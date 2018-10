Wychowanie przedszkolne 2019 - wiek dziecka

Co do zasady wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Można się jednak starać o przyjęcie do przedszkola młodszego dziecka. Kiedy młodsze dziecko może iść do przedszkola? Czy rok 2019 przyniesie zmiany w edukacji przedszkolnej?