Tarcza antykryzysowa w samorządzie - jak stosować nowe przepisy

Nasza rada gminy przygotowała projekt uchwały zmniejszający o 75 proc. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykorzystywanych przez przedsiębiorców, przy czym dotyczy to tylko mikro firm. Czy będzie to legalne rozwiązanie? Uwzględniono kryterium gospodarności i celowości budżetu, więc RIO nie powinno tego kwestionować w czasie kontroli

Rozwiązaniom tym trudno odmówić spełnienie kryterium gospodarności i celowości. Regionalna izba obrachunkowa nie będzie jednak tego kontrolować; skupi się na kryterium legalności. W tym zakresie projekt uchwały wydaje się być zgodny z prawem.





Na wstępie należy podkreślić, że odnoszenie się do kryterium gospodarowania środkami publicznymi nie może samoistnie legalizować działań jednostek samorządu terytorialnego. Fundamentalne znaczenie ma bowiem kryterium zgodności ich działania z prawem (czego wyrazem jest przede wszystkim art. 7 Konstytucji RP).

Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

Przez pryzmat czynnika legalności należy rozpatrywać sugerowane rozwiązanie legislacyjne dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste. Należy przy tym zaznaczyć, że ów czynnik będzie praktycznie zawsze będzie decydował o prawidłowości przyjętych rozwiązań, nie tylko w odniesieniu do ww. opłat, lecz także w odniesieniu do każdej sfery działalności JST. Priorytetowe znaczenie ww. zasady legalności znalazło także potwierdzenie w art. 94 konstytucji, z którego wynika, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Co ważne, wspomniane zasady mogą czasem ulec złagodzeniu wskutek posługiwania się przez ustawodawcę pewnymi niedookreślonymi, np. zwrotami typu „przepisy stosuje się odpowiednio do...”.

Kierując się tymi wskazówkami interpretacyjnymi można dokonać oceny proponowanych rozwiązań. Punktem wyjścia jest art. 15jd tarczy antykryzysowej 1.0, który został wprowadzony do tej ustawy na mocy tarczy 4.0. Stwierdzono w nim, m.in. że: