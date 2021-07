Indywidualne nauczanie w roku szkolnym 2021/2022

Loteria szczepionkowa - regulamin. Kto może wziąć udział i wygrywać nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień? Przyjrzyjmy się, co stanowi regulamin loterii.

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – do kiedy należy złożyć deklarację źródeł ciepła? Właściciele budynków, którzy uruchomili ogrzewanie po 1 lipca 2021 r., mają bardzo mało czasu.

Wjazd do Polski - od 10 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady. Kogo obowiązuje kwarantanna? O czym muszą pamiętać turyści i podróżni wracający do kraju z wakacji?

Wjazd do Czech - koronawirus. Czechy wprowadzają obostrzenia dotyczące wjazdu do kraju. Dotkną one także Polaków. Jakie dokumenty trzeba od 9 lipca pokazać na granicy?