MRiPS: Polacy ruszyli po 300+ Złożono już wnioski dla 653 tys. dzieci

Rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski o 'Dobry start" na 653,7 tys. dzieci. Te osoby, które złożą wnioski do końca sierpnia będą mogli liczyć na wypłatę 300 plus nie później niż do 30 września 2023 r.

Informację przekazała minister rodziny Marlena Maląg.

Co to jest świadczenie 300 plus

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start". Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

"Rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski na 653 713 dzieci" - poinformowała w poniedziałek minister Marlena Maląg.

Przypomniała, że wnioski można składać wyłącznie online. "Zachęcam, żeby zrobić to jak najszybciej. Ci, którzy złożą wnioski jeszcze w czasie wakacyjnym, będą mogli liczyć na wypłatę 300 plus nie później niż do 30 września. To zdecydowanie ułatwi skompletowanie wyprawki szkolnej u progu nowego roku szkolnego" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Kto rozpatruje wnioski o 300 plus?

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska wskazała, że to już trzeci rok, gdy wnioski o "Dobry Start" rozpatruje tylko ZUS.

"W ramach programu rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Świadczenie przysługuje na dziecko, które uczy się i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność - bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów - wyjaśniła prof. Uścińska.

300 plus - zasady przyznawania, wnioski

"Co ważne wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym - zaznaczyła szefowa Zakładu.

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

ZUS wskazuje, że samo złożenie wniosku jest bardzo proste, trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane takie jak: prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.

Wnioski o "Dobry start" można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są trzy kanały elektroniczne: Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

W ubiegłym roku ponad 4,6 mln dzieci otrzymało 300 zł na wyprawkę szkolną. Łączna kwota wyniosła ponad 1,3 mld zł