Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski wybrany! PZPN: Prezentacja w środę 20 września. „Inicjały selekcjonera są wszystkim znane"

W dniu 20 września 2023 r. o godzinie 12 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbędzie się prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski - poinformował PZPN. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze założenia i spekulacje, że tego dnia związek ogłosi nazwisko następcy zwolnionego 13 września Fernando Santosa. „Inicjały selekcjonera są wszystkim znane" – powiedział prezes Pomorskiego ZPN oraz członek zarządu PZPN Radosław Michalski.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w środę 20 września o godzinie 12.00 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie (Skalnicowa 21) odbędzie się prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski" - przekazano w komunikacie.

Wcześniej tego dnia planowane jest posiedzenie zarządu PZPN, który formalnie zatwierdzi wybór, jakiego dokona prezes Cezary Kulesza. Działacze piłkarskiej centrali zjeżdżają do Warszawy jednak już we wtorek, bo tego dnia mają się toczyć ostatnie nieformalne rozmowy w tej sprawie.



Zarówno obrady zarządu, jak i prezentacja nowego selekcjonera połączona z konferencją prasową odbędą w hotelu, w którym od dawna przy okazji zgrupowań w stolicy rezyduje reprezentacja Polski. To zmiana w porównaniu z poprzednimi trenerami, gdyż Czesław Michniewicz i Fernando Santos byli przedstawiani w "domu reprezentacji", czyli na PGE Narodowym.

W powszechnej opinii wybór szkoleniowca biało-czerwonych dokonany zostanie z dwóch nazwisk - Marek Papszun i Michał Probierz.

Najbliższe mecze w kwalifikacjach ME czekają Polaków 12 i 15 października z Wyspami Owczymi w Thorshavn oraz Mołdawią w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 9 października.

W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli ledwie sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8. Tak złego bilansu w jakichkolwiek kwalifikacjach nie mieli od 10 lat, a trzy wyjazdowe pojedynki o punkty przegrali poprzednio w latach 2008-09 u schyłku kadencji Leo Beenhakkera.

W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od Polaków, zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów.(PAP)

„Inicjały selekcjonera są wszystkim znane, ale to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonuje tego wyboru i go ogłasza. Główni kandydaci są dobrymi trenerami oraz twardymi i pełnymi życia ludźmi” – powiedział prezes Pomorskiego ZPN oraz członek zarządu PZPN Radosław Michalski.

„Trzeba się przyznać i wziąć na klatę, że ostatni wybór był nieudany. Może trochę za bardzo zapatrzyliśmy się w magię nazwiska, bo po ogłoszeniu tej nominacji cała Polska była zadowolona z wyboru Fernando Santosa, a z meczu na mecz wyglądało to coraz gorzej” – stwierdził Michalski.

Prezentacja nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, który zastąpi zwolnionego 13 września Portugalczyka Fernando Santosa, odbędzie się w środę w samo południe w Warszawie. Niewykluczone jednak, że prezes PZPN Cezary Kulesza wcześniej ogłosi swój wybór.

„Inicjały takiej osoby są wszystkim znane, jednak w statucie związku zapisane jest, że to prezes PZPN wybiera selekcjonera i ja nie mogę wychodzić przed szereg. Moim zdaniem obaj główni kandydaci (Michał Probierz i Marek Papszun – dop. PAP)są dobrymi trenerami i mają też wspólne ważne cechy – to ludzie twardzi, dynamiczni i pełni życia” – przyznał Michalski.

28-krotny były reprezentant biało-czerwonych uważa, że kluczowe znaczenie będzie miało to, jak nowy opiekun drużyny narodowej „dogada się” z reprezentantami.

„Musi trafić do tych chłopaków, bo przecież treningów na ustalanie i wypracowanie jakiejś taktyki nie ma za wiele. Chodzi o to, aby reprezentacja ponownie była zespołem. Gdy weźmiemy pod uwagę poszczególnych piłkarzy, to naprawdę jesteśmy dobrą drużyną, ale tak do końca nie widać, żeby oni tworzyli zespół” – skomentował.

Michalski przekonuje, że misja nie jest łatwa, a kluczowym momentem może być 12 października.

„Tego dnia nastąpi debiut nowego selekcjonera, a wygrana na wyjeździe z Wyspami Owczymi będzie jego obowiązkiem. W tym samym czasie Albania podejmie Czechy i w przypadku korzystnego dla nas wyniku, czyli zwycięstwa gospodarzy, trzy nasze kolejne triumfy zapewnią nam awans na mistrzostwa Europy. I tego sobie życzmy” – podsumował.(PAP)

Autor: Marcin Domański

