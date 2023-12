Do 10 stycznia 2024 r. trzeba złożyć część A sprawozdania SP-1. Sprawdź czy wiesz jak to zrobić.

Sprawozdanie SP-1, czyli sprawozdanie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na stałe weszło do katalogu sprawozdawczości budżetowej. Trzeba poświęcić mu uwagę dwa razy w roku. Po raz pierwszy już w styczniu, bo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego mają obowiązek złożyć część A sprawozdania w terminie do 10 stycznia.

Jak złożyć część A sprawozdania SP-1?

Sprawozdanie SP-1 znajduje się w informatycznym systemie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ w module Sprawozdania [Podatki (część A), paczka: Sprawozdania/Sprawozdanie SP-1]. Przekazuje się je ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Część A sprawozdania, którą należy złożyć w terminie do 10 stycznia 2024 r. jest już dostępna w systemie.

REKLAMA

Jaki dane wykazuje się w części A sprawozdania SP-1?

Część A sprawozdania SP-1 to ta, która w praktyce sprawia mniej trudności. Należy wykazać w niej:

a) wysokość stawek podatku od nieruchomości,

b) średnią cenę skupu żyta i średnią cenę sprzedaży drewna określone uchwałą rady gminy i przyjmowane na potrzeby wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym.

Dane te wykazuje się w wysokości wynikającej z odpowiednich uchwał rady gminy obowiązujących w roku podatkowym, w którym sprawozdanie jest sporządzane, czyli w tym przypadku zgodnie z uchwałą, która będzie obowiązywała na terenie gminy w 2024 r. Informacje te należy wykazać z dokładnością wynikającą z uchwał.

Jakie trudności mogą się pojawić przy wypełnianiu części A sprawozdania SP-1?

W przypadku gdy rada gminy nie określiła w uchwale danej stawki podatku od nieruchomości (kolumna 1, pozycje 1.1–1.10), w odpowiednim wierszu kolumny 2 należy wpisać: „STAWKI NIE UCHWALONO”.

Jeżeli rada gminy skorzystała z uprawnienia do zróżnicowania wysokości stawek od gruntów, budynków lub ich części oraz od budowli, należy pod właściwym rodzajem przedmiotu opodatkowania, dla którego dokonano zróżnicowania: dodać odpowiednią liczbę wierszy, w kolumnie 1 uzupełnić rodzaje przedmiotów opodatkowania zgodnie z treścią uchwały rady gminy, a następnie w kolumnie 2 wpisać odpowiednią stawkę podatku.

Gdy rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta lub średniej ceny sprzedaży drewna, w kolumnie 2 należy wpisać średnią cenę skupu żyta lub średnią cenę sprzedaży drewna ustalone na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązujące w 2024 r.

W przypadku braku możliwości przekazania części A sprawozdania w przewidzianym terminie, spowodowanego niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego lub aplikacji, przekazuje się ją najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

Jeżeli w części A sprawozdania błędnie wprowadzono dane, należy dokonać jej korekty. Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje jej niezwłocznie i przekazuje do właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Izba ta przekazuje ją do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji.



Podstawa prawna

art. 7a, art. 7b ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455)