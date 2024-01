Strajk generalny maszynistów WKD od 18 stycznia 2024 r. - będzie trwał "do skutku" w dni robocze. Pociągi staną w godz. 6-8 oraz 15-17

Maszyniści Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) przystąpią w czwartek 18 stycznia do strajku generalnego. W godzinach 6-8 oraz 15-17 nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów na całej linii WKD. Pociągi zatrzymają się na najbliższej stacji lub przystanku osobowym. Wszystkie ważne bilety WKD będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Strajk ma być kontynuowany każdego dnia roboczego w ww. godzinach jeżeli postulaty strajkujących nie zostaną spełnione.

Strajk generalny organizowany przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych (ZZMK) zostanie przeprowadzony w formie rotacyjnej począwszy od czwartku, 18 stycznia, w godzinach 6-8 oraz 15-17. W okresie tym nastąpi wstrzymanie ruchu wszystkich pociągów na linii WKD. Pociągi objęte strajkiem zatrzymają się na najbliższej stacji lub przystanku osobowym.



Jak informuje WKD:

- Wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD w ww. terminie będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna. Pasażerowie WKD podróżujący pociągami Kolei Mazowieckich na podstawie biletu jednorazowego WKD zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.



- Wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD w ww. terminie będą honorowane w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna.



[Uwaga!] Strajk ma być kontynuowany każdego dnia roboczego w godzinach od 6 do 8 i od 15 do 17 .



Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska zapytana o strajk maszynistów WKD powiedziała, że ZTM rozważa dodatkowe wsparcie kilkoma autobusami na wysokości węzła Salomea.



Już 15 listopada 2023 r. związkowcy przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Pociągi WKD nie kursowały między godziną 6 a 8 rano.

Maszyniści żądają podwyżek. WKD: uwzględnienie postulatów spowoduje wzrost cen biletów

Spółka podkreśliła, że w przypadku uwzględnienia postulatów związku zawodowego, pasażerów będzie musiała dotknąć już w tym roku znaczna podwyżka cen biletów, bez wprowadzenia której niemożliwe stanie się zbilansowanie realizowanej działalności przewozowej.



Zaznaczyła, że pozostaje otwarta na dalsze rozmowy ze Związkiem Zawodowym Maszynistów w celu załagodzenia sporu i doprowadzenia do osiągnięcia porozumienia, jednakże biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa pragnie podkreślić, że na uruchomienie podwyżki wynagrodzeń w zaproponowanym wariancie nie posiada dostępnych środków finansowych.



Po środowych rozmowach ostatniej szansy z zarządem spółki wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski poinformował, że w czwartek od godziny 6 rozpoczyna się strajk, który będzie trwał do skutku.



WKD przekazała, że związek zawodowy odrzucił propozycję podwyżki w wysokości 500 zł brutto/os. od 1 marca 2024 roku, zaproponowaną dzisiaj przez zarząd i podtrzymał swoje żądania wprowadzenia podwyżki w kwocie 800 zł brutto.



Spółka wyjaśniła, że w 2023 roku zarząd WKD pomimo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej spadkiem przychodów w związku z przedłużającym się remontem Dworca Warszawa Zachodnia oraz prowadzeniem największej inwestycji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w WKD, czyli budową drugiego toru z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, zabezpieczył w 2023 roku środki finansowe dla swoich pracowników w wysokości 500 zł brutto/os. i wprowadził podwyżkę od dnia 1 lipca 2023 roku.



WKD dodała, że przez ostatnie pięć lat podwyżki dla załogi były wprowadzane corocznie.



"Jednocześnie w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprecyzyjnymi informacjami dotyczącymi warunków pracy maszynistów WKD oraz przyczyn braku porozumienia z maszynistami Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że po wprowadzeniu podwyżki w 2023 roku średnie wynagrodzenie maszynistów WKD kształtuje się na poziomie ponad 10 tys. zł brutto, co stanowi kwotę o ponad 25 proc. wyższą od średniej płacy w WKD. Ponadto postulowana przez ZZMK podwyżka w wysokości 800 zł brutto w uposażeniu zasadniczym po uwzględnieniu pochodnych, realnie przełożyłaby się na wzrost zarobków maszynistów o ponad 1600 zł brutto w 2024 roku" - wyjaśniła WKD dodając, że w budżecie na 2024 rok przyjęto podwyżkę w wysokości 500 zł brutto.