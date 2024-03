Pierwsze 100 dni rządu mija 22 marca 2024 r. D.Tusk: większość ze 100 konkretów KO jest w jakiejś fazie realizacji

W piątek 22 marca 2024 r. minie pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska. Pytany na konferencji prasowej w dniu 19 marca o realizację obietnic wyborczych, premier Tusk powiedział: "Większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji, gwarantuję, że z każdym tygodniem i miesiącem zmiany będą postępowały szybciej, ale działamy w warunkach zabetonowania państwa przez PiS".

100 konkretów KO na pierwsze 100 dni rządów

W czasie ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Koalicja Obywatelska sformułowała i opublikowała pakiet 100 obietnic wyborczych w formule "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów".



Te pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska (w którym to rządzie KO ma największy udział) minie w piątek 22 marca 2024 r. Te 100 dni liczy się od zaprzysiężenia rządu Donalda Tusk, które miało miejsce 13 grudnia 2023 r.

Premier Tusk: większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji

W najbliższych dniach upłynie pierwszych sto dni rządu Tuska. Dziennikarze pytali go na konferencji prasowej, dlaczego tylko kilka z zapowiedzianych 100 konkretów na sto dni rządu zostało zrealizowanych i co by powiedział wyborcom. Tusk podkreślił, że to wyborcy będą oceniali skuteczność i pierwsze sto dni rządu. "Przez te pierwsze sto dni udało się uzyskać wiele rzeczy, o których bardzo wielu sądziło, że są w ogóle nie do zrealizowania" - powiedział premier.



"Ja jestem człowiek taki czasami niecierpliwy, zawsze bym chciał szybciej, dalej, wyżej (...). Okoliczności czasami uczą mnie pokory, ale w tej sprawie nie będę pokorny, będziemy dalej robić wszystko, żeby wszystkie zobowiązania wypełnić" - powiedział szef rządu.



Odpowiedział, że ma trochę inną kalkulację zrealizowanych konkretów niż ta podana przez dziennikarzy. "Ona też nie jest dla mnie powodem do satysfakcji, ale większość ze stu konkretów jest w jakiejś fazie realizacji. I ja też nie chciałbym i nie będę odpowiadał np. za poglądy polityków inne niż moje w sprawie legalnej i bezpiecznej aborcji" - powiedział Tusk.



"Jeśli z czegoś chciałbym się wytłumaczyć, to z tego, że nie udało się przekonać wystraczająco dużej liczby wyborców 15 października, tak żeby dostać wszystkie instrumenty do ręki" - powiedział Tusk wskazując, że nie wszystko zależy od Koalicji Obywatelskiej.

— Premier Donald Tusk (@PremierRP)

Przekonywał, że wiele rzeczy, które udało się rządowi osiągnąć z ciągu ostatnich trzech miesięcy wymagało "nadzwyczajnej i niestandardowej" determinacji. "My naprawdę działamy w warunkach (...) zabetonowania PiS-owskiego państwa w sposób bardzo konsekwentny" - powiedział premier.

Dodał, że "aż takich szkód, jakie narobili poprzednicy nie spodziewał się". "Więc pewien błąd w kalkulacji na pewno popełniłem" - przyznał Tusk. Obiecał, że "z każdym tygodniem i miesiącem te zmiany będą postępowały szybciej". "Gwarantuję to wam" - dodał Tusk.

"Jednym z naszych zobowiązań na 100 dni było rozliczenie tego bezwstydnego złodziejstwa, jakiego byliśmy świadkami, chociaż nie wszyscy dostrzegali, w jakiej skali to złodziejstwo się odbywało. Ale każdy dzień i każdy następny dzień w tym i przyszłym tygodniu także pokaże państwu skalę nie tylko pazerności, ale też bezwstydu tej ekipy, która dzisiaj ma czelność formułowania takich epitetów pod adresem moim i moich współpracowników" – stwierdził Tusk. Ocenił, że obecny rząd przez trzy miesiące zrobił "więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii RP" w warunkach trudniejszych niż inne rządy przed nimi.

Premier ocenił, że zwłoka w powołaniu jego rządu była spowodowana "wyłącznie chęcią i potrzebą zabezpieczenia własnych, egoistycznych, finansowych, czasami wręcz brudnych interesów". "Po to był ten słynny dwutygodniowy rząd Morawieckiego, ta zwłoka zafundowana Polsce przez prezydenta Andrzeja Dudę" - ocenił.

Premier mówił też, iż są obrazy, które zostaną w pamięci Polaków na zawsze. "Bijatyki pod Sejmem, awantury w Sejmie, blokowanie przez prezydenta z różnych powodów, a często bez powodu różnych ustaw, organizowanie manifestacji, podpinanie się, a następnie rozpalanie manifestacji rolniczych, w tym blokowanie granic" - wymieniał.

— Premier Donald Tusk (@PremierRP)

Według niego, PiS robił wszystko, aby rządowi nie udało się nic przez ostatnie trzy miesiące, a i tak udało mu się zrobić bardzo dużo. (PAP)

