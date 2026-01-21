REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Spalarnia śmieci dla Wrocławia. Czas na uczciwy deal: powiat daje grunt i plan, Wrocław buduje spalarnię. Inaczej wróci dyskusja o granicach

Spalarnia śmieci dla Wrocławia. Czas na uczciwy deal: powiat daje grunt i plan, Wrocław buduje spalarnię. Inaczej wróci dyskusja o granicach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 11:30
Grzegorz Prigan
Grzegorz Prigan
adwokat i menedżer
Wrocław
Spalarnia śmieci dla Wrocławia. Czas na uczciwy deal z powiatem: grunt albo dyskusja o granicach
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wrocław bez spalarni śmieci będzie płacił coraz więcej, bo zależność od zewnętrznych instalacji zawsze kończy się podwyżkami. A skoro miasto od ponad ćwierć wieku dźwiga uciążliwość obsługi powiatu na swoim terenie, czas na uczciwą kompensatę: działka 10–15 ha w strefie przemysłowej pod inwestycję „odpady na energię”. W przeciwnym razie temat wróci w formie, której samorządy zwykle unikają: sporu o granice i kompetencje w aglomeracji - pisze adwokat Grzegorz Prigan.

rozwiń >

Wrocław: miasto i powiat

Wrocław od lat pełni rolę centrum całej aglomeracji, ale rachunki za bycie „gospodarzem” rozchodzą się po równo tylko w przemówieniach. W praktyce miasto ponosi konkretną uciążliwość: dodatkowy ruch samochodowy i dojazdy „po sprawy”, presję na drogi i organizację ruchu, parkowanie i korki, logistykę urzędową oraz zwykłe zużycie miejskiej infrastruktury. To uciążliwość rozlana, codzienna, a przez to wygodna do ignorowania. Nikt jej przez lata nie „fakturował”, bo nie da się wystawić paragonu za tysiące drobnych obciążeń, które kumulują się w jedno: spadek jakości życia w mieście.

Najbardziej symbolicznym adresem tej asymetrii jest fakt, że Starostwo Powiatowe we Wrocławiu działa w granicach miasta Wrocławia, przy ul. T. Kościuszki 131, czyli poza terytorium jednostki, którą obsługuje. Wrocław jest więc gospodarzem instytucji powiatowej, a skutki tej obsługi w pierwszej kolejności lądują na miejskich ulicach i w miejskiej przestrzeni.

I zanim ktoś zacznie żonglować liczbami: samorządowe powiaty w obecnym kształcie funkcjonują od 1 stycznia 1999 r. To ponad ćwierć wieku. Wystarczająco długo, by przestać udawać, że miasto ma się „po prostu cieszyć” ruchem interesantów i tym, że codzienna uciążliwość nie ma jednej faktury do pokazania.

REKLAMA

REKLAMA

Nie potrzebujemy rozliczeń wstecz. Potrzebujemy kompensaty w naturze

To nie jest tekst o wystawianiu faktur za każdy wjazd auta do miasta ani o rozliczaniu powiatu z każdego kilometra zużytego asfaltu. To propozycja kompensaty infrastrukturalnej za wieloletnią, stałą uciążliwość bycia gospodarzem aglomeracji: Wrocław przez lata dźwigał ciężar obsługi administracyjnej i komunikacyjnej regionu, nie budując wokół tego żadnego mechanizmu rekompensaty. Dziś nie ma sensu udawać, że uciążliwość nie istnieje tylko dlatego, że nie da się jej policzyć jedną fakturą.

W takich relacjach działa tylko jedna uczciwa metoda: kompensata w naturze, czyli wkład, który rozwiązuje problem systemowo i na lata. Najbardziej racjonalnym ruchem jest grunt. Nie grant, nie zespół roboczy, nie „deklaracja współpracy”, tylko konkretny zasób: działka w strefie przemysłowej, która umożliwi Wrocławiowi budowę spalarni śmieci. Działka nie jest tu „prezentem”. To element wyrównania bilansu: miasto przez lata przyjmowało uciążliwość aglomeracyjną, więc powiat powinien wnieść wkład, który zdejmie część tej uciążliwości z mieszkańców i przeniesie ją w miejsce do tego przeznaczone.

Warto to powiedzieć wprost, bo w debacie publicznej słowo „uciążliwość” bywa używane jednostronnie: że spalarnia będzie uciążliwa dla okolicy. To prawda tylko wtedy, gdy próbuje się ją wcisnąć w tkankę mieszkaniową albo prowadzi inwestycję bez ładu planistycznego. My mówimy o rozwiązaniu odwrotnym: uciążliwość kontrolowana, przemysłowa i użyteczna, zlokalizowana na terenie przeznaczonym pod funkcje produkcyjne, z buforami, dojazdem technologicznym i standardami środowiskowymi. Tak, żeby nie przeszkadzała ludziom, a jednocześnie działała na rzecz całej aglomeracji: stabilizowała koszty i dostarczała energię oraz ciepło.

Problem, który narasta: odpady i rachunek śmieciowy

Gospodarka odpadami to kryzys, który przez chwilę jest „techniczny”, a potem staje się polityczny, bo zaczyna boleć w portfelu. We Wrocławiu stawka opłaty za selektywną zbiórkę wynosi 41,24 zł od osoby i wynika z aktu prawa miejscowego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dla mieszkańca nie jest to „parametr systemu”, tylko miesięczny rachunek.

Można oczywiście co roku uprawiać sport narodowy pod tytułem „kto zawinił podwyżkę”. Tylko że to nie zmienia mechanizmu. Jeżeli miasto nie ma własnego elementu domykającego system dla frakcji resztkowej, pozostaje zależne od cudzych mocy przerobowych, cudzych decyzji i cudzych cen. A zależność w odpadach kończy się zawsze tak samo: rosnącymi kosztami, dłuższą logistyką, skokami cen w kryzysach podaży i nerwowością całego systemu. Odkładanie inwestycji nie jest więc „oszczędnością”, tylko najdroższą formą zarządzania: płacimy więcej, żeby dalej nie mieć kontroli.

Spalarnia śmieci to już nie „pomysł”. To standard w dużych miastach

W dużych miastach spalarnia śmieci nie jest fanaberią ani „kontrowersyjnym projektem”. To brakujący element układanki: recykling robi swoje, a frakcja resztkowa przestaje być bombą kosztową i logistyczną. Kto tego elementu nie ma, ten płaci za cudzą kontrolę nad własnym systemem.

Wystarczą dwa przykłady. Kraków zbudował ekospalarnię o zdolności zagospodarowania do 245 tys. ton odpadów rocznie. Skala inwestycji według operatora to ok. 666 mln zł netto (ok. 819 mln zł brutto). To klasyczny projekt metropolitalny: jeden duży ruch, a potem lata stabilizacji procesu i mniejszej zależności od rynku.

Gdańsk uruchomił Port Czystej Energii o wydajności ok. 160 tys. ton rocznie. Oficjalne otwarcie miało miejsce 24 marca 2025 r., a koszt budowy podany przez administrację rządową to ponad 661 mln zł netto. W danych branżowych wskazywana jest też produkcja energii: ok. 114 tys. MWh energii elektrycznej i 509 tys. GJ ciepła rocznie. To nie jest „spalanie śmieci dla spalania”. To domknięcie systemu odpadów połączone z produkcją energii i ciepła, które realnie poprawiają ekonomię całości.

Wniosek jest prosty: skala dużego miasta to setki milionów złotych, czasem okolice miliarda, zależnie od parametrów, finansowania i infrastruktury towarzyszącej. To nie jest inwestycja „tania”, ale to inwestycja typu: robisz raz i przestajesz co roku płacić za brak kontroli, za kryzysy mocy przerobowych i za transportowanie problemu coraz dalej.

REKLAMA

Deal dla aglomeracji: powiat daje grunt i plan, Wrocław buduje „odpady na energię”

Propozycja jest prosta i uczciwa, bo rozdziela role zgodnie z tym, kto ma jaki zasób:

1) Powiat Wrocławski przekazuje Miastu Wrocław nieodpłatnie działkę ok. 10–15 ha w granicach powiatu wrocławskiego, w strefie przemysłowej, z dojazdem i mediami. Nie mówimy o lokalizacji „przy domach”, tylko o terenie przewidzianym pod funkcje produkcyjne i logistyczne, gdzie uciążliwość jest kontrolowana, a nie rozlana po osiedlach.

2) Powiat we współpracy z właściwą gminą równolegle zapewnia gotowość planistyczną, czyli doprowadza miejscowy plan (MPZP) do stanu, w którym inwestycja jest wprost dopuszczona i opisana. Bez tego można latami udawać, że „pracujemy nad tematem”, a odpady w tym czasie pracują nad naszym rachunkiem.

3) Wrocław buduje spalarnię na własny koszt, w formule „projektuj i buduj”, z harmonogramem uruchomienia w ok. 5 lat, jeśli realny start formalny nastąpi od stycznia 2026 r. To termin ambitny, ale wykonalny, o ile decyzje zapadną na początku, a nie po trzech latach konsultacji o tym, czy konsultować.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Ten układ ma jeszcze jedną zaletę, którą warto powiedzieć wprost: spalarnia w strefie przemysłowej to nie tylko utylizacja frakcji resztkowej, ale także źródło ciepła dla gospodarki. W realnym świecie oznacza to stabilniejsze i tańsze ciepło dla sieci oraz odbiorców przemysłowych, czyli także dla zakładów zlokalizowanych w otoczeniu takich stref. Krótko mówiąc: inwestycja nie „stoi i przeszkadza”, tylko pracuje.

„Nie mamy gdzie”? Powiat sam pokazuje, że ma gdzie

Powiat może próbować mówić: „nie mamy terenu”, „to trudne”, „nie da się”. Tyle że równolegle promuje gigantyczne tereny inwestycyjne typu greenfield. W swojej ofercie wskazuje m.in. obszar 157,1368 ha w Gniechowicach jako teren inwestycyjny o przeznaczeniu przemysłowym. Skoro w materiałach strategicznych operuje się setkami hektarów pod aktywność gospodarczą, to oddanie 10–15 ha pod infrastrukturę krytyczną aglomeracji nie jest dramatem ani „wywłaszczeniem powiatu”. To decyzja o priorytetach: czy wolimy sprzedawać każdy metr pod dochód jednorazowy, czy wolimy wreszcie zbudować urządzenie, które stabilizuje koszty życia w metropolii na dekady.

Dzisiejszy brak spalarni jest uciążliwością realną i codzienną dla całego miasta: kosztami, logistyką i nerwowością systemu. Spalarnia w strefie przemysłowej jest uciążliwością kontrolowaną i użyteczną, bo zamienioną w energię i ciepło.

Co dostaje powiat i gminy wokół

To nie jest projekt „tylko dla Wrocławia”. Instalacja w tej logice działa jak kotwica bezpieczeństwa dla regionu:
- gminy powiatu wrocławskiego zyskują możliwość kierowania frakcji resztkowej do stabilnej, przewidywalnej instalacji (a nie do „najtańszego adresu miesiąca”),
- region dostaje źródło energii i ciepła systemowego, które poprawia ekonomię projektu.

To jest wspólny interes. Tylko ktoś wreszcie musi go podpisać na papierze.

A jeśli powiat powie: „w granicach Wrocławia się nie da”?

To moment, w którym kończy się grzeczna dyskusja, a zaczyna realna polityka przestrzenna. Jeśli rzeczywiście w granicach Wrocławia nie da się wskazać terenu sensownego logistycznie i społecznie, zostaje alternatywa, której nikt „nie chce”, ale każdy ją rozumie: dyskusja o korekcie granic miasta.

W polskim prawie nie jest to fantazja: Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, a także nadaje status miasta i ustala jego granice. Przewidziane są też konsultacje z mieszkańcami. Krótko mówiąc: jeśli nie ma współpracy w ramach aglomeracji, temat może wejść na wyższy poziom sporu terytorialnego.

Puenta: trzy miesiące na porozumienie, bo odpady nie poczekają

Wrocław nie potrzebuje kolejnej komisji, która „przeanalizuje temat”. Wrocław potrzebuje decyzji, którą da się zmierzyć:
- do końca I kwartału 2026 r.: uzgodnienie lokalizacji (10–15 ha) i trybu przekazania gruntu,
- do końca 2026 r.: gotowość planistyczna (MPZP),
- 2027 r.: start „projektuj i buduj”.

Wrocław bierze na siebie koszt i realizację. Powiat ma dołożyć to, co ma najbardziej strategiczne: grunt i sprawność planistyczną. Reszta będzie już tylko klasycznym polskim „nie da się”, które zawsze kończy się jednym: rachunkiem dla mieszkańców. A ten rachunek, jak widać, już przychodzi co miesiąc.

Grzegorz Prigan, adwokat i menedżer

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Spalarnia śmieci dla Wrocławia. Czas na uczciwy deal: powiat daje grunt i plan, Wrocław buduje spalarnię. Inaczej wróci dyskusja o granicach
21 sty 2026

Wrocław bez spalarni śmieci będzie płacił coraz więcej, bo zależność od zewnętrznych instalacji zawsze kończy się podwyżkami. A skoro miasto od ponad ćwierć wieku dźwiga uciążliwość obsługi powiatu na swoim terenie, czas na uczciwą kompensatę: działka 10–15 ha w strefie przemysłowej pod inwestycję „odpady na energię”. W przeciwnym razie temat wróci w formie, której samorządy zwykle unikają: sporu o granice i kompetencje w aglomeracji - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
21 sty 2026

Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby wniosków od cudzoziemców o uznanie za obywatela polskiego, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie osiedlaniem się nad Wisłą – podkreśla w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.
Ustawa budżetowa 2026. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego
20 sty 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek ustawę budżetową na 2026 r., jak poinformowała kancelaria prezydenta na platformie X. Jednocześnie zdecydował o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją.
Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego
19 sty 2026

Stało się - Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 r. Konstytucja RP uniemożliwia Prezydentowi zawetowanie tej ustawy. Ulga, bo budżet będzie działał? No właśnie niekoniecznie - jednocześnie bowiem Prezydent skierował podpisaną ustawę do kontroli w TK, na co Konstytucja już pozwala. To nie koniec zamieszania wokół budżetu państwa w tym roku - ale co to oznacza dla wypłat świadczeń teraz?

REKLAMA

Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt
16 sty 2026

Warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną. Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie stolicy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej.
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
15 sty 2026

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.
Dofinansowanie na retencję deszczówki i zielono-niebieską infrastrukturę: ruszył nabór wniosków FEPW.02.02. Tarcza klimatyczna dla miast Polski Wschodniej
15 sty 2026

Intensywne opady, coraz częstsze fale upałów i okresy suszy sprawiają, że samorządy szukają rozwiązań, które realnie poprawiają odporność miasta – i to nie „kiedyś”, ale już teraz. Dane IMGW-PIB pokazują, że Polska doświadcza bezprecedensowych zmian: od połowy XX wieku średnia roczna temperatura wzrosła u nas o ponad 2°C, a w 2024 r. odnotowano rekordowo wysoką średnią roczną temperaturę (10,9°C) oraz serię zjawisk ekstremalnych, takich jak fale upałów, susze i nawalne opady.
Unia Europejska ma ok. 940 mld euro długów i jeszcze nie zaczęła ich spłacać. Komisja Europejska proponuje nowe opłaty i podatki
15 sty 2026

W Parlamencie Europejskim w Brukseli eksperci ostrzegali 14 stycznia 2026 r. przed kryzysem związanym z liczącym setki miliardów euro zadłużeniem UE. – Mamy zobowiązania do spłaty długu, ale jeszcze go nie zaczęliśmy spłacać. Mamy też inne wyzwania: demograficzne, polityczne - powiedział hiszpański ekonomista Daniel Lacalle.

REKLAMA

Phishing i ransomware – zagrożenia w świecie cyfrowym
14 sty 2026

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych sprawił, że internet stał się nieodłączną częścią codziennego życia. Niestety, wraz z tym rozwojem pojawiają się coraz bardziej zaawansowane zagrożenia cybernetyczne. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują phishing oraz ransomware, które należą do najczęściej stosowanych i najbardziej szkodliwych metod ataków cyberprzestępców. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, na czym polegają i jak się przed nimi ochronić.
Strefa czystego transportu w Krakowie. Ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
14 sty 2026

Strefa czystego transportu w Krakowie budzi wiele kontrowersji w opinii publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie częściowo uwzględnił skargę wojewody małopolskiego i stwierdził nieważność poszczególnych zapisów o strefie czystego transportu (SCT). Wyrok jest nieprawomocny.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA