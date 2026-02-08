REKLAMA

Podwyżki dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. O ile? Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego [projekt]

Podwyżki dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. O ile? Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego [projekt]

08 lutego 2026, 01:37
Podwyżki dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. O ile? Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego [projekt]
Podwyżki dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. O ile? Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego [projekt]
Minister Obrony Narodowej przygotował 2 lutego 2026 r. projekt rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie to ma podwyższyć stawki uposażenia zasadniczego o 3% w bieżącym roku. Zatem w 2026 r. (z wyrównaniem od 1 stycznia) nastąpi wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od 200 zł dla szeregowych, 220-250 zł dla podoficerów, oraz od 270 do 660 zł dla oficerów - w porównaniu do dotychczasowych stawek. Najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego wzrośnie w 2026 r. do 6500 zł (wszystkie kwoty brutto).

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2026 roku

Rozporządzenie to określi w załączniku stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia. Stawki te stosowane są do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od 1 stycznia 2026 r.
Jednocześnie stracił moc dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 marca 2025 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 369).
STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA w 2026 roku

Grupa uposażenia

Miesięcznie w złotych

1

2

20

22 610,00

19 B

20 120,00

19 A

19 470,00

19

18 820,00

18 B

18 070,00

18 A

17 420,00

18

16 870,00

17 B

16 220,00

17 A

15 690,00

17

15 250,00

16 C

14 280,00

16 B

13 630,00

16 A

13 090,00

16

12 550,00

15 C

11 790,00

15 B

11 250,00

15 A

11 030,00

15

10 820,00

14 C

10 380,00

14 B

10 170,00

14 A

9950,00

14

9850,00

13 B

9630,00

13 A

9520,00

13

9410,00

12 A

9300,00

12

9200,00

11

9090,00

10

8650,00

9

8550,00

8

8440,00

7

8000,00

6

7900,00

5

7790,00

4

7690,00

3

7570,00

2

7470,00

1 A

7040,00

1

6710,00

0

6500,00

Poszczególne grupy uposażenia żołnierzy zawodowych dla stanowisk etatowych według stopni wojskowych są określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 17 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1090).

Wykaz grup uposażenia dla stanowisk etatowych według stopni wojskowych

Grupa uposażenia

Stopień wojskowy

1

2

20

Generał (admirał)

19 B

generał broni (admirał floty)

19 A

19

18 B

generał dywizji (wiceadmirał)

18 A

18

17 B

generał brygady (kontradmirał)

17 A

17

16 C

Pułkownik (komandor)

16 B

16 A

16

15 C

Podpułkownik (komandor porucznik)

15 B

15 A

15

14 C

major
(komandor podporucznik)

14 B

14 A

14

13 B

Kapitan (kapitan marynarki)

13 A

13

12 A

Porucznik (porucznik marynarki)

12

11

Podporucznik (podporucznik marynarki)

10

starszy chorąży sztabowy
(starszy chorąży sztabowy marynarki)

9

starszy chorąży
(starszy chorąży marynarki)

8

chorąży
(chorąży marynarki)

7

młodszy chorąży
(młodszy chorąży marynarki)

6

starszy sierżant (starszy bosman)

5

Sierżant (bosman)

4

Plutonowy (bosmanmat)

3

starszy kapral (starszy mat)

2

Kapral (mat)

1 A

starszy szeregowy specjalista
(starszy marynarz specjalista)

1

starszy szeregowy (starszy marynarz)

0

Szeregowy (marynarz)

Podwyższenie poszczególnych stawek uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych, skutkować będzie również podwyższeniem otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych kwot dodatków za długoletnią służbę wojskową. Dlatego też, określając wysokość poszczególnych kwot uposażeń zasadniczych uwzględniono ten wzrost tak, aby łączna kwota wzrostu uposażeń zasadniczych i dodatku za długoletnią służbę wojskową nie przekroczyła przydzielonego na 2026 r. wzrostu funduszu uposażeń.

Jak czytamy w uzasadnieniu omawianego rozporządzenia, przepisy ustawy budżetowej na rok 2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 26) zabezpieczyły w budżecie państwa środki finansowe na podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych w bieżącym roku.

MON proponuje podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego o 3% (w zaokrągleniu do 10 zł) w stosunku do dotychczasowych stawek uposażeń zasadniczych. Podwyższenie tych stawek spowoduje wzrost najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego z 6300 zł do 6500 zł, tj. o kwotę 200 zł. Podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych od 1 stycznia 2026 r. w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego kształtować się będzie następująco:
1) dla oficerów starszych od 290 zł do 660 zł;
2) dla oficerów młodszych od 270 zł do 280 zł;
3) dla podoficerów starszych o 250 zł;
4) dla podoficerów młodszych od 220 do 230 zł;
5) dla szeregowych od 200 zł do 210 zł.

Kiedy żołnierze dostaną wyższe wypłaty?

Rozporządzenie to ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co pozwoli na niezwłoczną wypłatę wyższych uposażeń żołnierzom zawodowym - ze skutkiem (czyli z wyrównaniem) od 1 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 maja 2022 r. w sprawie określenia grup uposażenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1090).

Źródło: Projekt (z 2 lutego 2026 r.) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
