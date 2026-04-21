Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie - kogo obejmuje KSC? Ministerstwo publikuje listę sektorów

Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie - kogo obejmuje KSC? Ministerstwo publikuje listę sektorów

21 kwietnia 2026, 11:28
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
nowelizacja ustawy KSC, krajowy system cyberbezpieczeństwa, dyrektywa NIS2, podmioty kluczowe, podmioty ważne, wykaz KSC, cyfryzacja, obowiązki
38 tysięcy firm nagle musi dbać o cyberbezpieczeństwo. Sprawdź, czy jesteś na liście Ministerstwa Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 20 kwietnia oficjalne podsumowanie, które podmioty mogą podlegać nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Lista obejmuje nawet 38 tysięcy podmiotów – głównie z sektora publicznego, ale także tysiące firm prywatnych. Tylko czy twoja organizacja jest wśród nich? To musisz ustalić już sam.

Ministerstwo Cyfryzacji publikuje podsumowanie: kto podlega nowelizacji KSC?

20 kwietnia 2026 roku – czyli zaledwie wczoraj – Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie krótkie, ale niezwykle istotne podsumowanie dotyczące nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Komunikat wyjaśnia, jakie sektory gospodarcze mogą być objęte nowymi obowiązkami w zakresie ochrony przed cyberatakami.

Kluczowe jest jednak zastrzeżenie: samo ustalenie, czy dany podmiot podlega przepisom ustawy o KSC, a jeśli tak – to czy jako podmiot kluczowy, czy ważny – spoczywa na samym podmiocie. Ministerstwo podaje tylko ogólne kryteria sektorowe. Reszta to już odpowiedzialność każdej firmy i instytucji.

Dyrektywa NIS2 zmienia zasady – koniec z operatorami usług kluczowych

Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę NIS2, która radykalnie poszerza zakres podmiotów objętych obowiązkami cyberbezpieczeństwa. Dotychczasowy podział na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych został zastąpiony nowym systemem: podmioty kluczowe i podmioty ważne.

Dlaczego to istotne? Bo nowe przepisy obejmują znacznie szerszą grupę podmiotów działających w sektorach istotnych dla funkcjonowania państwa, gospodarki oraz obywateli. Ministerstwo szacuje, że łącznie KSC może objąć około 38 tysięcy podmiotów, z czego aż około 27 tysięcy to podmioty publiczne – urzędy, szpitale, uczelnie, samorządy.

12 miesięcy na dostosowanie – czas już ucieka

Nowelizacja przewiduje 12-miesięczny okres dostosowawczy. To czas, który podmioty powinny wykorzystać na pełne wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy: od przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa, przez wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), po przeszkolenie kadry i wyznaczenie osób odpowiedzialnych.

Równocześnie trwa proces wpisywania podmiotów do oficjalnego Wykazu KSC. Minister Cyfryzacji rozpoczął już 13 kwietnia 2026 roku wpis z urzędu dotychczasowych operatorów usług kluczowych, dostawców usług zaufania, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów publicznych. Natomiast od 7 maja 2026 roku uruchomiona zostanie możliwość samorejestracji dla podmiotów, które nie są objęte wpisem realizowanym z urzędu.

Sektory kluczowe – najwyższy poziom wymogów cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało pełną listę sektorów kluczowych, które podlegają najostrzejszym wymogom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Znalazły się na niej sektory z załącznika nr 1 do ustawy:

  • Energia:
    • wydobywanie kopalin
    • energia elektryczna
    • ciepło
    • ropa i paliwa
    • gaz
    • energetyka jądrowa
    • wodór
  • Transport:
    • lotniczy
    • kolejowy
    • wodny
    • drogowy
  • Bankowość i infrastruktura rynków finansowych
  • Ochrona zdrowia:
    • udzielanie świadczeń zdrowotnych i zdrowie publiczne
    • produkcja i dystrybucja substancji czynnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • Zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja
  • Zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • Infrastruktura cyfrowa:
    • infrastruktura cyfrowa z wyłączeniem komunikacji elektronicznej
    • komunikacja elektroniczna
  • Zarządzanie usługami ICT
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Podmioty publiczne

Sektory ważne – również objęte obowiązkami, ale z nieco mniejszym rygorem

Równolegle Ministerstwo wskazało sektory ważne, które również muszą wdrożyć systemy cyberbezpieczeństwa, choć wymogi wobec nich są nieco łagodniejsze. Lista obejmuje sektory z załącznika nr 2 do ustawy, m.in.:

  • Usługi pocztowe
  • Inwestycje energetyki jądrowej
  • Gospodarowanie odpadami:
    • zbieranie odpadów
    • transport odpadów
    • przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów
    • działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami
  • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów
  • Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja żywności
  • Produkcja:
    • wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
    • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
    • urządzeń elektrycznych
    • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
    • pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
    • pozostałego sprzętu transportowego
  • Dostawcy usług cyfrowych
  • Badania naukowe
  • Podmioty publiczne, inne niż wymienione w Załączniku nr 1

Samodzielna ocena obowiązkowa – to ty musisz ustalić, czy podlegasz KSC

Trzeba pamiętać, że sama identyfikacja, czy dany podmiot podlega ustawie o KSC, spoczywa na danym podmiocie. To każda firma, instytucja, szpital, uczelnia czy urząd musi przeanalizować, czy działa w jednym z wymienionych sektorów, czy spełnia kryteria ustawowe – i na tej podstawie zdecydować, czy musi wdrożyć wymagania ustawy.

Brak takiej oceny nie zwalnia z odpowiedzialności. Jeśli podmiot podlega KSC, a nie wdroży odpowiednich zabezpieczeń, może zostać ukarany – a w przypadku incydentu cybernetycznego – także pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Ministerstwo szykuje dalsze wytyczne – konsultacje już niebawem

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że w najbliższych dniach przekaże do konsultacji publicznych projekt zestawienia wymogów dokumentów normalizacyjnych, w tym norm, przydatnych dla ustalenia szczegółowych wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) dla poszczególnych sektorów kluczowych i ważnych.

To będzie kolejny praktyczny dokument, który pomoże podmiotom objętym KSC w rzeczywistym wdrożeniu wymagań ustawy. Warto jednak działać już teraz – 12 miesięcy minie szybko, a wymogi są rozległe.

Powiązane
MEN dopuszcza oficjalnie narzędzie AI do pomocy uczniom w rozwiązywaniu zadań z matematyki - a nawet zrobiło na ten temat badania, wyniki zaskoczyły
Ustawa o zarządzaniu danymi podpisana - nowe przepisy, zasady i kary, od teraz dostęp do danych działa inaczej
Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało
Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
21 kwi 2026

Od 1 maja 2026 r. pasażerowie autobusów MZK w jednym z polskich miast muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z tej formy komunikacji. Chodzi o wysiadanie i wsiadanie do pojazdów. Co dokładnie się zmieni?
Zaczęło się. Nadciągają ulewy i wezbrania rzek, straż pożarna w pełnej gotowości. Sprawdź, czy twój region jest zagrożony
19 kwi 2026

Pogodowy armageddon właśnie się rozpoczyna? Ostrzeżenia IMGW obowiązują od dzisiaj od 15:00 , a w zachodniej i południowej Polsce spodziewane są potężne ulewy. MSWiA i straż pożarna postawiły swoje jednostki w stan najwyższej gotowości. Zagrożonych jest kilka województw, rośnie też ryzyko lokalnych podtopień. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza i na co muszą przygotować się mieszkańcy?

Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026
17 kwi 2026

Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.
W tym mieście jest najmłodsza starówka w Polsce. Odbudowano ją metodą retrowersji
17 kwi 2026

Elbląg świętuje w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich, ale elbląska starówka jest najmłodsza w Polsce. Odbudowa prawie całkowicie zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta rozpoczęła się 40 lat temu i trwa do dziś.
Czy dziurawą skarpetkę można wyrzucić do zmieszanych? Zła segregacja grozi mandatem
20 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.

Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.
Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
