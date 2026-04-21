38 tysięcy firm nagle musi dbać o cyberbezpieczeństwo. Sprawdź, czy jesteś na liście Ministerstwa Cyfryzacji

Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie - kogo obejmuje KSC? Ministerstwo publikuje listę sektorów
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 20 kwietnia oficjalne podsumowanie, które podmioty mogą podlegać nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Lista obejmuje nawet 38 tysięcy podmiotów – głównie z sektora publicznego, ale także tysiące firm prywatnych. Tylko czy twoja organizacja jest wśród nich? To musisz ustalić już sam.
- Ministerstwo Cyfryzacji publikuje podsumowanie: kto podlega nowelizacji KSC?
- Dyrektywa NIS2 zmienia zasady – koniec z operatorami usług kluczowych
- 12 miesięcy na dostosowanie – czas już ucieka
- Sektory kluczowe – najwyższy poziom wymogów cyberbezpieczeństwa
- Sektory ważne – również objęte obowiązkami, ale z nieco mniejszym rygorem
- Samodzielna ocena obowiązkowa – to ty musisz ustalić, czy podlegasz KSC
- Ministerstwo szykuje dalsze wytyczne – konsultacje już niebawem
Ministerstwo Cyfryzacji publikuje podsumowanie: kto podlega nowelizacji KSC?
20 kwietnia 2026 roku – czyli zaledwie wczoraj – Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie krótkie, ale niezwykle istotne podsumowanie dotyczące nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Komunikat wyjaśnia, jakie sektory gospodarcze mogą być objęte nowymi obowiązkami w zakresie ochrony przed cyberatakami.
Kluczowe jest jednak zastrzeżenie: samo ustalenie, czy dany podmiot podlega przepisom ustawy o KSC, a jeśli tak – to czy jako podmiot kluczowy, czy ważny – spoczywa na samym podmiocie. Ministerstwo podaje tylko ogólne kryteria sektorowe. Reszta to już odpowiedzialność każdej firmy i instytucji.
Dyrektywa NIS2 zmienia zasady – koniec z operatorami usług kluczowych
Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę NIS2, która radykalnie poszerza zakres podmiotów objętych obowiązkami cyberbezpieczeństwa. Dotychczasowy podział na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych został zastąpiony nowym systemem: podmioty kluczowe i podmioty ważne.
Dlaczego to istotne? Bo nowe przepisy obejmują znacznie szerszą grupę podmiotów działających w sektorach istotnych dla funkcjonowania państwa, gospodarki oraz obywateli. Ministerstwo szacuje, że łącznie KSC może objąć około 38 tysięcy podmiotów, z czego aż około 27 tysięcy to podmioty publiczne – urzędy, szpitale, uczelnie, samorządy.
12 miesięcy na dostosowanie – czas już ucieka
Nowelizacja przewiduje 12-miesięczny okres dostosowawczy. To czas, który podmioty powinny wykorzystać na pełne wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy: od przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa, przez wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), po przeszkolenie kadry i wyznaczenie osób odpowiedzialnych.
Równocześnie trwa proces wpisywania podmiotów do oficjalnego Wykazu KSC. Minister Cyfryzacji rozpoczął już 13 kwietnia 2026 roku wpis z urzędu dotychczasowych operatorów usług kluczowych, dostawców usług zaufania, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów publicznych. Natomiast od 7 maja 2026 roku uruchomiona zostanie możliwość samorejestracji dla podmiotów, które nie są objęte wpisem realizowanym z urzędu.
Sektory kluczowe – najwyższy poziom wymogów cyberbezpieczeństwa
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało pełną listę sektorów kluczowych, które podlegają najostrzejszym wymogom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Znalazły się na niej sektory z załącznika nr 1 do ustawy:
- Energia:
- wydobywanie kopalin
- energia elektryczna
- ciepło
- ropa i paliwa
- gaz
- energetyka jądrowa
- wodór
- Transport:
- lotniczy
- kolejowy
- wodny
- drogowy
- Bankowość i infrastruktura rynków finansowych
- Ochrona zdrowia:
- udzielanie świadczeń zdrowotnych i zdrowie publiczne
- produkcja i dystrybucja substancji czynnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych
- Zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja
- Zbiorowe odprowadzanie ścieków
- Infrastruktura cyfrowa:
- infrastruktura cyfrowa z wyłączeniem komunikacji elektronicznej
- komunikacja elektroniczna
- Zarządzanie usługami ICT
- Przestrzeń kosmiczna
- Podmioty publiczne
Sektory ważne – również objęte obowiązkami, ale z nieco mniejszym rygorem
Równolegle Ministerstwo wskazało sektory ważne, które również muszą wdrożyć systemy cyberbezpieczeństwa, choć wymogi wobec nich są nieco łagodniejsze. Lista obejmuje sektory z załącznika nr 2 do ustawy, m.in.:
- Usługi pocztowe
- Inwestycje energetyki jądrowej
- Gospodarowanie odpadami:
- zbieranie odpadów
- transport odpadów
- przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów
- działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami
- Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów
- Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja żywności
- Produkcja:
- wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
- urządzeń elektrycznych
- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
- pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
- pozostałego sprzętu transportowego
- Dostawcy usług cyfrowych
- Badania naukowe
- Podmioty publiczne, inne niż wymienione w Załączniku nr 1
Samodzielna ocena obowiązkowa – to ty musisz ustalić, czy podlegasz KSC
Trzeba pamiętać, że sama identyfikacja, czy dany podmiot podlega ustawie o KSC, spoczywa na danym podmiocie. To każda firma, instytucja, szpital, uczelnia czy urząd musi przeanalizować, czy działa w jednym z wymienionych sektorów, czy spełnia kryteria ustawowe – i na tej podstawie zdecydować, czy musi wdrożyć wymagania ustawy.
Brak takiej oceny nie zwalnia z odpowiedzialności. Jeśli podmiot podlega KSC, a nie wdroży odpowiednich zabezpieczeń, może zostać ukarany – a w przypadku incydentu cybernetycznego – także pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.
Ministerstwo szykuje dalsze wytyczne – konsultacje już niebawem
Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że w najbliższych dniach przekaże do konsultacji publicznych projekt zestawienia wymogów dokumentów normalizacyjnych, w tym norm, przydatnych dla ustalenia szczegółowych wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) dla poszczególnych sektorów kluczowych i ważnych.
To będzie kolejny praktyczny dokument, który pomoże podmiotom objętym KSC w rzeczywistym wdrożeniu wymagań ustawy. Warto jednak działać już teraz – 12 miesięcy minie szybko, a wymogi są rozległe.
