Podwyżki dla budżetówki w 2027 roku. Tyle proponuje rząd i tyle pewnie będzie. A przeciętne wynagrodzenie wzrosnąć ma znacznie więcej
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W dniu 9 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2027 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych na rok 2027, przedłożoną przez Ministra Finansów i Gospodarki.
- Tylko 3 proc. podwyżki dla budżetówki - propozycja Rady Ministrów
- Prognozowane wielkości makroekonomiczne na rok 2027
Tylko 3 proc. podwyżki dla budżetówki - propozycja Rady Ministrów
W 2027 roku rząd proponuje wzrost wynagrodzeń w „budżetówce” na poziomie 3%. To więcej niż prognozowana na przyszły rok inflacja, która ma wynieść 2,5%. Propozycja zostanie przedstawiona do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowana przez ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych.
Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2027 roku w wysokości 103%. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe zostaną podniesione o 3%.
Takie podwyżki dotyczyć mają m.in. nauczycieli, urzędników, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych pracowników cywilnych „budżetówki”.
Wzrost wynagrodzeń nastąpi w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na kolejny rok, z wyrównaniem od 1 stycznia 2027 roku.
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- Jest także decyzja o podwyżce płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to 3 proc. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak, jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek - powiedział 9 czerwca podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.
Prognozowane wielkości makroekonomiczne na rok 2027
Rząd prognozuje, że najważniejsze wielkości makroekonomiczne w 2027 roku ukształtują się następująco:
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 3,1%;
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%;
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 5,6%;
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5,6%;
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – ok. 11 mln etatów.
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