„Laboratoria Przyszłości” – termin składania wniosków przedłużony do 30 listopada!

Przedłużenie naboru – w jaki sposób otrzymać wsparcie?

Obecnie organy prowadzące przekazały do wojewodów wnioski dla ponad 95% szkół. Naszym celem jest, aby możliwość wyposażenia w nowoczesny sprzęt uzyskało 100% szkół. W związku z tym termin naboru zostaje przedłużony do końca listopada 2021 r.

Aby otrzymać wsparcie, szkoły zgłaszają się do swoich organów prowadzących, które następnie występują do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. We wnioskach szkoły i samorządy podają jedynie podstawowe dane, a cały proces odbywa się elektronicznie. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco tak, aby środki finansowe niezwłocznie trafiały do szkół. Wsparcie przekazywane jest w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021 r., a nie więcej niż 40% w 2022 r.

„Laboratoria Przyszłości” – program realizowany w ramach „Polskiego Ładu”

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych w całej Polsce. Dzięki programowi szkoły otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Program jest realizowany w ramach „Polskiego Ładu”. Na wsparcie szkół rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół niepublicznych.

Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów!

Wsparcie jest przyznawane w zależności od wielkości szkół. Organy prowadzące mogą otrzymać do:

30 tys. zł – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168, a uczy się w nich 292 457 uczniów)

– w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168, a uczy się w nich 292 457 uczniów) 60 tys. zł – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492, a uczy się w nich 495 017 uczniów)

– w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492, a uczy się w nich 495 017 uczniów) 70 tys. zł – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659, a uczy się w nich 142 467 uczniów)

– w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659, a uczy się w nich 142 467 uczniów) 300 zł na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678, a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na ucznia. Mniejsze szkoły otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe odpowiadające ich potrzebom, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Łącznie z inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów uczęszczających do prawie 15 tys. szkół.

Wsparcie planowanej modernizacji szkół

Obecnie trwają prace nad regulacjami prawnymi, w myśl których wyposażenie podstawowe „Laboratoriów Przyszłości”, m.in. drukarki 3D i mikrokontrolery, będzie musiało znaleźć się obowiązkowo we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce od 1 września 2022 r.

Program „Laboratoria Przyszłości” to realny wpływ na przyszłość polskiej edukacji. Dzięki niemu organy prowadzące będą mogły w całości sfinansować nie tylko zakup wyposażenia podstawowego, ale również wybranego przez siebie wyposażenia dodatkowego – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.