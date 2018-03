Podwyżki dla ratowników medycznych

Wypłaty w ratownictwie pozaszpitalnym są realizowane na bieżąco, podwyżki otrzymała też połowa ratowników zatrudnionych w szpitalach - poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia. Resort zapewnia, że podejmuje starania, by wypłata podwyżek objęła wszystkich ratowników medycznych.

Ministerstwo zdrowia odpowiada w ten sposób na zarzut Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, że rząd nie wywiązuje się z ubiegłorocznego porozumienia, które przewidywało m.in. wypłatę dodatków dla ratowników. W poniedziałkowym piśmie do ministra Łukasza Szumowskiego ratownicy zapowiedzieli akcję strajkową, jeśli rząd nie dotrzyma ustaleń porozumienia.

Porozumienie z ratownikami zawarto w lipcu ubiegłego roku. Zakładało ono m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat - o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. Minister w porozumieniu zobowiązał się też, że podejmie wszelkie działania, aby do listopada 2017 r. została uchwalona tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM), która zakłada upaństwowienie systemu PRM (projekt tej nowelizacji obecnie jest w Sejmie, na początku lutego br. poparła go komisja zdrowia).

"Wypłaty w ratownictwie pozaszpitalnym są realizowane na bieżąco. Środki na wypłatę podwyżek w ratownictwie pozaszpitalnym w roku 2018 w wysokości 800 zł miesięcznie (9 600 zł rocznie na etat przeliczeniowy) zostały zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu państwa" - oświadczyło ministerstwo w przesłanym PAP stanowisku.

Resort dodaje, że w drodze porozumienia z ratownikami ustalono, że analogiczne podwyżki dostaną także ratownicy medyczni zatrudnieni poza zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami medycznymi (np. pracujący na szpitalnych oddziałach ratunkowych). Z danych przekazanych ministerstwu przez wojewodów wynika, że podwyżki otrzymała średnio połowa ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalach.

"Ministerstwo Zdrowia we współpracy z NFZ i wojewodami podejmuje obecnie starania, aby wypłata podwyżek doszła do skutku w odniesieniu do wszystkich ratowników medycznych" - podkreślił resort.

"Priorytetem w działaniach Ministerstwa jest zapewnienie godziwego wynagrodzenia przede wszystkim ratownikom medycznym zatrudnionym w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne – szczególnie w jego części pozaszpitalnej, gdzie obciążenie pracą jest największe, na ratownikach spoczywa zasadnicza odpowiedzialność, a zakres wykonywanych przez nich zadań najbardziej odpowiada kwalifikacjom. Zawód ratownika medycznego został przecież powołany głównie po to, aby zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie PRM" - oświadczyło ministerstwo.

Biuro prasowe MZ wskazuje jednocześnie, że porozumienie przewiduje, iż "Ministerstwo Zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność" powrócą do rozmów przed 1 lipca 2018 r.", a "w Ministerstwie Zdrowia trwają aktualnie prace nad prawnym zagwarantowaniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ratowników medycznych". (PAP)