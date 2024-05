Matura 2024. Bunt i relacje międzyludzkie tematami rozprawek na egzaminie dojrzałości

W tym roku maturzyści mieli do wyboru dwa interesujące tematy rozprawki na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka

Pierwszy temat to "Bunt i jego konsekwencje dla człowieka". Bunt jest motywem często obecnym w literaturze, a jego wpływ na jednostkę może być różnorodny. Maturzyści, pisząc na ten temat, mogli analizować zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty buntu. Czy bunt prowadzi do zmiany, czy może przynosi tragiczne skutki? To pytanie mogło stanowić punkt wyjścia dla ich rozważań.

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Drugi temat brzmiał: "Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?". To zagadnienie dotyczy interakcji międzyludzkich i wpływu, jaki mają one na nasze życie. Maturzyści mogli analizować, jak relacje z innymi ludźmi wpływają na nasze wybory, zachowania i rozwój osobisty. Czy bliskie relacje są zawsze korzystne, czy mogą również prowadzić do negatywnych konsekwencji?

Egzamin w nowej formule

Maturzyści mieli 240 minut na napisanie rozprawki na jeden z tych tematów. Egzamin składał się z trzech części: dwóch testów oraz tekstu własnego. Warto podkreślić, że pisząc rozprawkę, musieli odwoływać się do utworów literackich i wybranych kontekstów. Jednym z utworów musiała być lektura obowiązkowa.

Dwie formuły egzaminu

W tym roku egzaminy przeprowadzane były w dwóch formułach: nowej i starej. Maturzyści zdający w nowej formule mieli inne arkusze egzaminacyjne i inne tematy niż absolwenci z wcześniejszych roczników, którzy zdawali zgodnie ze starą formułą.