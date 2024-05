Czy kryje się pod hasłem bezpieczna żywność? Czy potrafimy ją wybierać? Jaki jest związek między nauką o bezpieczeństwie żywności a żywnością, którą spożywamy każdego dnia?

#Safe2EatEU („Jedz bezpiecznie”), to najnowsza kampania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) mająca na celu promowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności wśród obywateli Europy. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 7 maja. Swoim zasięgiem obejmuje 18 krajów, by dotrzeć do jak największej ilości konsumentów i pomóc im podejmować świadome decyzje dotyczące ich wyborów żywieniowych. Kraje które przyłączyły się do akcji to Polska, Rumunia, Czechy, Węgry, Grecja, Estonia, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Cypr, Słowenia, Hiszpania, Luksemburg, Słowacja, Austria, Portugalia, Irlandia i Macedonia Północna.

Jak wybierać bezpieczną żywność

Badania przeprowadzone przez EFSA we współpracy z IPSOS w 2023 r. wykazały, że prawie 70% Europejczyków jest zainteresowanych zagadnieniem bezpieczeństwa żywności. Jednak około 60% z nich przyznaje, że dostępne informacje są zbyt techniczne i trudne do zrozumienia. Z tego powodu celem właśnie rozpoczynającej się kampanii jest przekazanie naukowych faktów na temat żywności w jasny, dokładny i zrozumiały sposób. Promowane treści mają pomóc obywatelom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących konsumpcji żywności, a jednocześnie powinny zapewnić bezpieczeństwo i w dokonywaniu codziennych, zdrowych wyborów.

Tegoroczna kampania będzie nadal koncentrować się na edukowaniu obywateli na temat różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności. Obejmują one:

choroby przenoszone przez pokarm,

prawidłowe techniki postępowania z żywnością,

znaczenie czytania etykiet na produktach żywieniowych

promowanie praktyk, które ograniczą marnotrawstwo żywności.

Kampania podkreśla również znaczenie zbilansowanej diety, bezpieczeństwo suplementów oraz potrzebę naukowego potwierdzenia oświadczeń zdrowotnych na produktach spożywczych. Ponadto ma na celu podnoszenie świadomości na temat: bezpieczeństwa substancji dodatkowych stosowanych w żywności jak również nowej żywności oraz obecności alergenów pokarmowych.

Codzienne wybory żywieniowe

– W całej Europie, każdego dnia, obywatele decydują, co kupić i co zjeść, biorąc pod uwagę różne czynniki takie jak: cena, smak, zrównoważony rozwój lub pochodzenie żywności. Dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa żywności obowiązującym w UE mogą mieć pewność, że niezależnie od ich wyborów kupowana i spożywana przez nich żywność jest bezpieczna. Kampania #Safe2EatEU ukazuje związek między nauką o bezpieczeństwie żywności a żywnością, którą spożywamy każdego dnia. Daje konsumentom możliwość dokonywania pewniejszych wyborów żywieniowych – powiedział dyrektor wykonawczy EFSA, Bernhard Url.

Wszelkie inicjatywy związane z kampanią wdrażane są zarówno na poziomie UE, jak i krajowym – w 18 uczestniczących krajach. Obywatele mogą odwiedzać dedykowane strony internetowej w celu uzyskania nie tylko wyczerpujących informacji na tematy związane z bezpieczeństwem żywności, ale także by pobrać zestawy narzędzi kampanii, w których znajdą zasoby dostępne w różnych językach.

Źródło: EFSA / All 4 Comms

