Jak zapłacić 100 zł zamiast 460 zł za bilet z Warszawy do Wiednia? Rusza wielka akcja PKP Intercity

Ministerstwo Infrastruktury informuje o kampanii "20 tysięcy biletów na 20 lat Polski w Unii Europejskiej", która inauguruje obchody rocznicy 20-lecia obecności Polski w UE w obszarze infrastruktury. W ramach promocyjnej oferty PKP Intercity będzie można nawet za 20 proc. ceny regularnej udać się pociągiem do Wiednia, Pragi, Berlina czy Budapesztu.

rozwiń >

Dzięki dwóm dekadom obecności w Unii Europejskiej, Polska należy do grona najszybciej rozwijających się państw na świecie.

REKLAMA

Poprawa stanu dróg

W momencie wstąpienia do UE mieliśmy 600 km autostrad i dróg ekspresowych. Obecnie kierowcy mogą korzystać z ponad 5,1 tys. km takich dróg.

Modernizacja torów kolejowych

Udało się zmodernizować 13 tys. kilometrów torów kolejowych, zakupić niemal 600 wagonów i ponad 100 nowoczesnych lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Zwiększenie mobilności

Polska oferuje teraz lepsze połączenia kolejowe z innymi państwami unijnymi, takimi jak Austria, Czechy, Niemcy i Węgry.

Oferta PKP Intercity

Oferta jest ważna od 29 kwietnia do 26 maja. Zakupu można dokonać w kasach biletowych, za pomocą aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej przewoźnika. Do wykorzystania jest 20 tysięcy tańszych biletów. W ramach oferty Super Promo International funkcjonuje 5 progów cenowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

100 zł zamiast 460zł za bilet Warszawa-Wiedeń

Przykładowo, cena bazowa za bilet z Warszawy do Wiednia to ok. 460 zł, a w promocji można już kupić bilet za niewiele ponad 100 zł. Z Krakowa do Pragi można pojechać koleją już za ok. 65 zł (normalnie 321 zł), podobnie do Budapesztu.

Obchody 20. rocznicy

W całym kraju odbędzie się wiele pikników, festynów i innych interesujących wydarzeń, pokazujących korzyści z członkostwa Polski w strukturach unijnych. Najbardziej spektakularna zmiana zaszła w ciągu ostatnich dwóch dekad w obszarze infrastruktury.