Platforma Zarządzania Miastem – aby w miastach żyło się lepiej

W jakich miastach chcemy mieszkać? W takich, gdzie dbałość o klimat, rozwój infrastruktury i ograniczenie zanieczyszczeń idą w parze z oszczędnościami oraz korzyściami dla mieszkańców. Zapewniają to rozwiązania Internetu Rzeczy od Orange, np. systemy zarządzania siecią wodociągową i ciepłowniczą, oświetleniem ulicznym czy rowerami miejskimi. Dzięki nowoczesnej Platformie Zarządzania Miastem (PZM) samorządy po raz pierwszy mogą w zintegrowany sposób zarządzać pełnym środowiskiem wielu usług miejskich: urządzeniami, komunikacją oraz danymi z każdego miejsca z dostępem do internetu.

Twórcy rozwiązania wyszli naprzeciw potrzebom rozwijających się miast i przygotowali nowoczesne narzędzie online, które upraszcza zarządzanie skomplikowaną infrastrukturą miejską, pomaga oszczędzać zasoby naturalne i generuje oszczędności w budżetach miejskich. Jak to działa? Jeden system integruje podpięte do niego usługi i technologie, tworząc inteligentne miasto.

Przykładowe usługi od Orange, którymi można zarządzać za pomocą PZM

Smart Light to prosty sposób sterowania oświetleniem ulic, parków i innych przestrzeni miejskich: lampy świecą tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, a natężenie oświetlenia jest dostosowane do warunków atmosferycznych i ruchu w danej lokalizacji. Smart Light wdrożyliśmy na przykład w Lwówku Śląskim, Bolesławcu, Lidzbarku Warmińskim, Lubomierzu.

Smart Water automatycznie, bez udziału inkasenta, w czasie rzeczywistym, odczytuje stan wodomierzy i wysyła go siecią GSM. Dodatkowe funkcjonalności, np. bilansowanie przepływów wody, umożliwiają prognozę zużycia oraz planowanie remontów i błyskawiczną identyfikację awarii. Pozwala zmniejszyć straty wody nawet o kilkanaście procent. Ze Smart Water korzystają mieszkańcy 30 miast, np. Krosna Odrzańskiego, Szczecina, Bolesławca, Solca Kujawskiego, Środy Wielkopolskiej czy Śremu.

Smart Bike to system rowerów miejskich czwartej generacji, w którym każdy rower wyposażony jest w moduł GSM i GPS, a wypożyczać można je nie tylko z fizycznych stacji bazowych, ale też w dowolnym miejscu. Smart Bikes wyjechały na ulice kilkudziesięciu miast w Polsce, pojawiły się na przykład w Stalowej Woli, Czeladzi, Dusznikach-Zdroju, Giżycku, Oleśnicy, Suwałkach, Nowym Dworze Mazowieckim czy Wągrowcu.

Usługi dodatkowe : na przykład czujniki jakości powietrza, hałasu oraz rozwiązania już działające w miejscowości, także te dostarczane przez innych dostawców. PZM integruje je wszystkie w jednym miejscu.

Platforma Zarządzania Miastem ma wiele funkcjonalności, dzięki czemu dostosowuje się do unikalnych potrzeb każdej miejscowości. Można podpiąć do niej nieskończoną liczbę urządzeń różnych producentów i zarządzać nimi bez konieczności logowania się do innych systemów. Eksperci Orange zapewniają bezpłatną integrację pierwszego rozwiązania, a kolejne mogą być podłączane w dowolnym czasie.

Platforma w czytelny sposób przedstawia dane z różnych systemów – odczytowe, alarmy, raporty, statystyki – w jednym miejscu. Umożliwia też wysyłanie powiadomień lub alarmów w postaci sms lub e-maila. Dzięki temu błyskawicznie trafiają one do odpowiednich służb, np. w przypadku awarii latarni lub uszkodzenia wodomierza. Inteligentne systemy przekładają się też na oszczędności w budżecie miejskim – sterowanie lampami pozwala np. na mniejsze zużycie prądu, a analiza przepływów wody umożliwia znaczne zmniejszenie jej strat. Dodatkowo dzięki jednej platformie zarządzania podstawowymi usługami miejskimi nie trzeba płacić za wiele licencji od różnych dostawców usług.

Korzystanie z PZM jest w pełni bezpieczne. Zapewniamy certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowych normach ISO/IEC, a nasi eksperci służą wsparciem na każdym etapie – od projektowania poprzez testy, wdrożenie po bieżącą obsługę.

Sprawdź, jak działa Platforma Zarządzania Miastem od Orange: przetestuj z nami jakim powietrzem oddychasz i jaki jest poziom hałasu w Twojej okolicy. Wyślij zgłoszenie na adres e-mail: CP.ZM@orange.com i poczekaj na kontakt naszego eksperta.

Co umożliwia Platforma od Orange?

Czytelne wizualizacje danych z różnych systemów miejskich (mapy, tabele, wykresy)

Wysyłanie powiadomień z ustawionych alarmów w dowolnie wskazane miejsce

Podłączenie nieograniczonej liczby urządzeń

Analizy: tj. preanalitykę danych niezbędną do efektywnego zarządzania miastem (wskaźniki, tendencje)

Integrację z innymi otwartymi systemami w mieście(sensory/aplikacje)

Rozbudowę platformy w przyszłości, zgodnie z oczekiwaniami miast i gmin

Tworzenie nowych usług oraz możliwość optymalizacji wydajności operacyjnej w usługach już istniejących

Dowiedz się więcej, pobierz informację o Platformie Zarządzania Miastem