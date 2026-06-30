Czym jest usługa Bezpieczny Autobus?

Autokar wiozący dzieci na kolonię albo miejski autobus, który codziennie wozi pasażerów do pracy można sprawdzić. Jak to zrobić? Co trzeba przygotować? Usługa działa łatwo i szybko.

Co to jest Bezpieczny Autobus?

Rozpoczął się sezon kolonii i obozów, a wraz z nim wyjazdy. Po upewnieniu się czy organizator wypoczynku działa legalnie, warto sprawdzić, czy autokar, którym podróżują dzieci jest bezpieczny.

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Usługa Bezpieczny Autobus działa nie tylko w okresie wakacji, ale przez cały rok. Można sprawdzić nie tylko autokar wiozący dzieci na wypoczynek, ale także codzienny autobus na trasie do pracy czy do szkoły. Warto skontrolować czy ma aktualne badania techniczne. Dzięki usłudze można uzyskać dostęp do aktualnych danych z państwowego rejestru.

Bezpieczny Autobus - co przygotować?

Aby skorzystać z usługi konieczne jest posiadanie informacji o numerze rejestracyjnym autobusu. W przypadku, gdy jest to autobus miejski, wystarczy je spisać. Gdy wyjazd jest zaplanowany - zgłosić się do kierowcy lub organizatora o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Bezpieczny Autobus - jakie pojazdy można sprawdzić?

Można sprawdzić każdy pojazd, który jest przeznaczony do przewozu większej grupy osób, to znaczy autobus, autokar i bus. W usłudze udostępniane są dane pojazdów, które są zarejestrowane w Polsce.

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Nie ma możliwości sprawdzenia autobusu na przykład z Niemiec lub Austrii.

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Bezpieczny Autobus - jak sprawdzić pojazd?

Należy wejść na stronę usługi Bezpieczny Autobus i wpisać numer rejestracyjny pojazdu.

Bezpieczny autobus gov.pl

Informacje zostaną wyświetlone od razu.

Podstawowe informacje o wybranym autobusie lub autokarze. Na przykład:

czy ma ważne obowiązkowe badanie techniczne,

czy ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

czy jest wyrejestrowany albo kradziony,

dane techniczne, na przykład liczbę miejsc w autobusie,

stany licznika z badań technicznych. Informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 roku.

Usługa jest bezpłatna.