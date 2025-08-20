Od 1 stycznia 2026 r. lekarze sądowi dostaną wyższe wynagrodzenie za wydawanie zaświadczeń – wynika z projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie za jedno zaświadczenie otrzymują 100 zł, co zdaniem resortu zniechęca ich do pełnienia tej funkcji. Podwyżki mają rozwiązać problem braku lekarzy w wielu sądach.

Do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (nr z wykazu B913). Projekt ten zakłada podwyższenie wynagrodzenia lekarza sądowego za wydanie zaświadczenia.

REKLAMA

Podwyżki dla lekarzy sądowych. Od 1 stycznia 2026 r. stawki za zaświadczenia pójdą w górę

REKLAMA

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że obecnie lekarze sądowi za wydanie jednego zaświadczenia otrzymują wynagrodzenie na poziomie 100 zł. To zaś przekłada się na bardzo małe zainteresowanie ze strony lekarzy do pełnienia funkcji lekarza sądowego.

Z danych dotyczących liczby lekarzy sądowych, wynika, że na koniec 2024 r. zawartych było 231 umów z lekarzami sądowymi, w tym w 8 okręgach sądowych nie było takich umów, co wskazuje na problem dostępności do lekarzy sądowych. Natomiast liczba umów zawartych z lekarzami sądowymi w sądach powszechnych na 31 lipca 2025 r. wynosi 217 – wskazano w uzasadnieniu do projektu. W ocenie projektodawców, jednym z czynników, który może zachęcić uprawnionych lekarzy do zawarcia umowy w tym zakresie jest podwyższenie wysokości wynagrodzenia za wystawienie zaświadczenia określonego w art. 2 ust. 2 ustawy o lekarzu sądowym.

Projekt z 7 sierpnia 2025 r. zakłada podwyższenie wynagrodzenia za wydanie zaświadczenia o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, ze 100 zł do 350 zł za jedno zaświadczenie. Organem odpowiedzialnym za projekt jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt zakłada wejście w życie nowych stawek za wydanie jednego zaświadczenia od 1 stycznia 2026 r.

Kim jest lekarz sądowy?

Zgodnie z ustawą z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz ten wystawia zaświadczenia, które potwierdzają zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. Podczas wykonywania czynności związanych z wystawianiem wyżej wymienionych zaświadczeń, lekarz sądowy korzysta z ochrony prawnej, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może zostać lekarzem sądowym?

Zgodnie z art. 5 ustawy o lekarzu sądowym, by zostać lekarzem sądowym należy spełnić określone warunki. Lekarzem sądowym może zostać lekarz który:

ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ma pełną zdolność do czynności prawnych;

nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

ma nieposzlakowaną opinię;

uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym zaś nie zostanie lekarz, wobec którego prowadzone jest postępowanie: