Co pyli teraz? Kalendarz pylenia na cały rok

Należy pamiętać, że w Polsce, w niektórych regionach jest cieplej, w innych zimniej, w innym okresie pylić będą rośliny i drzewa w południowo-zachodniej części kraju, a w innym w północno-wschodnim. W Polsce najczęściej uczulają pyłki trwa, chwastów oraz drzew.

Polska podzielona jest na cztery regiony, a w każdym z tych regionów jest trochę inny klimat. W każdym z tych regionów czas, w którym rozpoczyna się pylenie, także będzie się trochę różnił. W regionie południowo-zachodnim (najcieplejszym) pylenie roślin i drzew będzie rozpoczynało się najwcześniej. Po ok 10-14 dniach od rozpoczęcia pylenia w regionie południowo-zachodnim, rozpoczyna się pylenie w regionie północno-wschodnim. Co ciekawe, pylenie chwastów najwcześniej rozpoczyna się w południowo-wschodniej części kraju. Warto także pamiętać o tym, że alergeny pleśni Cladosporium, Alternaria znajdują się w naszym środowisku (także domowym) wręcz mogą ciążyć alergikom przez cały rok. Alergia na poszczególne pleśnie najczęściej zaostrza się wiosną oraz jesienią.

REKLAMA

Co pyli w styczniu?

Jeszcze pod koniec stycznia, przy sprzyjającej pogodzie może zacząć pylić leszczyna. W niektórych (cieplejszych) regionach kraju będzie można zaobserwować niskie stężenie pyłków leszczyny. Ponadto, należy brać pod uwagę to, że może występować niskie stężenie pleśni Cladosporium.

Co pyli w lutym?

Już z początkiem lutego zaobserwować można pylenie niektórych roślin. Wtedy też pylić zaczynają leszczyna i olsza (zwana także olchą). Co ważne, przy odpowiedniej pogodzie pyłki leszczyny można zaobserwować czasem także w styczniu. W drugiej połowie lutego stężenie pyłków olszy jest wysokie. Obecne będzie także niskie stężenie pleśni Cladosporium.

Co pyli w marcu?

W marcu w dalszym ciągu będzie pylić leszczyna oraz olsza. Stężenie pyłków leszczyny w dalszym ciągu będzie średnie, a olszy wysokie. W połowie marca w powietrzu będzie można znaleźć niskie stężenie pyłków topoli, które w kolejnych dniach będzie wzrastać, by osiągnąć wysokie stężenie w kwietniu. Pod koniec marca pylenie rozpocznie także brzoza. Obecne będzie także niskie stężenie pleśni Cladosporium oraz Alternaria.

Co pyli w kwietniu?

Na początku kwietnia będzie jeszcze pylić olsza, a stężenie jej pyłków będzie niskie. Stężenie pyłków brzozy przez cały kwiecień będzie wysokie. W powietrzu będzie można także znaleźć wysokie stężenie pyłków topoli, które z końcem kwietnia zmniejszy się. Przez cały miesiąc w powietrzu będzie wysokie stężenie pyłków brzozy. W kwietniu pylenie rozpocznie także jesion. Najwyższe stężenie pyłków zaobserwować będzie można w połowie miesiąca. Od połowy kwietnia będzie można także zaobserwować średnie stężenie pyłków dębu, które pod koniec miesiąca osiągnie wysokie stężenie. Pod koniec kwietnia pylić zaczną także trawy. Obecne będzie także niskie stężenie pleśni Cladosporium oraz Alternaria.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co pyli w maju?

Na początku maja będzie można zaobserwować jeszcze średnie stężenie pyłków brzozy. W powietrzu obecne będzie średnie stężenie pyłków traw. Na początku miesiąca stężenie pyłu dębu będzie wysokie, a w ciągu miesiąca będzie powoli spadać. W maju pylenie rozpoczyna szczaw. Pod koniec maja i przez cały czerwiec będzie można zaobserwować wysokie stężenie pyłków szczawiu. W okolicach połowy miesiąca pylenie rozpocznie także babka. W maju także w większości regionów pylić zaczyna pokrzywa. Obecne będzie także wysokie stężenie pleśni Cladosporium oraz Alternaria.

Co pyli w czerwcu?

Już pod koniec maja można zaobserwować wysokie stężenie pyłków traw. Takie samo wysokie stężenie będzie się utrzymywało przez cały czerwiec. Od końca maja, przez cały czerwiec i początek lipca będzie można zaobserwować wysokie stężenie pyłków szczawiu. W dalszym ciągu będzie można obserwować niskie stężenie pyłków babki. Na przełomie czerwca i lipca pylenie rozpoczyna komosa. Obecne będzie także wysokie stężenie pleśni Cladosporium oraz Alternaria.

Co pyli w lipcu?

Na początku lipca w dalszym ciągu będzie wysokie stężenie pyłków traw. Pod koniec lipca stężenie pyłków traw zmniejszy się. W lipcu rozpoczyna pylenie bylica. Na przełomie lipca i sierpnia jej stężenie będzie największe. Stężenie pyłków komosy w lipcu będzie średnie. Stężenie pyłków szczawiu jeszcze na początku miesiąca będzie wysokie, a z kolejnymi tygodniami będzie ulegało zmniejszeniu. W dalszym ciągu będzie można obserwować niskie stężenie pyłków babki. Obecne będzie także wysokie stężenie pleśni Cladosporium oraz Alternaria.

Co pyli w sierpniu?

W połowie sierpnia pylenie rozpoczyna ambrozja. Pod koniec miesiąca, stężenie jej pyłków będzie średnie. Na przełomie lipca i sierpnia stężenie bylicy będzie największe i dopiero pod koniec sierpnia zejdzie na średnie. Stężenie traw od początku sierpnia będzie niskie, a pod koniec sierpnia wzrośnie do średniego. W sierpniu pylić także będą szczaw, babka oraz komosa. Obecne będzie także wysokie stężenie pleśni Cladosporium oraz Alternaria.

Co pyli we wrześniu?

We wrześniu w dalszym ciągu będzie można obserwować średnie, a później niskie stężenie pyłków traw. Stężenie pyłków bylicy oraz komosy przez cały miesiąc będzie niskie. Za to stężenie ambrozji będzie średnie, a pod koniec miesiąca spadnie do niskiego. W niektórych regionach w powietrzu obecne mogą być pyłki babki. Obecne będzie także wysokie stężenie pleśni Cladosporium oraz Alternaria.

Co pyli w październiku?

W październiku na szczęście większość pylących roślin i drzew już nie pyli. Jednakże w dalszym ciągu zaobserwować można niskie stężenie pyłków ambrozji czy bylicy. Obecne będzie także niskie stężenie pleśni Cladosporium oraz Alternaria.

Co pyli w listopadzie?

Jak już zostało wspomniane, alergia na grzyby pleśniowe: Cladosporium, czy Alternaria może ciążyć alergikom przez cały rok. Wysokie stężenie pleśni Cladosporium występuje w okresie od maja do września (w niektórych regionach do października). Zaś przez resztę roku w niektórych regionach kraju niskie stężenie pleśni Cladosporium jest obecne przez cały rok. Wysokie stężenie pleśni Alternaria występuje tak samo w okresie od maja do września. Zaś niskie stężenie pleśni Alternaria zaobserwować można w niektórych regionach kraju od marca do listopada.

Co pyli w grudniu?

W grudniu, w niektórych (cieplejszych) regionach kraju w dalszym ciągu może występować niskie stężenie pleśni Cladosporium. Warto pamiętać, że wzrostowi pleśni w domach sprzyja zła wentylacja, suszenie ubrań w pomieszczeniach, a także hodowla kwiatków doniczkowych.

Co pyli teraz? Kalendarz pylenia na cały rok