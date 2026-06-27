REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić karton po mleku? Zmieszane czy plastik? Gdzie wyrzucić karton po mleku bez warstwy aluminium?

Gdzie wyrzucić karton po mleku? Zmieszane czy plastik? Gdzie wyrzucić karton po mleku bez warstwy aluminium?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 czerwca 2026, 10:15
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Gdzie wyrzucić karton po mleku?
Gdzie wyrzucić karton po mleku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Segregacja odpadów wciąż nie jest taka oczywista dla wszystkich, a jedno pytanie najczęściej pojawia się w sieci. Gdzie wyrzucić typowy karton po mleku? A gdzie wyrzucić karton po mleku bez aluminium? Na pierwszy rzut oka opakowanie wygląda jak papier, ale ma ono zupełnie inną budowę i nie powinno trafiać do pojemnika z makulaturą. Sprawdzamy, gdzie wyrzucić karton po mleku i dlaczego to ma znaczenie.

rozwiń >

Segregacja odpadów 2026 - gdzie wyrzucić karton po mleku?

Choć karton po mleku przypomina zwykłą tekturę, w rzeczywistości jest opakowaniem wielomateriałowym, czyli składa się z kilku warstw:

REKLAMA

REKLAMA

  • papieru, który nadaje mu sztywność,
  • plastiku, który zapewnia szczelność,
  • czasem także cienkiej warstwy foli aluminiowej.

To ta budowa sprawia, że karton po mleku nie jest zwykłym papierem. Mimo to większość Polaków wciąż trafia z nim do niebieskiego pojemnika.

Pamiętajmy, że kartony po mleku zawsze wrzucamy do żółtego pojemnika - razem z plastikiem i metalem.

Gdzie wyrzucić karton po mleku bez aluminium?

Nawet kartony po mleku bez aluminium należy wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, gdyż zawierają one plastik, który zapewnia szczelność.

REKLAMA

Opakowania po mleku, zarówno z warstwą aluminium, jak i bez niej traktowane są jako odpady wielomateriałowe i podlegają tej samej zasadzie segregacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego karton po mleku trafia do żółtego pojemnika?

Po trafieniu do recyklingu razem z plastikiem, opakowanie po mleku nie idzie na zmarnowanie. W specjalnych zakładach, dzięki maszynie zwanej hydropulperem, opakowanie rozdzielane jest na poszczególne materiały za pomocą wody. Najwięcej, bo około 75% stanowi papier, który można ponownie wykorzystać np. do produkcji tektury. Pozostałe elementy, czyli plastik i folia aluminiowa również są przetwarzane na nowe produkty kompozytowe, np. płyty, meble ogrodowe. Podsumowując, wrzucanie kartonów po mleku do żółtych pojemników daje możliwość odzyskania wszystkich trzech cennych surowców.

Ważne: Najpoważniejszym błędem jest wrzucanie opakowań po mleku do niebieskiego pojemnika, ponieważ jako opakowania wielomateriałowe zanieczyszczają strumień makulatury.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Jak przygotować karton po mleku do wyrzucenia?

To bardzo proste, ale wciąż wiele osób robi to źle. Wystarczy opróżnić karton z resztek płynu, zgnieść opakowanie, żeby zajmowało mniej miejsca i odkręcić nakrętkę. Zarówno karton, jak i zakrętka trafiają do żółtego pojemnika.

Odkręcenie zakrętki to ważny detal, o którym wiele osób zapomina. Czynność ta sprawia, że zarówno karton, jak i nakrętka łatwiej poddają się dalszemu sortowaniu i recyklingowi.

Odpady są rozdzielane według rodzaju materiału. Kiedy karton trafia do odzysku papieru, zakrętka może być osobno przetwarzana jako plastik. Dlatego, im lepiej karton po mleku jest przygotowany już na etapie wyrzucania, tym większa szansa, że zostanie prawidłowo przetworzony.

Jest też druga, bardzo praktyczna kwestia. Karton bez zakrętki można łatwiej zgnieść, dzięki czemu zajmuje znacznie mniej miejsca w pojemniku. To z kolei ułatwia transport i ogranicza przepełnienie kontenerów.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Drugie życie kartonu po mleku - praktyczne rozwiązania

Zanim wyrzucimy karton po mleku do kosza, warto się chwilę zatrzymać. To nie jest zwykłe opakowanie, które od razu musi stać się odpadem. Dzięki swojej budowie może zyskać drugie życie i jeszcze długo przyda się w domu lub ogrodzie.

Karton po mleku jest sztywny, łatwy do przycięcia i co najważniejsze od środka pokryty warstwą, która nie przepuszcza wilgoci, to właśnie sprawia, że sprawdza się tam, gdzie zwykła tektura szybko by się rozpadła.

Wystarczy odrobina kreatywności, żeby zmienić go w coś naprawdę użytecznego. Może stać się małą doniczką na zioła lub na rozsadę. Świetnie sprawdzi się też jako prosty karmnik dla ptaków, ponieważ ochroni ziarno przed deszczem i wiatrem. W domu bez problemu można zamienić go w organizer na drobiazgi, który pomoże uporządkować biurko.

To właśnie takie drobne rozwiązania pokazują, że zero waste nie musi być trudny ani czasochłonny. Czasem wystarczy spojrzeć na zwykły karton, trochę inaczej, nie jak na śmieć.

Podstawowe zasady segregacji odpadów

Podstawowe zasady segregacji odpadów to bardzo ważny nawyk w dzisiejszych czasach. Kontenery na różne odpady oznaczone są różnymi kolorami. Przypominamy:

  • niebieski pojemnik - papier
  • żółty pojemnik - tworzywo sztuczne i metale,
  • zielony pojemnik - szkło,
  • brązowy pojemnik - odpady BIO,
  • czarny pojemnik - odpady zmieszane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Ryzyko korupcji dla księgowego jednostki sektora finansów publicznych – pułapki, mechanizmy i odpowiedzialność prawna
27 cze 2026

Czym jest korupcja i jakie jest ryzyko z tym związane dla księgowego jednostki sektora finansów publicznych? Na czym polega nepotyzm, kumoterstwo i konflikt interesów? Jakie kary grożą za korupcję i jaką księgowy może ponieść odpowiedzialność karną, cywilną i pracowniczą i za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej i jakie są okoliczności łagodzące? Jakie mechanizmy psychologiczne sprzyjają korupcji? Wyjaśnia dr Marcin Piątek, były wieloletni pracownik administracji publicznej - kontroler finansów publicznych, mienia publicznego oraz zamówień publicznych.
Gdzie wyrzucić karton po mleku? Zmieszane czy plastik? Gdzie wyrzucić karton po mleku bez warstwy aluminium?
27 cze 2026

Segregacja odpadów wciąż nie jest taka oczywista dla wszystkich, a jedno pytanie najczęściej pojawia się w sieci. Gdzie wyrzucić typowy karton po mleku? A gdzie wyrzucić karton po mleku bez aluminium? Na pierwszy rzut oka opakowanie wygląda jak papier, ale ma ono zupełnie inną budowę i nie powinno trafiać do pojemnika z makulaturą. Sprawdzamy, gdzie wyrzucić karton po mleku i dlaczego to ma znaczenie.
RCB ostrzega przed pożarami lasów na Mazowszu. Wydano alert dla kilku powiatów
26 cze 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert w związku ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym lasów w części województwa mazowieckiego. Instytut Badawczy Leśnictwa przypomniał, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie.
Nawet 10 tys. zł za narodziny dziecka. Od września rusza nowy program
25 cze 2026

1 września wejdzie w życie program „Maluszkowe”, zakładający jednorazowe wypłaty, od 1 do 10 tys. zł, z tytułu urodzenia kolejnych dzieci lub wieloraczków w Sosnowcu. Wojewoda śląski Marek Wójcik opublikował już stosowną uchwałę w dzienniku urzędowym województwa.

REKLAMA

Po 30 latach Polska wraca do planowania obiektów ochrony zbiorowej. Rozdaje 5 mld zł dla samorządów
25 cze 2026

Po 30 latach Polska wraca do planowania obiektów ochrony zbiorowej. Rozdaje 5 mld zł dla samorządów. Schron można wybudować stosunkowo szybko. Znacznie trudniej zbudować procedury, kompetencje i odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
Dramatyczna sytuacja w szpitalach powiatowych. Samorządy zarzucają rządowi i NFZ bierność
27 cze 2026

Sytuacja finansowa szpitali powiatowych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Związek Powiatów Polskich zarzuca Radzie Ministrów i NFZ bierność. Samorządowcy po raz kolejny domagają się działań naprawczych.
Prawo ochrony środowiska – projekt nowelizacji. Łatwiejsze zaskarżenie programów ochrony powietrza
25 cze 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska. Nowe przepisy zwiększają prawa obywateli do czystego powietrza i pośrednio do ochrony zdrowia. Dzięki zmianom łatwiej będzie zgłosić skargę do sądu na programy ochrony powietrza oraz na bezczynność lokalnych władz.
Niektóre znoszą upały gorzej niż ludzie – jak chronić zwierzęta domowe i gospodarskie przed śmiercią z przegrzania? Jest komunikat resortu
26 cze 2026

MRiRW ostrzega: upał to śmiertelne zagrożenie dla zwierząt – domowych i gospodarskich. Pies zostawiony w aucie może umrzeć w 15 minut, krowa bez dostępu do wody przestaje produkować mleko, a koń na rozgrzanym asfalcie może oparzyć kopyta. Wraz z falą upałów, która już tu jest, resort przypomina podstawowe zasady opieki nad zwierzętami. Jak chronić zwierzęta przed temperaturami?

REKLAMA

Większość urzędów nie jest gotowa na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
24 cze 2026

Podjazdy donikąd, zbyt wąskie drzwi, brak wind i procedur ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami. Najnowsza kontrola NIK pokazuje, że większość skontrolowanych urzędów wciąż nie spełnia podstawowych wymogów dostępności. Problemy dotyczą nie tylko budynków, ale także stron internetowych, z których żadna nie sprostała wszystkim ustawowym kryteriom.
Będzie bardzo gorąco. IMGW ostrzega przed upałami
24 cze 2026

Trzeba przygotować się na bardzo wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla dziesięciu województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju.

Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA