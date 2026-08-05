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Aktywność fizyczna Polaków 2026 – ile osób ćwiczy i czego się boi? [RAPORT]

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05 sierpnia 2026, 11:08
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Zadowolona para seniorów na spacerze nordic walking w zielonym parku
TOP 5 aktywności Polaków: ruszamy się często, ale jest sporo kontuzji
Shutterstock
Shutterstock

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Trzy czwarte Polaków się rusza – ale ponad połowa aktywnych już zetknęła się z ortopedą. Tak wynika z badania „Polacy wobec planowych operacji ortopedycznych" zrealizowanego na zlecenie Nationale-Nederlanden. Aktywność fizyczna stała się częścią naszego stylu życia, ale idzie z nią w parze konkretny lęk – strach przed kontuzją. Obawiają się jej i biegacze, i ci, którzy sporadycznie chwytają za rower, i osoby, które w ogóle nie ćwiczą.

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Najważniejsze w tym artykule:

  • Aż 75% Polek i Polaków regularnie podejmuje aktywność fizyczną – wynika z najnowszego badania Nationale-Nederlanden
  • Co 10. osoba świadomie nie uprawia sportu, mimo siedzącego trybu pracy
  • Spacer wygrywa z siłownią – wybiera go 72% ankietowanych. Bieganie regularnie deklaruje 33% osób
  • Ponad połowa aktywnych Polaków doznała kontuzji wymagającej ortopedy lub przeszła operację ortopedyczną. To realne uzasadnienie lęku, który towarzyszy nawet wprawnym sportowcom
  • Najaktywniejsi są mieszkańcy dużych miast z wyższym wykształceniem i dochodami powyżej 7 tys. zł

Polacy się ruszają – ale głównie spokojnie

Wbrew obiegowej opinii, że siedzimy przed komputerami i nie odchodzimy od biurek, dane pokazują zupełnie inny obraz. 75% dorosłych Polaków deklaruje regularną aktywność fizyczną. Rekompensujemy w ten sposób godziny spędzone w pozycji siedzącej.

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Jak dokładnie się to rozkłada?

  • 37% ankietowanych wykonuje pracę siedzącą, ale regularnie sięga po lekkie formy ruchu – spacery, rekreacyjną jazdę na rowerze, prace w ogrodzie.
  • 29% badanych trenuje 2–3 razy w tygodniu, niezależnie od charakteru swojej pracy.
  • 6% respondentów to zaawansowani sportowcy – trenują intensywnie co najmniej 4 razy w tygodniu.
  • 14% osób podejmuje aktywność sporadycznie, raz w miesiącu lub rzadziej.
  • 11% deklaruje całkowity brak aktywności sportowej.

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Ranking aktywności: spacer bije na głowę cały fitness

Kiedy Polacy się ruszają, wybierają przede wszystkim to, co najprostsze i najtańsze. TOP 5 form aktywności wygląda tak:

  1. Spacery: 72%
  2. Jazda na rowerze: 54%
  3. Bieganie: 33%
  4. Pływanie: 21%
  5. Trening siłowy: 20%

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Zwycięstwo spacerów nie jest przypadkiem – to aktywność bez bariery wejścia. Nie wymaga sprzętu, karnetu ani specjalnego przygotowania. Tymczasem tylko co piąty Polak sięga po trening siłowy, mimo że media społecznościowe sugerowałyby zupełnie inne proporcje.

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"Wyniki badania pokazują, że ruch, zarówno o umiarkowanej, jak i większej intensywności, stał się ważnym elementem stylu życia wielu Polaków, szczególnie pracujących i żyjących w większych miastach" – komentuje Diana Rychter, menedżerka ds. badań rynkowych i analiz w Nationale-Nederlanden.

Co 10. Polak nie ćwiczy w ogóle – i to świadomie

To liczba, która daje do myślenia. Co 10. zapytana osoba przyznaje, że mimo siedzącego trybu pracy świadomie nie uprawia żadnego sportu. Dla kolejnych 11% już codzienna praca wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym, więc nie mają ani siły, ani potrzeby dodatkowych ćwiczeń.

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Ważne

Innymi słowy – co piąty Polak w praktyce nie wychodzi z domu w celach sportowych. Jedni z wyboru, drudzy z braku sił po pracy.

Aktywni Polacy mają grubszy portfel i mieszkają w dużych miastach

Badanie pokazuje wyraźny profil osoby aktywnej fizycznie w Polsce w 2026 r. Najaktywniejsi są mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców. To przede wszystkim:

  • osoby aktywne zawodowo (79%),
  • osoby z wykształceniem wyższym (43%),
  • osoby zarabiające powyżej 7 tys. zł miesięcznie (53%).
Ważne

Sport w Polsce nadal ma więc wyraźny wymiar społeczno-ekonomiczny. To domena wielkich miast, wyższych dochodów i lepszego wykształcenia. Mniejsze miejscowości i mniej zamożne grupy pozostają w tyle.

Strach przed kontuzją łączy wszystkich

Tu pojawia się najciekawszy wątek raportu. Lęk przed urazami dotyczy praktycznie każdej grupy – bez względu na to, jak często ktoś się rusza:

  • 31% ćwiczących regularnie obawia się urazów podczas sportu,
  • 36% osób ćwiczących sporadycznie ma podobne obawy,
  • 29% osób, które w ogóle nie uprawiają sportu, również deklaruje strach przed kontuzją.
Ważne

Czyli strach przed urazem nie jest wcale największy wśród nie-sportowców – wręcz przeciwnie. Najczęściej boją się go ci, którzy ćwiczą sporadycznie. Prawdopodobnie dlatego, że rzadkie treningi na nieprzygotowanym organizmie faktycznie zwiększają ryzyko urazów.

Szokująco wysoka liczba: ponad połowa aktywnych Polaków była u ortopedy lub na sali operacyjnej

Te obawy nie są bezpodstawne. Twarde dane z raportu pokazują, że:

  • ponad 50% osób regularnie ćwiczących doznało kontuzji wymagającej pomocy ortopedy albo przeszło operację ortopedyczną,
  • wśród osób nieuprawiających sportu tylko 35% miało wypadek wymagający interwencji ortopedy.
Ważne

Różnica jest znacząca. Aktywność fizyczna – nawet ta rekreacyjna – rzeczywiście zwiększa ryzyko urazów wymagających specjalistycznej pomocy.

Jak radzić sobie z lękiem przed kontuzją?

W obliczu takich danych oczywistą reakcją może być rezygnacja z aktywności – ale to najgorszy z możliwych scenariuszy dla zdrowia. Ekspertka Nationale-Nederlanden zwraca uwagę na inne podejście:

"Raport "Polacy wobec planowych operacji ortopedycznych" pokazał, w jaki sposób podchodzimy w Polsce do sportu. Aż 75 procent ankietowanych deklaruje regularny ruch, jednocześnie przeciętnie 36 procent z nas obawia się potencjalnej kontuzji podczas takiej aktywności. Właśnie dlatego powstała umowa dodatkowa, która obejmuje zarówno planowe operacje ortopedyczne, jak i konieczną po nich rehabilitację" – mówi Diana Rychter.

Firma wprowadziła umowę dodatkową (realizowaną we współpracy z Grupą LUX MED), która obejmuje organizację i pokrycie kosztów operacji ortopedycznej – zarówno po nieszczęśliwym wypadku, jak i po chorobie.

Jak podkreślają eksperci, lęk nie powinien ograniczać nas w dbaniu o zdrowie. Świadomość ryzyka warto wykorzystywać proaktywnie – choć nie da się zapobiec każdemu wypadkowi, można złagodzić jego skutki finansowe i psychiczne.

Co mówi ten raport o aktywności sportowej Polaków 2026?

Dane pokazują dwie równoległe prawdy:

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  1. Polacy zrozumieli, że trzeba się ruszać. 75% deklarujących aktywność to wynik, który jeszcze dekadę temu wyglądałby zupełnie inaczej.
  2. Aktywność zderza się ze świadomością ryzyka. Kontuzje to nie fikcja – doświadczyła ich połowa aktywnych Polaków.

To zestawienie każe zadać pytanie o infrastrukturę wsparcia dla aktywnych – od dostępu do fizjoterapii, przez czas oczekiwania na zabiegi, po zabezpieczenia finansowe. Bo skoro się ruszamy więcej, to musimy też mieć system, który poradzi sobie ze skutkami tego ruchu.

Aktywność sportowa Polaków 2026 - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Ilu Polaków regularnie uprawia sport?

75% dorosłych Polaków deklaruje regularną aktywność fizyczną – od spacerów po intensywne treningi.

Jaka forma aktywności jest najpopularniejsza?

Spacery – wybiera je 72% ankietowanych. Na drugim miejscu jest jazda na rowerze (54%), a na trzecim bieganie (33%).

Kto w Polsce ćwiczy najczęściej?

Mieszkańcy dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców), osoby aktywne zawodowo, z wyższym wykształceniem i dochodami powyżej 7 tys. zł miesięcznie.

Czy strach przed kontuzją jest uzasadniony?

Tak. Ponad 50% osób regularnie ćwiczących doznało kontuzji wymagającej pomocy ortopedy lub przeszło operację ortopedyczną. Wśród nieaktywnych ten odsetek to 35%.

Kto najczęściej boi się urazów?

Osoby ćwiczące sporadycznie (36%) – częściej niż regularni sportowcy (31%) i osoby nieaktywne (29%).

Ilu Polaków w ogóle nie ćwiczy?

11% deklaruje całkowity brak aktywności sportowej. Kolejne 11% wykonuje ciężką pracę fizyczną i nie widzi potrzeby dodatkowych ćwiczeń.

Źródło: Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden działa w Polsce od 1994 roku. Firma jest jednym z liderów rynku, specjalizującym się w ubezpieczeniach na życie, oszczędnościach i emeryturach. W ofercie posiada produkty, które pomagają klientom dbać o to, co dla nich najważniejsze, czyli życie i zdrowie. Jako firma odpowiedzialna społecznie od lat angażuje się w inicjatywy, które rozwiązują problemy społeczne i poprawiają jakość życia Polaków.

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Źródło: INFOR
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