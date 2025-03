Świadczenie mieszkaniowe w Policji, PSP, SG i SOP - na wzór obowiązującego w wojsku, Karta Rodzin Mundurowych i inne zmiany. MSWiA podpisało porozumienie ze związkowcami

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało 6 marca 2025 r. o podpisaniu porozumienia pomiędzy MSWiA a przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych podległych resortowi. Co zawiera to porozumienie?

Komunikat MSWiA: Podpisanie porozumienia pomiędzy MSWiA a przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych podległych resortowi

"Mamy porozumienie, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Dziękuję panom przewodniczącym za podejście, odpowiedzialność i dialog. Wykonaliśmy wspólnie ogromną pracę" – powiedział minister Tomasz Siemoniak. W czwartek 6 marca 2205 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących służby podległe MSWiA.



W wydarzeniu uczestniczyli także wiceministrowie: Czesław Mroczek, Wiesław Szczepański, Wiesław Leśniakiewicz, a także komendant główny Policji – nadinsp. Marek Boroń, komendant główny PSP – nadbryg. Wojciech Kruczek, komendant główny Straży Granicznej – gen. dyw. SG Robert Bagan oraz komendant Służby Ochrony Państwa – gen. bryg. SOP Radosław Jaworski.



Podczas podpisania porozumienia stronę związkową reprezentowali: Rafał Jankowski - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Marcin Kolasa - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Hetman - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Łukasz Kunek - Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” oraz Bartłomiej Mickiewicz - Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”.



Minister Tomasz Siemoniak podkreślił, że zawarte porozumienie jest dowodem na to, że obie strony – rządowa i społeczna – mają wspólny cel. "To świadomość tego, że wspólnie oceniamy sytuację, wspólnie oczekujemy tego, żeby funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA mieli jak najmocniejszy status materialny, prawny" – powiedział.



Szef MSWiA mówił też o szczegółach podpisanego dokumentu. "Zgodnie oceniliśmy, że rzeczą, którą chcemy wspólnie załatwić, jest sprawa świadczeń mieszkaniowych. Po wsparciu premiera Donalda Tuska, kilka tygodni temu mieliśmy okazję gościć go w Komendzie Głównej Policji, gdzie mówił o tym, że mocą swego autorytetu szefa rządu potwierdza, że środki na to są. Otworzyło to drogę do dzisiejszego porozumienia" – zaznaczył.

Świadczenie mieszkaniowe

Podpisany przez szefa MSWiA i stronę społeczną dokument dotyczy postulatów przedstawionych przez przedstawicieli związków zawodowych. To m.in. zobowiązanie strony rządowej, by opracować i przedstawić stronie społecznej do uzgodnienia, nie później niż 14 dni od dnia podpisania porozumienia, projekt ustawy wprowadzającej dla funkcjonariuszy świadczenie mieszkaniowe, na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP. Minister zobowiązał się do wdrożenia przepisów regulujących świadczenie mieszkaniowe od 1 lipca 2025 r.

Karta Rodziny Mundurowej

Kolejnym zobowiązaniem jest przedstawienie nie później niż 30 dni od dnia podpisania porozumienia, projektu ustawy w sprawie Karty Rodziny Mundurowej (jest to projekt wspólny z MON). Wprowadzi on uprawnienia polegające na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności, w tym dostępu do służby zdrowia MSWiA dla funkcjonariuszy służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ich rodzin.



Minister dołoży wszelkich starań, aby przepisy zostały wdrożone od 1 lipca 2025 r.

Program modernizacji na lata 2026-2029

Natomiast do 31 marca 2025 r. przedstawiony zostanie projekt programu modernizacji na lata 2026-2029, który będzie uwzględniał realizację inwestycji budowlanych i remontów, zakupy sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia oraz uposażenia. Nowy program modernizacji zostanie ustanowiony z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wynagrodzenia

W dalszej perspektywie, w terminie do 31 sierpnia 2025 r., MSWiA przedłoży propozycje rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących systemu uposażeń funkcjonariuszy, a także świadczeń, równoważników pieniężnych, ekwiwalentów oraz innych należności wypłacanych funkcjonariuszom tych służb. Wejście w życie wypracowanych rozwiązań będzie wdrażane sukcesywnie i będzie zależało zarówno od procesu legislacyjnego jak i możliwości finansowych budżetu państwa.

Ważne Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2027 r. Zawarcie porozumienia oznacza zawieszenie akcji protestacyjnej do czasu realizacji przyjętych zobowiązań.

Rozwiązania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział również kontynuowanie prac nad poprawą statusu funkcjonariuszy. "Będziemy szukać nowych rozwiązań i nigdy nie pozwolimy na to, żeby w jakimkolwiek obszarze wynagrodzeń, rent i emerytur, innych kwestii ten status miał się pogarszać" – powiedział.



Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji przekazał też informację o nowym programie modernizacji służb mundurowych. "Uwzględniamy to, że elementem tego programu modernizacji są kwestie uposażeń, nie tylko sprzęt, nie tylko remonty budynków" – wymieniał. Ponadto minister Tomasz Siemoniak zadeklarował także, że zostaną przygotowane rozwiązania, które obejmą pracowników cywilnych służb podległych MSWiA.



Natomiast wiceminister Wiesław Szczepański podkreślił, że podpisanie porozumienia to efekt skutecznej współpracy wielu stron, która będzie nadal trwać. "Niedługo pojawią się pierwsze projekty ustaw. W marcu projekt ustawy modernizacyjnej, a 31 sierpnia kolejne propozycje rozwiązań, które będą poprawiały sytuację pracowników służb mundurowych" – mówił.



"Zadaniem resortu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa Polaków. To bezpieczeństwo nie byłoby możliwe bez bezpieczeństwa funkcjonariuszy, którzy tę służbę, na co dzień pełnią" – zauważył.

Strona związkowa: Liczymy na dalszą współpracę z MSWiA

Rafał Jankowski - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, mówił o tym, że świadczenie mieszkaniowe to ważny krok do kontynuowania rozmów. "Bardzo dziękuję za to porozumienie. Krokiem milowym jest to, że otrzymamy świadczenie mieszkaniowe na wzór wojska, ale tak naprawdę to cała reszta pracy, którą dopiero wykonamy, jest zawarta w tym porozumieniu i myślę, że przełoży się ona na istotne elementy uposażeń funkcjonariuszy Policji" – powiedział.



Marcin Kolasa - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, podkreślił, że zawarcie porozumienia jest znaczące również w kontekście nowego programu modernizacji. "To, co dzisiaj uzyskaliśmy, Panie Ministrze, Koledzy, jest bardzo znaczącym krokiem też w zakresie nowego programu modernizacji czy innych przepisów dotyczących funkcjonariuszy" – zaznaczył.



Natomiast Krzysztof Hetman - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, dziękował wszystkim zaangażowanym w podpisanie porozumienia. "Mamy trudne czasy, ale jedno wspólne porozumienie, które dzisiaj udało nam się podpisać. Wpłynie ono na pewno w sposób pozytywny i na służbę, i na funkcjonariuszy" – zauważył.



Łukasz Kunek - Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” powiedział, że dokument dotyczy wielu kwestii. "Mam nadzieję, że wszyscy funkcjonariusze za dwa lata odczują nasze prace na swoich kontach i będą mogli godnie żyć i godnie pracować" – mówił.



Bartłomiej Mickiewicz - Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” zaznaczył, że finał porozumienia jest bardzo dobry i korzystny dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych. "Porozumienie zostało podpisane i liczymy tutaj na naprawdę ścisłą współpracę i na dalsze działania" – podsumował.