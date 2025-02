Niejednoznaczne objawy nowotworów dziecięcych wpływają na czas diagnozy. 66 proc. Polaków nie ma wiedzy na temat nowotworów dziecięcych

Wczesne objawy nowotworów dziecięcych zwykle są bardzo dyskretne i niejednoznaczne, co może wpłynąć na czas postawienia właściwej diagnozy. 15 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Nowotworów Dziecięcych.

W Polsce rocznie rozpoznaje się ok. 1200 nowotworów u dzieci. To choroby rzadkie, co może wpływać na ograniczoną świadomość społeczną w tym temacie.

66 proc. Polaków nie ma wiedzy na temat nowotworów dziecięcych

W badaniu społecznym przeprowadzonym na zlecenie Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD, aż 66 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że nie ma żadnej wiedzy na temat nowotworów dziecięcych lub jest ona niewielka, zaś 20 proc. nie potrafi wymienić ani jednego objawu mogącego świadczyć o chorobie.

Gorąco zachęcam do włączenia onkoczujności rodziców, opiekunów i osób, które w swoim otoczeniu mają dzieci. To nic innego jak dociekanie i pogłębianie diagnostyki w przypadku braku efektów wdrożonej terapii. Lepiej wykonać o jedno badanie za dużo niż zbyt późno rozpocząć leczenie. Nie chodzi o strach przed nowotworem, ale o znajomość objawów i nabycie podstawowej wiedzy, która może dać poczucie bezpieczeństwa – powiedziała Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD prof. Anna Raciborska. Zaznaczyła, że rozpoznanie nowotworu u dziecka na wczesnym etapie daje nawet 80% szans na powrót do zdrowia.

Każdy może dołączyć do kampanii (P)okaż serce

Z okazji Międzynarodowego Dnia Nowotworów Dziecięcych, obchodzonego 15 lutego, Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD zaprasza do udziału w kampanii społeczno-edukacyjnej (P)okaż serce. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów dziecięcych i znaczenia ich wczesnego wykrywania, a także okazanie wsparcia dzieciom i młodzieży walczącym z chorobą.

Jak dołączyć? Wystarczy dodać na swoje konto w mediach społecznościowych zdjęcie dłoni ułożonych w kształt serca oraz infografikę z objawami (do pobrania na pokazserce.pl), opatrzyć je hasztagami #pokazserce #onkoimid i zachęcić do udziału przynajmniej jedną osobę.

