Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.

Darmowa usługa InPost umożliwia szybkie i łatwe oddanie niepotrzebnych, ale zdatnych do użycia rzeczy. W ramach usługi EKOzwroty można to robić za pośrednictwem urządzeń Paczkomat®. EKOzwroty mają na celu dać drugie życie niepotrzebnym, ale nadal zdatnym do użycia przedmiotom. Za każdy nadany EKOzwrot dostaje się 20 InCoinów. A teraz - do 12 marca 2025 r. za nadanie EKOzwrotu zyskuje się 20 InCoinów ekstra (w sumie 40)!