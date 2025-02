Pomoc dla Ukrainy: ile wydały Stany Zjednoczone a ile Europa? Macron prostuje słowa Trumpa

Donald Trump, podejmując 24 lutego 2025 r. w Białym Domu Emmanuela Macrona, zasugerował, że USA udzieliły Ukrainie pomocy w wysokości 350 miliardów dolarów. Kwotę tę wymienił w ostatnich dniach kolejny już raz. Po raz pierwszy jednak usłyszał od rozmówcy, a zarazem głowy państwa, że w tych szacunkach rozmija się z prawdą.

Macron prostuje słowa Trumpa co do wartości pomocy udzielonej Ukrainie

Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z Macronem, Prezydent USA Donald Trump - uzasadniając dążenie do podpisania umowy o udziale w zyskach z eksploatacji metali ziem rzadkich i minerałów na Ukrainie, próbował wykazać olbrzymią różnicę pomiędzy wielkością pomocy udzielonej Ukrainie przez Stany Zjednoczone i Europę. Przekonywał, że te pierwsze przekazały wsparcie o wartości 350 mld dolarów; w drugim przypadku miało to być jedynie 100 mld. W dodatku w formie kredytów, więc środki te, jak podkreślił, wrócą do europejskich pożyczkodawców.



Jak podał Le Monde, prezydent Francji przerwał w tym momencie Trumpowi i prostował: „Nie. Szczerze mówiąc: zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy 60 proc. całkowitego wysiłku. I to w takiej formie jak Stany Zjednoczone: pożyczek, gwarancji i dotacji”. „I dostarczyliśmy prawdziwe pieniądze, żeby było jasne” - dodał Prezydent Macron.



„Jeśli w to wierzysz, to dla mnie OK” – odpowiedział Trump.

Twierdzenie, że USA przekazały Ukrainie wsparcie w wysokości 350 mld dolarów lub że jego wartość jest o 200 mld dolarów wyższa od tej, którą wyłożyła Europa, w ubiegłym tygodniu padło z ust prezydenta USA przynajmniej trzykrotnie – 18 lutego w przemówieniu w związku z podpisywaniem dekretów wykonawczych w Mar-a-Lago, dzień później we wpisie na platformie Truth Social, w którym odniósł się do słów Wołodymyra Zełenskiego, że „prezydent USA żyje w rosyjskiej przestrzeni dezinformacyjnej”. Tego samego dnia wspomniał o tym również przemawiając na konferencji inwestycyjnej w Miami.

Dane Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej

O tym, że głoszone przez Trumpa twierdzenie to albo celowa manipulacja, albo opiera się na wadliwych źródłach, świadczą zarówno dane Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, który od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, w ramach projektu Ukraine Support Trucker, monitoruje wielkość pomocy udzielonej zaatakowanemu państwu, jak również informacje przekazane mediom przez amerykański Departament Stanu, Pentagon oraz Ukraine Oversight Interagency Working Group – amerykańskiej międzyagencyjnej grupy roboczej ds. nadzoru nad Ukrainą.



Jak wynika z opublikowanego przez Instytut Kiloński 14 lutego raportu „Wsparcie Ukrainy po 3 latach wojny: przepływy pomocy są niskie lecz stabilne – przesunięcie w stronę zakupów broni”, w ciągu trzech lat wojny Europa udzieliła Ukrainie pomocy finansowej i humanitarnej o wartości 70 mld euro; wsparcie militarne wyniosło zaś 62 mld euro. W przypadku USA było to odpowiednio 50 mld euro i 64 mld euro.

Dane Departamentu Stanu USA

W opublikowanym 20 stycznia 2025 roku na stronie amerykańskiego Departamentu Stanu raporcie „Współpraca USA z Ukrainą w zakresie bezpieczeństwa” czytamy, że wartość wsparcia militarnego udzielonego Ukrainie po inwazji 24 lutego 2022 r. to 65,9 mld dolarów. W opracowaniu wskazano, że od 2014 r. do końca stycznia tego roku całkowita wartość uzbrojenia przekazanego Ukrainie przez Stany Zjednoczone to 69,2 mld dolarów. Wynika z tego zatem, że po wybuchu konfliktu w Donbasie, a jeszcze przed pełnoskalową rosyjską inwazją, w trakcie prezydentury Baracka Obamy, a następnie Donalda Trumpa, USA dozbroiły Ukrainę sprzętem wojskowym o wartości 3,3 mld dolarów.

Dane Pentagonu

Według informacji przekazanych przez Pentagon serwisowi „Voice of America” od 24 lutego 2022 r. USA przekazały do tej pory Ukrainie pomoc wojskową o wartości 64,9 mld dolarów. Wsparcie militarne o wartości kolejnych 3,9 mld co prawda Kongres zatwierdził, lecz nie zostało ono jeszcze wydane broniącemu się partnerowi.

Szacunki Ukraine Oversight Interagency Working Group

Jak podaje Ukraine Oversight Interagency Working Group całkowity wkład USA w pomoc Ukrainie to 183 mld dolarów. Tu pojawia się kolejna nieścisłość w wypowiedziach Trumpa, bowiem – jak wynika z danych tej raportującej amerykańskiemu Kongresowi grupy – 58 mld z tej kwoty miało zostać wydane w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze te częściowo bezpośrednio zostały zainwestowane w przemysł zbrojeniowy, a częściowo wydane na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego, którym zastępowano to, czym dysponowały ukraińskie siły zbrojne.

