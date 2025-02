Bakterie Escherichia coli w mące pszennej. Ostrzeżenie GIS z 24 lutego 2025 r.

W dniu 24 lutego 2025 r. Główny Inspektor Sanitarny przekazał informację o wykryciu w badaniach właścicielskich obecności bakterii Escherichia coli produkującej toksynę Shiga (STEC) w mące pszennej dokładnie opisanej poniżej, dystrybuowanej detalicznie przez sieć ALDI.

Jakiej mąki dotyczy ostrzeżenie GIS

Nazwa produktu : MĄKA PSZENNA UNIWERSALNA TYP 650, 1 KG, Dobre plony (kod kreskowy 28005155)

Numer partii / daty minimalnej trwałości : 29.09.2025 oraz 30.09.2025

Producent : GoodMills Polska Sp. z.o.o., Diamentowa 2, 47-341 Stradunia

Dystrybutor : ALDI Sp. z o.o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów.



Dystrybutor we współpracy z producentem niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań wdrożył procedurę wycofania produktu z obrotu oraz poinformował organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dodatkowo zamieścił informację dla klientów na swojej stronie internetowej (https://www.aldi.pl/narzedzia/recalls/wycofanie-produktu--mka-pszenna-marki-dobre-plony.html).



ALDI prosi klientów, którzy kupili mąkę z tej partii o niezwłoczny jej zwrot - do 03.03.2025 (włącznie) do sklepów ALDI. Dystrybutor informuje, że cena za ten towar zostanie zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu.

mąka Dobre Plony - ostrzeżenie GIS z 24 lutego 2025 r. mąka Dobre Plony - ostrzeżenie GIS z 24 lutego 2025 r. Główny Inspektorat Sanitarny

Czym grozi spożycie tej mąki

Jak informuje GIS, zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu bez odpowiedniej obróbki termicznej może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Obecność STEC w produktach spożywczych może ponadto być przyczyną krzyżowego zanieczyszczenia środowiska przygotowywania żywności.



Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki. W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się, jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać produktu z partii objętych komunikatem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.