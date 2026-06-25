Idą złe czasy dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wynika nie tylko z tego, że do Sejmu wpłynęły dokumenty z informacją, że prawdopodobnie aż do 2028 r. zasiłek pielęgnacyjny nie będzie podwyższony (od 2019 r.!). Takie świadczenia jak: 1) dodatek dopełniający (do renty socjalnej) oparte są o niesamodzielność (orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji), a nie niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności).

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Także w świadczeniu wspierającym samo orzeczenie o niepełnosprawności to za mało, aby je otrzymać. Potrzebny jest jeszcze poziom wsparcia (nie orzeczenie, a test oceny samodzielności - zapisany w kwestionariuszu poziomu potrzeby wsparcia). Zestawienie tych zmian prowokuje do ważnego dla osób niepełnosprawnych pytania - "Czy więc w przyszłości będą coraz mniej ważne orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?"

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Źle dla umiarkowanego stopnia. Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) to początek kłopotów {Opinia}

Co tzn. coraz "mniej ważne". Orzeczenia te będą wydawane, ale nie będzie można tylko na ich podstawie otrzymać szeregu świadczeń. Będzie np. wymagany dodatkowo test niesamodzielności. Jest możliwe, że niekiedy w ogóle nie będzie wymagany stopień niepełnosprawności, a w przepisach będzie kryterium wieku (np. 75+ lat i negatywny test samodzielności). Np. być może asystencja osobista nie będzie posługiwała się pojęciem "stopień umiarkowany niepełnosprawności". Dodatek dopełniający i przyszły dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy są oparte o orzeczenia o niesamodzielności (a nie orzeczenia o niepełnosprawności. W świadczeniu wspierającym orzeczenie o niepełnosprawności nie decyduje o wysokości świadczenia.

Mniejsze znaczenie dla świadczeń z MOPS i ZUS w oparciu o znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności

Do 31 grudnia 2023 r. świadczenia dla osób niepełnosprawnych były ściśle powiązane ze stopniami niepełnosprawności:

1) znacznym,

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2) umiarkowanym i

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3) lekkim stopień niepełnosprawności).

Zmieniło się to od 1 stycznia 2024 r. Pojawiło się świadczenie wspierające, które jest oparte o ustalanie potrzeby wsparcia pod kątem funkcjonalnym. W praktyce to ocena stopnia samodzielności i niesamodzielności.

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Świadczenie wspierające 2025 r. - ważniejszy poziom wsparcia i punkty (z testu niesamodzielności) niż orzeczenie o niepełnosprawności (nawet, gdy jest to stopień znaczny)

Konstrukcja świadczenia nie jest korzystna dla osób o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ważniejsza jest decyzja ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Decyzję wydaje wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów). Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji podlega także wysokość świadczenia wspierającego.

Najpierw więc składasz wniosek do WZON o wydanie decyzji, w której zostanie ustalona liczba punktów określająca poziom potrzeby wsparcia. A dopiero po wydaniu przez WZON takiej decyzji złożysz wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego na podstawie decyzji WZON.

Przykład Kiedy ubiegasz się o decyzję z WZON, musisz mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,

orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

orzeczenia wydanego przez inny organ (np. KRUS)

Ważne Ale wysokość świadczenia zależna jest od stopnia niesamodzielności, a nie od orzeczenia o niepełnosprawności.

Dodatek zależy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają takiego orzeczenia są proszone przez ZUS o wystąpienie o nie na podstawie następujących dokumentów:

wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Formularz wniosku o symbolu EDD-SOC jest dostępny na naszej stronie www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

dokumentacja medyczna i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Spodziewane są tu podobne zasady co w dodatku dopełniającym.

W 2024 r. Łukasza Krasoń zapowiadał wprowadzenie drugiego dodatku dopełniającego i poinformował, że w XI 2024 r. złożył wniosek o:

„Wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu poszerzającego grupy pobierające dodatek dopełniający o osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, które są uprawnione do innych rent niż renta socjalna.”

Asystencja osobista w 2026 r. czy w 2027 r.

Projekt ustawy zakłada, że ustalanie prawa do asystencji osobistej odbywa się poprzez złożenie wniosku do właściwego wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Będzie wystandaryzowany proces oceniania potrzeb osoby z niepełnosprawnością w zakresie asystencji osobistej na podstawie:

1) formularza samooceny potrzeb w zakresie asystencji osobistej,

2) wywiadu w miejscu zamieszkania osoby, obserwacji.

Zespół ds. ustalania prawa do asystencji osobistej będzie wypełniał wystandaryzowany Formularz ustalania prawa do asystencji osobistej, który umożliwi zróżnicowanie.:

przyznanej liczby godzin asystencji osobistej w zależności od potrzeb użytkownika,

wysokości stawek dla asystenta osobistego z racji na szczególne potrzeby osoby z niepełnosprawnością, np. komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC), zachowania trudne lub wykluczenie komunikacyjne/transportowe,

wymagań oraz możliwości w zakresie uzyskania szkoleń specjalistycznych przez asystenta osobistego

W praktyce mamy tu nie orzeczenie o niepełnosprawności a ocenę stopnia niesamodzielności.

Zasiłek pielęgnacyjny - przykład świadczenia, które jest dedykowane m.in. dla umiarkowanego stopnia

I być może dlatego zasiłek pielęgnacyjny nie został zwaloryzowany od 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.