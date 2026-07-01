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Centralny Rejestr Umów JSFP – jak szybko założyć konto? Obowiązek właśnie wszedł w życie

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01 lipca 2026, 11:18
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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CRU JSFP - koniec czasu na założenie konta. Co zrobić teraz i jak szybko założyć konto?
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Od 1 lipca 2026 r. jednostki sektora finansów publicznych muszą udostępniać informacje o umowach w Centralnym Rejestrze Umów JSFP. Bez konta w systemie nie wypełnisz tego obowiązku. Czasu już nie ma, bo termin właśnie nadszedł – sprawdź szybko, jak założyć konto, kogo dotyczy obowiązek i jakie umowy musisz zgłaszać. MF przypomniało o tym ostatnio w komunikacie z 23.06.2026 r.

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Dla kogo obowiązek CRU JSFP?

Obowiązek udostępniania informacji w Centralnym Rejestrze Umów JSFP dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych, które:

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  • zawierają umowy objęte obowiązkiem rejestracji,
  • na ich rzecz zawierane są umowy objęte tym obowiązkiem.

Kto musi zgłosić umowy do rejestru?

To kierownicy (lub ich reprezentanci) jednostek takich jak:

  • urzędy gmin, powiatów, województw,
  • szkoły i przedszkola publiczne,
  • samorządowe zakłady budżetowe,
  • instytucje kultury,
  • szpitale publiczne,
  • inne jednostki sektora publicznego.

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Jakie umowy trzeba zgłaszać do rejestru?

W CRU JSFP rejestrujesz umowy, które spełniają łącznie trzy warunki:

  1. zamówieniem w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zostały zawarte w formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej lub innej formie szczególnej (Kodeks cywilny).
  3. Obciążają plan finansowy/budżet Twojej jednostki.
Przykład 1

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego do urzędu gminy, zawarta pisemnie i finansowana z budżetu gminy – podlega zgłoszeniu.

Przykład 2

Umowa cywilnoprawna na świadczenie usług doradczych, finansowana z budżetu powiatu – również podlega zgłoszeniu w rejestrze.

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Jak szybko założyć konto w CRU JSFP? Instrukcja na ostatnią chwilę

Krok 1: Wejdź do systemu

System CRU JSFP jest dostępny pod adresem: jsfp.rejestrumow.gov.pl

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Krok 2: Zaloguj się przez profil zaufany

Logowanie wymaga uwierzytelnienia w Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej (np. profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna).

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Krok 3: Złóż wniosek o konto jednostki

Wniosek składa kierownik jednostki (lub osoba przez niego upoważniona). Konto zakłada się dla każdej jednostki sektora finansów publicznych osobno.

Krok 4: Wyznacz osoby uprawnione

Po założeniu konta możesz wyznaczyć pracowników, którzy będą działać w systemie w imieniu kierownika jednostki.

Ważne

Dostęp do systemu jest bezpłatny. Nie płaci się za:

  • założenie konta,
  • korzystanie z systemu,
  • udostępnianie informacji o umowach.

Co CRU JSFP oznacza dla obywateli?

Centralny Rejestr Umów JSFP realizuje zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi (art. 34 ustawy o finansach publicznych). Każdy obywatel będzie mógł sprawdzić:

  • jakie umowy zawiera jego gmina, powiat czy urząd,
  • na co wydawane są publiczne pieniądze,
  • kto jest wykonawcą zamówień publicznych.

To zwiększa kontrolę społeczną i buduje zaufanie do instytucji publicznych. Informacje o umowach dostępne w rejestrze nie będą już wymagały niekiedy żmudnej procedury dostępu do informacji publicznej.

Podsumowanie – co musisz zrobić 1 lipca?

Co

Kiedy?

Jak?

Sprawdź, czy Twoja jednostka podlega obowiązkowi

Teraz

Zweryfikuj, czy zawierasz umowy spełniające 3 warunki opisane w tekście

Załóż konto w CRU JSFP

Przed 1 lipca 2026

Na stronie: jsfp.rejestrumow.gov.pl

Wyznacz osoby do obsługi systemu

Po założeniu konta

W panelu administracyjnym systemu

Zgłaszaj umowy do rejestru

Od 1 lipca 2026

Zgodnie z instrukcjami i formularzami w systemie

Linki i kontakt z komunikatu Ministerstwa Finansów:

  • System CRU JSFP: jsfp.rejestrumow.gov.pl
  • Więcej informacji: www.gov.pl/web/finanse/rejestr-umow-jsfp
  • Wsparcie techniczne: wsparcie.cru.jsfp@mf.gov.pl
  • Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej: login.gov.pl

Nadal masz pytania? Skontaktuj się z Ministerstwem Finansów lub sprawdź szczegółowe instrukcje na stronie gov.pl. Nie czekaj – zostało tylko kilka dni na przygotowanie.

Rejestr umów CRU JSFP - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy muszę założyć konto, jeśli moja jednostka nie zawiera umów lub nie kwalifikuję się do sektora finansów publicznych?

Nie. Jeśli Twoja jednostka nie zawiera umów objętych obowiązkiem i nie są na jej rzecz zawierane takie umowy, lub w ogóle nie należy do sektora finansów publicznych – nie musisz zakładać konta.

Co jeśli nie zdążę założyć konta do 1 lipca?

Od 1 lipca 2026 r. wchodzi obowiązek udostępniania informacji o umowach. Brak konta uniemożliwi wypełnienie tego obowiązku, co może skutkować konsekwencjami prawnymi i odpowiedzialnością za brak realizacji obowiązku ustawowego.

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Sprawdź

Czy mogę założyć kilka kont dla każdego pracownika, który będzie miał dostęp do systemu?

Nie. Konto zakładasz jedno dla danej jednostki sektora finansów publicznych. Pracowników upoważniasz w panelu administratora.

Kto może pomóc w razie problemów?

Pytania, wątpliwości i problemy techniczne zgłaszaj na adres: wsparcie.cru.jsfp@mf.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Finansów

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