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Wiadomo, kto został nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

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01 lipca 2026, 14:25
Wiadomo, kto został nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wiadomo, kto został nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Materiały prasowe

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Premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Laska był dotychczas przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS i dyrektorem generalnym w MRPiPS. Zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany z powodu ciężkiej choroby.

Nowy prezes ZUS

Prezesa ZUS powołuje premier na wniosek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wcześniej kandydata opiniuje rada nadzorcza ZUS.

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Jak poinformował ZUS, w środę 1 lipca premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na to stanowisko. Akt powołania nowemu prezesowi wręczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

„Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk za zaufanie. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS miałem okazję przyglądać się z bliska działalności Zakładu. Zdaję sobie jednak sprawę, że przejęcie odpowiedzialności operacyjnej jest ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością. Nie planuję rewolucji, wiele rzeczy działa znakomicie. Dużo zaszłości jest natomiast w kwestii wynagrodzeń” – zaznaczył Laska.

Zwrócił uwagę, że w czerwcu odbył się pierwszy w historii ZUS strajk ostrzegawczy. „Pracownicy domagają się znaczących podwyżek, motywując to wieloma zadaniami, jakie są nakładane dodatkowo na Zakład przez ustawodawcę. Szanuję ciężką pracę pracowników ZUS, rozumiem też ograniczenia budżetowe. Chciałbym nowego otwarcia w dialogu społecznym i porozumienia” – wskazał nowy prezes ZUS.

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Kim jest Liwiusz Laska

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

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W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynował i nadzorował wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

24 czerwca premier Donald Tusk odwołał Zbigniewa Derdziuka ze stanowiska prezesa Zakładu z powodu ciężkiej choroby.

Derdziuk prezesem ZUS był dwukrotnie - za pierwszym razem w latach 2009–2015, kiedy wprowadzał m.in. Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, pierwszy e-urząd w Polsce.

Drugą kadencję rozpoczął 30 kwietnia 2024 r. Zastąpił na tym stanowisku Gertrudę Uścińską. W tym czasie odpowiadał m.in. za wprowadzenie renty wdowiej, programu Aktywny Rodzic, wakacji składkowych dla przedsiębiorców oraz pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi z 2024 r. Był pomysłodawcą utworzenia naukowego kwartalnika „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, promował też projekt „Lekcje z ZUS” uruchomiony w 2014 roku, w którym przez 12 edycji wzięło udział blisko milion uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto inicjował spotkania z biznesem, na których prezentowane były plany rozwoju w obszarze IT w ZUS.

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Źródło: PAP
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