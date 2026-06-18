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Nie tylko konto i przelewy. Polacy wykorzystują banki w zupełnie nowy sposób

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18 czerwca 2026, 13:04
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Nie tylko konto i przelewy. Polacy wykorzystują banki w zupełnie nowy sposób
Nie tylko konto i przelewy. Polacy wykorzystują banki w zupełnie nowy sposób
Shutterstock

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Do urzędów za pomocą banku loguje się 51 proc. użytkowników bankowości internetowej - wynika z badania Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeniowej. Mniejszy odsetek korzysta z takiego uwierzytelniania u dostawców mediów, czy w usługach telekomunikacyjnych.

Bank pomaga załatwić sprawy urzędowe w kilka chwil

„Polacy chętnie i często wykorzystują bankowość elektroniczną jako sposób zdalnego uwierzytelniania. Decydują się na to rozwiązanie nie tylko w kontaktach z administracją publiczną – co robi 51 proc. badanych, ale także w sektorze komercyjnym, w ramach dostępu do usług finansowych, medycznych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych czy dostaw mediów” - zauważyli autorzy badania.

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Jak dodali, 39 proc. korzystających z bankowości internetowej loguje się przez nią do usług finansowych (w 2025 r. było to 40 proc.), 23 proc. u dostawców mediów takich jak gaz, prąd czy woda (w 2025 – 22 proc.), 22 proc. w usługach telekomunikacyjnych (w 2025 – 20 proc.), 20 proc. w usługach medycznych (w 2025 – 22 proc.) i 17 proc. w relacjach z firmami ubezpieczeniowymi (w 2025 – 15 proc.).

Uwierzytelnianie bankowe stało się dziś powszechne

Cytowany w badaniu Piotr Wichowski z KIR ocenił, że stabilność wyników rok do roku możemy interpretować jako sygnał dojrzałości rynku. „Uwierzytelnianie bankowe stało się dziś powszechne w niemal wszystkich obszarach życia – nie tylko w kontaktach z administracją publiczną, ale także w codziennych sprawach, takich jak np. podpisanie umowy z operatorem telekomunikacyjnym, czy zakup polisy ubezpieczeniowej” - zauważył.

Różnice pokoleniowe

Autorzy badania zwrócili także uwagę na niewielkie różnice międzypokoleniowe. Jak podali, najwyższy odsetek korzystania z tożsamości bankowej w kontaktach z e-administracją deklarują boomersi (urodzeni w latach 1949-1965) – 54 proc., a zaraz za nimi pokolenia: X (ur. w latach 1965-1980) i Y (ur. w latach 1981-1996) - po ok. 46-47 proc.. Z kolei najmłodsze pokolenie Z (ur. w lataach 1995–2012), mimo że dorastało w środowisku cyfrowym, znajduje się w tej kategorii na końcu (38 proc.).

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KIR przypomniał, że jednym ze sposobów zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem bankowości elektronicznej w Polsce, jest mojeID, czyli usługa dostarczana przez KIR. Umożliwia ona logowanie się do urzędów i serwisów publicznych, m.in. ePUAP, Internetowego Konta Pacjenta, portalu biznes.gov.pl czy praca.gov.pl, a także potwierdzenie tożsamości przy zakładaniu i wykorzystywaniu Profilu Zaufanego oraz aktywacji aplikacji mObywatel.

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Bankowa tożsamość w ramach mojeID jest dostarczana przez m.in. 12 banków komercyjnych. Średnia dzienna liczba potwierdzeń tożsamości poprzez mojeID w 2025 roku wyniosła blisko 380 tys.

Badanie na zlecenie KIR i ZBP zrealizował ośrodek Minds&Roses w kwietniu br. na grupie 1000 osób.

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Źródło: PAP
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