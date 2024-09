Jak obliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela, co z godzinami nadmiarowymi i zastępstwami? RIO: Zasady jak przy ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy

RIO w Białymstoku odpowiadało na pytania Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych z Wysokiego Mazowieckiego, które miało wątpliwości:

- kiedy trzeba wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi, o

- jakie składniki wynagrodzenia trzeba uwzględnić w podstawie wyliczenia oraz

- czy w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić średnią godzin ponadwymiarowych za wrzesień 2024 roku.

Zdaniem RIO w Białymstoku, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.



A także w podstawie obliczenia tej nagrody muszą znajdować się także dodatki, które w momencie uzyskania jubileuszu przysługują nauczycielowi.

RIO w Białymstoku uważa, że nagrodę jubileuszową nauczycielowi oblicza się tak samo, jak przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczyciela, o czym stanowi paragraf 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r.

Co z godzinami nadmiarowymi i zastępstwami? Uwzględniać?

Problem pojawia się jednak, gdy do podstawy za urlop (czyli też do podstawy nagrody jubileuszowej) oblicza się wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.



Paragraf 4. rozporządzenia MEN tłumaczy, jak opłacane są nadgodziny nauczyciela. Zgodnie z nim wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.



Izba wskazała, że przywołany przepis nie przewiduje uwzględniania w średniej urlopowej godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z miesiąca rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, a więc w konsekwencji także z miesiąca nabycia prawa do nagrody lub jej wypłaty – wskazując wyraźnie na miesiące poprzedzające miesiąc rozpoczęcia urlopu, a więc także miesiące poprzedzające miesiąc nabycia prawa do nagrody lub jej wypłaty, które przypadają w tym samym roku szkolnym.

Ważne "Z powyższego wynika zatem, że przy obliczaniu nagrody jubileuszowej, do której nauczyciele nabywają prawo lub otrzymują wypłatę we wrześniu (czyli w pierwszym miesiącu danego roku szkolnego) nie powinno uwzględniać się średniej z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, ponieważ w tym roku szkolnym nie ma miesięcy tego samego roku szkolnego, poprzedzających pierwszy miesiąc, z których mogłaby zostać wyliczona średnia z tych godzin" - czytamy w opinii RIO.

Orzeczenie sądu i interpretacja MEN

Jednocześnie Izba zwróciła uwagę na stanowisko Sadu Rejonowego Gdańsk-Południe wyrażone w wyroku z dnia 1 sierpnia 2019 r. (VI P 44/19). Zgodnie z nim, w przypadku nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej i wypłaty tej nagrody we wrześniu, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy obliczyć w wysokości średniej z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 30 września".



RIO przywołała także interpretację MEN, które w 2011 roku zajęło analogiczne stanowisko w tej sprawie.



"Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują wprost przyjmowania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej, do której nauczyciel nabył prawo we wrześniu. W sprawie uwzględniania tych godzin – jak wyżej wykazano – występują rozbieżne stanowiska" - czytamy w stanowisku.



RIO zaznaczyła, że w przypadku nieuwzględnienia dodatkowych nadgodzin w nagrodzie należy jednak liczyć się z ewentualnością wystąpienia nauczyciela na drogę sądową, w oparciu o stanowisko wyrażone w przywołanym wyroku Sądu oraz prezentowane przez MEN.

mk/ mp/

Źródło: Serwis Samorządowy PAP