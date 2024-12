Podatek od nieruchomości 2025 r.: od 0,73 zł do 34 zł 

Od 0,73 zł do 34 zł podatku od nieruchomości 2025 r. Kto będzie musiał opłacić podatek od nieruchomości w 2025 r.? Ile wyniesie podatek od gruntu 2025 r.? Ile wyniesie podatek od budynków lub ich części w 2025 r.? Ile wyniesie podatek od budowli w 2025 r.?

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych normuje szereg podatków oraz opłat lokalnych. Określa m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę uzdrowiskową, opłatę reklamową oraz opłatę od posiadania psów. Obwieszczenie ministra finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 określa zaś górne granice wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych.

Co wprowadza nowela z 19 listopada 2024 r.

27 listopada 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Ustawa ta wprowadza m.in. nowe definicje legalnych pojęć takich jak budynek, budowla, obiekt budowlany, roboty budowlane, trwałe związanie z gruntem, czy część mieszkalna budynku mieszkalnego. Zawiera także przepis przejściowy, zgodnie z którym podatnicy, w odniesieniu do których zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje ex lege w 2025 r. mogą składać deklaracje na podatek od nieruchomości na rok 2025 w terminie do dnia 31 marca 2025 r., jeżeli spełnią określone w ustawie warunki. Nowela wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z ustawą, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa określa m.in. także to, co nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Temu opodatkowaniu nie podlegają użytki rolne, lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie podlegają mu również nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości – zgodnie z art. 2 ust. 3 – nie podlegają także:

1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;

2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;

2a) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;

4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych.

Podatnicy podatku od nieruchomości: kto

W ustawie określono także kto musi zapłacić podatek od nieruchomości. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Podstawą opodatkowania dla gruntów stanowi powierzchnia, dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, a dla budowli lub ich części związanych prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Są jednak wyjątki dotyczące budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, powstał w ciągu roku podatkowego - podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej.

Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli budowle lub ich części zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych.

Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego. W przypadku gdy podatnik nie określił wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33 proc. od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik.

Ważne Powierzchnię pomieszczeń lub uch części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc. , a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Rada gminy w drodze uchwały ustala wysokość stawek podatku od nieruchomości. Nie mogą one być jednak wyższe niż te, które zostały określone w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

Podatek od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 2025 r. wynosić będzie 1,38 zł od 1 m 2 powierzchni;

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 2025 r. wynosić będzie 6,84 zł od 1 ha powierzchni;

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 2025 r. wynosić będzie 0,73 zł od 1 m 2 powierzchni;

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 2025 r. wynosić będzie 4,51 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części:

mieszkalnych od 2025 r. wynosić będzie 1,19 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 2025 r. wynosić będzie 34,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 2025 r. wynosić będzie 15,92 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 2025 r. wynosić będzie 6,95 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 2025 r. wynosić będzie 11,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

Podatek od nieruchomości od budowli – 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Przepisy przejściowe do nowelizacji z 19 listopada 2024 r.

Nowela podpisana przez prezydenta, jak już wcześniej zostało wspomniane, wprowadziła przepisy przejściowe zgodnie z którymi, w 2025 r. podatnicy (osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane) mogą składać deklaracje na podatek od nieruchomości na rok 2025 w terminie do dnia 31 marca 2025 r., jeżeli spełnią następujące warunki:

złożą do właściwego organu podatkowego w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. pisemne zawiadomienie o skorzystaniu z tego uprawnienia, zawierające: nazwę organu podatkowego, do którego zawiadomienie jest kierowane, nazwę podatnika składającego zawiadomienie, adres jego siedziby oraz jego identyfikator podatkowy, oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2025 w terminie do dnia 31 marca 2025 r.; bez wezwania organu podatkowego, wpłacą na rachunek właściwej gminy miesięczne raty podatku od nieruchomości: za styczeń – w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r., za luty – w terminie do dnia 15 lutego 2025 r., za marzec – w terminie do dnia 15 marca 2025 r.

– w wysokości odpowiadającej średniej miesięcznej kwocie należnego podatku za 2024 r.

W przypadku gdy uiszczone raty są niższe niż raty podatku od nieruchomości wynikające ze złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2025 za miesiące, za które zostały uiszczone, brakująca kwota podatku pozostała do zapłaty podlega, bez wezwania organu podatkowego, wpłacie na rachunek właściwej gminy w terminie do dnia 31 marca 2025 r.. Należy pamiętać o tym, że kwota wpłacona w tym terminie nie stanowi zaległości podatkowej. W przypadku gdy uiszczone raty są wyższe niż raty podatku od nieruchomości wynikające ze złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2025 za miesiące, za które zostały uiszczone, kwota powstałej różnicy nie stanowi nadpłaty.