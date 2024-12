Cyfryzacja. Kluczowe wyzwania i szanse dla polskich przedsiębiorstw. Podsumowanie 2024 r. Co przyniesie rok 2025? Transformacja cyfrowa redefiniuje sposób, w jaki działają firmy na całym świecie. Jak polscy przedsiębiorcy mogą wykorzystać cyfryzację do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności?

Zdaniem ekspert BCC ds. cyfryzacji i nowych technologii Krzysztofa Szuberta rok 2025 przyniesie zarówno nowe możliwości, jak również wyzwania, które wymagają przemyślanych strategii i adaptacji w każdej branży. Szeroko rozumiane obszary cyfryzacji, kompetencji, cyberbezpieczeństwa, czy najnowszych technologii, decydują o pozycji poszczególnych państw i budowaniu przez nie przewag konkurencyjnych w dłuższym horyzoncie. Szubert zaznaczył, że by proces transformacji był skuteczny, potrzebna jest odpowiednia diagnoza, strategia a także finansowanie.

Zdaniem eksperta BCC, ważnym wydarzeniem z punktu widzenia transformacji cyfrowej było pojawienie się pod koniec października 2024 r. projektu Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 r., który - zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego - ma być planem transformacji cyfrowej na najbliższe 10 lat.

Założenia strategiczne są bardzo ambitne, m.in.: 100 proc. podmiotów realizujących zadania publiczne pracuje na systemie elektronicznego zarządzania dokumentami, wszystkie kluczowe e-usługi dostępne w aplikacji mObywatel, wykształcenie 1,5 mln specjalistów ICT, czy 5 proc. PKB na cyfryzację od 2035 roku – czyli więcej, niż wynoszą obecnie wydatki Polski na obronność. Ważne natomiast, że dokument powstał z uwzględnieniem już funkcjonujących w polskiej przestrzeni cyfrowej lub opracowywanych dokumentów, takich jak Strategia Cyberbezpieczeństwa RP, Narodowy Plan Szerokopasmowy, Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, Program Otwierania Danych, czy Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji. - podkreślił ekspert.

Skuteczna cyfryzacja

Szubert wskazał, że kluczowym elementem skutecznej cyfryzacji oraz budowania przewag rynkowych w tym obszarze są dedykowane fundusze, czyli inwestycje. Jednym z nich jest ogłoszony, wspólnie z BGK, mechanizm pożyczek na transformację cyfrową w polskich firmach, w wysokości 2,8 miliarda złotych, czy też fundusz Sztucznej Inteligencji na poziomie 1 miliarda złotych. Bardzo ważną zapowiedzią wicepremiera Gawkowskiego, złożoną podczas "Open Eyes Economy Summit", było potencjalne utworzenie europejskiego funduszu na rzecz cyberbezpieczeństwa, co zdecydowanie adresowało by ogromną lukę finansową w tym segmencie - zauważył ekspert.

Ekspert odniósł się m.in. także do systemu e-Doręczeń, który zacznie obowiązywać od stycznia 2025 r. W jego ocenie, podejmowanie takich działań powinno przyczyniać się do systematycznej poprawy pozycji Polski w rankingach ucyfrowienia naszego kraju, gdzie - wg. najnowszego raportu DESI - w skali Unii Europejskiej znajdujemy się dopiero na 24 miejscu. Pomimo postępów, Polska musi się skupić szczególnie na wdrażaniu zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa oraz zwiększaniu odsetka osób posiadających podstawowe umiejętności cyfrowych - zaznaczył ekspert BCC.

Polska prezydencja w Radzie UE

Z początkiem 2025 r., Polska obejmie prezydencję w Radzie UE. Zdaniem eksperta BCC, jest to doskonała okazja do prezentacji polskich priorytetów w obszarze cyfryzacji. Co jednak ważniejsze, to szansa na zainicjowanie nowych kierunków, projektów i działań Rady UE. Kluczowe jest, aby prezydencja była aktywna, skoncentrowana nie tylko na tworzeniu kolejnych regulacji w obszarze cyfrowym, lecz przede wszystkim na wspieraniu rozwoju europejskiego biznesu cyfrowego oraz wdrażaniu jednolitych i zintegrowanych, nowoczesnych usług, które będą służyć obywatelom UE - podsumował Szubert.