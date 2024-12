Nie będzie podwyższenia stawki VAT przy sprzedaży żywych zwierząt koniowatych. Resort rolnictwa poinformował, że po kilkukrotnej interwencji i zdecydowanym sprzeciwie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego odstąpiono od podwyższenia stawki VAT na sprzedaż żywych zwierząt koniowatych.

W przesłanym w środę, 11 grudnia komunikacie resort rolnictwa poinformował o odstąpieniu od podwyższenia stawki VAT na sprzedaż żywych zwierząt koniowatych. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw nr UD125, który zakłada m.in. rezygnację z obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi oraz przedłużenie obowiązywania mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia w VAT.

Projekt początkowo zakładał likwidację stawki obniżonej VAT dla tzw. żywych koniowatych (uchylenie poz. 7 pkt 1 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – Konie, osły, muły i osłomuły, żywe - CN 0101). W uzasadnieniu do zmiany wskazywano, że ma ona na celu dostosowanie krajowych przepisów o VAT do dyrektywy Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej, która m.in. ustanowiła limity kategorii towarów/usług, do których mogą być stosowane stawki obniżone, w tym maksymalnie 24 kategorie z wymienionych w załączniku III do dyrektywy VAT dla stawek nie niższych niż 5 proc. Likwidacja stawki obniżonej VAT oznaczałaby podwyższenie jej z 8 proc. na 23 proc.

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi przekazało, że zgodnie z decyzją ministra finansów Andrzeja Domańskiego stawka VAT przy sprzedaży żywych zwierząt koniowatych – koni, osłów, mułów i osłomułów klasyfikowanych w Nomenklaturze scalonej do pozycji CN 0101 nie będzie podwyższona.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2024 r. 10 grudnia 2024 r. skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu.