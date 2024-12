Od 1 stycznia 2025 r. zacznie obowiązywać system e-doręczeń. Wszystkie urzędowe pisma i decyzje będzie można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej. E-Doręczenia są elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za pośrednictwem odbioru.

W poniedziałek, 2 grudnia 2024 r. resort cyfryzacji opublikował najświeższy komunikat dotyczący e-doręczeń. W komunikacie przypomniano, że dzięki usłudze e-Doręczeń wymiana pism pomiędzy obywatelami a jednostkami publicznymi może być prowadzona online.

Komunikat MC: List polecony przez Internet? Wygodna korespondencja z urzędami dzięki e-Doręczeniom

Ministerstwo cyfryzacji zachęca do aktywowania skrzynki do e-Doręczeń już teraz. List polecony przez Internet to przełom w sposobie komunikowania się z urzędami. Dzięki e-Doręczeniom zyskujemy wygodę, szybkość i bezpieczeństwo, eliminując zbędne formalności i kolejki – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W komunikacie przypomniano, że od 1 stycznia 2025 r. podmioty publiczne, takie jak np. urzędy miast i gmin, ZUS, NFZ, urzędy skarbowe, publiczne ośrodki zdrowia czy placówki oświatowe, będą miały obowiązek korzystać ze skrzynki do doręczeń elektronicznych.

Zaznaczono, że zmiana ta będzie z korzyścią zarówno dla jednostek administracji, ale także dla obywateli. Warto pamiętać, że przesyłka nadana poprzez system do e-Doręczeń jest równoważna prawnie listowi poleconemu za pośrednictwem odbioru - dodano. Wskazano także główne zalety e-Doręczeń. Chodzi m.in. o oszczędność czasu, pieniędzy, bieżące powiadomienia oraz identyfikację nadawcy. Odnosząc się do oszczędności czasu, wskazano, że listy z instytucji publicznej będzie można otrzymać w formie cyfrowej z każdego miejsca i o dowolnej porze. Aby otrzymać pismo urzędowe, wystarczy tylko komputer, tablet lub telefon i dostęp do sieci. W komunikacie podkreślono, że korespondencja wymieniana z podmiotami publicznymi w ramach e-Doręczeń jest dla wszystkich obywateli bezpłatna. W momencie pojawienia się nowej korespondencji, odbiorca natychmiast otrzyma powiadomienie. Można także kontrolować status wysłanego przez siebie pisma. Dodatkowo, w przypadku e-Doręczeń widoczna jest od razu instytucja publiczna, która wysyła list. tradycyjne awizo nie zawiera informacji o nadawcy.

Jak zacząć korzystać z e-Doręczeń?

W komunikacie przekazano, że system e-Doręczeń zostanie powszechnie uruchomiony od 1 stycznia 2025 roku, ale już teraz można zakładać i aktywować skrzynki do e-Doręczeń. Szczegółowe informacje o usłudze i jej aktywacji dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia.