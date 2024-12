Doustne i donosowe produkty immunostymulujące (szczepionki) w zaktualizowanym wykazie substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które można sprzedawać w placówkach obrotu pozaaptecznego i w aptekach. [Projekt rozporządzenia]

Doustne i donosowe produkty immunostymulujące (szczepionki) w zaktualizowanym wykazie substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które można sprzedawać w placówkach obrotu pozaaptecznego i w aptekach. Projekt trafił do konsultacji.

W poniedziałek, 9 grudnia projekt rozporządzenia ministerstwa zdrowia zawierający zaktualizowany wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które można sprzedawać w aptekach trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych. Chodzi o aktualizację wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych oraz kryteria klasyfikacji do wykazu.

Ministerstwo zdrowia pracuje nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów. Do katalogu produktów leczniczych, którymi obrót może odbywać się w punktach aptecznych dodano doustne produkty immunostymulujące. Jak wskazano, ich wcześniejsze wykreślenie mogło skutkować niedostępności w punktach aptecznych szczepionek doustnych. Rozszerzono katalog produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego. Chodzi o produkty lecznicze zawierające następujące substancje czynne: Thiamini hydrochloridum, Pyridoxini hydrochloridum, Cyanocobalaminum. W uzasadnieniu do projektu przekazano, że dzięki temu zostanie umożliwiony obrót produktami leczniczymi zawierającymi te substancje, jak np. Bexon, Milgamma N, Neurovit.

Projekt zakłada także dodanie dwóch substancji czynnych do tabeli nr 1 "Wykaz substancji czynnych, które mogą występować w postaci różnych soli oraz izomerów, estrów, eterów lub ich soli (sole izomerów, estrów i eterów), wchodzących pojedynczo lub w połączeniu w skład produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych". Chodzi o Natrii picosulfas oraz Osseinum hydroxyapaticum.

Placówki obrotu pozaaptecznego: czyli jakie?

Warto także przypomnieć czym są wyżej wspomniane placówki obrotu pozaaptecznego. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (art. 71). Są to sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, a także sklepy ogólnodostępne.