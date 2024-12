Podatek od środków transportu 2025 r.: od 1204,87 zł do 4602,58 zł. Ile wyniesie podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie powyżej 9 ton w 2025 r.? Ile wyniesie podatek od autobusów w 2025 r.? Na kim ciąży obowiązek podatkowy?

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych normuje szereg podatków oraz opłat lokalnych. Określa m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę uzdrowiskową, opłatę reklamową oraz opłatę od posiadania psów. Obwieszczenie ministra finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 określa zaś górne granice wyżej wymienionych opłat.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; autobusy.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, które są właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktowane są również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. W przypadku, gdy środek transportowy stanowi współwłasność, to obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W momencie zmiany właściciela środka transportowego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Są obowiązane także odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, a także wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

W obwieszczeniu ministra finansów z dnia 25 listopada 2024 r. określono górne granice stawek podatku od środków transportowych na rok 2025 r. Wysokość stawek określa rada gminy w drodze uchwały. Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego w 2025 r. nie może przekroczyć

Dla samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie w 2025 r. – 1204,87 zł . powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie w 2025 r. – 2009,97 zł . powyżej 9 ton w 2025 r. – 2411,94 zł .

Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2025 r. – 4602,58 zł , z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton , w 2025 r. – 2813,88 zł .

Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : do 36 ton włącznie w 2025 r. – 3557,48 zł , powyżej 36 ton w 2025 r. – 4602,58 zł



W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Dla przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , w 2025 r. – 2411,94 zł. Z wyjątkiem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dla przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą do 36 ton włącznie , w 2025 r. – 2813,88 zł , a w przypadku masy całkowitej powyżej 36 ton, od 2025 r. – 3557,48 zł . Z wyjątkiem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dla autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca, od 2025 r. wynosić będzie 2848,04 zł, a w przypadku równej lub większej niż 22 miejsca, od 2025 r. wynosić będzie 3600,69 zł.

Podatek od środków transportu płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, ale przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. I ratę należy zapłacić w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, a drugą do 15 września danego roku. W przypadku, gdy obowiązek powstał od 1 września danego roku, podatek ten jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.