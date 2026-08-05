Niepodjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zwolnienie radnego to za mało. Rady wciąż popełniają ten błąd, a sądy muszą rozstrzygać sprawy

Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga przeprowadzenia specjalnej procedury, a zgodę na to musi wyrazić rada, której jest członkiem. Niestety rady od lat popełniają w tym zakresie ten sam błąd, a sprawy dotyczące tej problematyki są rozpatrywane przez kolejne sądy.

Na zwolnienie radnego zgodę musi wyrazić rada

Na gruncie obowiązujących przepisów, aby rozwiązać stosunku pracy z radnym, czy to rady gminy, powiatu, czy sejmiku województwa, zgodę na to musi wyrazić rada, której jest on członkiem. Choć przepisy nie wskazują w jakiej formie ma to zrobić, w orzecznictwie sądowym wykształciła się jednolita linia, zgodnie z którą musi to nastąpić w formie uchwały tejże rady. Adresatami takiej uchwały są pracodawca i radny, którego dotyczy wniosek złożony przez pracodawcę, a rada podejmując uchwałę zawsze ma obowiązek wyrazić w niej jasno swoje stanowisko (patrz np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2017 r., sygn. akt II OSK 202/17). Jasne wyrażenie w uchwale stanowiska oznacza, że błędem jest przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały o wyrażeniu takowej zgody i niepodjęcie jej, przy jednoczesnym niepodjęciu uchwały o niewyrażeniu takowej zgody.

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Nie wystarczy niepodjęcie uchwały o wyrażeniu zgody

Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której rada w odpowiedzi na wniosek pracodawcy udziela mu jedynie odpowiedzi o niepodjęciu uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy (patrz np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2017 r., sygn. akt II OSK 202/17). Odrzucenie wniosku zawierającego projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy nie jest równoznaczne z odmową wyrażenia tej zgody. Odmowa ta również musi przybrać formę odrębnej uchwały (patrz np. wyroki NSA: z 3 października 2014 r., sygn. akt II OSK 2807/14; z 17 czerwca 2016 r., sygn. akt II OSK 1208/16). W tego rodzaju przypadkach niewystarczające jest więc przygotowanie projektu uchwały „w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym” i przekazanie sprawy do rozpatrzenia na sesję rady. Jeżeli w wyniku poddania uchwały pod głosowanie nie zostanie ona podjęta, konieczne będzie przygotowanie projektu uchwały „w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym” i poddanie go pod głosowanie. Dopiero podjęcie takiej uchwały można uznać za jasne wyrażenie stanowiska przez radę (patrz wyrok WSA w Gliwicach z 2 października 2024 r., sygn. akt III SAB/Gl 169/24).