Odpowiedzialność trenera personalnego za kontuzje

Trener personalny bierze odpowiedzialność za zdrowie i kondycję swojego podopiecznego. Niemniej, nawet mimo starannej opieki trenerskiej lub instruktorskiej mogą zdarzać się wypadki (stłuczenia, skręcenia, naderwanie mięśnia). Na jakich zasadach trener personalny odpowiada za zdrowie podopiecznego i jak powinien się zabezpieczyć? Przede wszystkim, odpowiedzialność trenera (instruktora) będzie zależeć od rodzaju umowy, jaka łączy go z siłownią (klubem) oraz z samym podopiecznym.

Umowa o pracę z klubem

W przypadku, gdy trener jest pracownikiem klubu, nie odpowiada on co do zasady za szkody, jakich doznał ćwiczący. Odpowiedzialność poniesie za niego pracodawca (siłownia/klub), a dopiero wtórnie (regresowo) pracodawca będzie mógł dochodzić od niego odpowiedzialności majątkowej. Ponadto, w przypadku wyrządzenia szkody nieumyślnie, odpowiedzialność trenera będzie ograniczona do wysokość trzykrotności jego wynagrodzenia bez prawa do dochodzenia przez pracodawcę niczego ponad tę kwotę.

Umowa zlecenia z klubem

Jeżeli trenera i siłownię łączy umowa zlecenie (o świadczenie usług) to zakres odpowiedzialności trenera względem podopiecznego oraz względem klubu będzie dość szeroki. Odpowiadać on będzie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ale też za niedochowanie należytej staranności. Trener może też ponosić w takiej sytuacji odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich na zasadzie ryzyka. Umowa zlecenia pozwala też na modyfikowanie zakresu i sposobu ponoszenia odpowiedzialności (także na niekorzyść trenera) oraz stosowanie kar umownych.

Samozatrudnienie (indywidualny biznes trenera)

W sytuacji, w której trener personalny (instruktor fitness) prowadzi własną działalność, jego odpowiedzialność za szkody jest co do zasady pełna, nieograniczona (odpowiada całym majątkiem) oraz bezpośrednia. Trener może, a nawet powinien sprecyzować zakres świadczonych usług na tyle, aby możliwie ograniczyć odpowiedzialność kontraktową. Niezależnie jednak od tego, ponosić będzie odpowiedzialność z deliktu (czyny niedozwolone). Dodatkowo, trener prowadzący własną działalność pozostaje obowiązany do przestrzegania regulacji związanych ze świadczeniem usług na rzecz konsumentów, a więc praw konsumenta (np. reklamacja, prawo odstąpienia, obowiązki informacyjne), czy prawa dot. przetwarzania danych osobowych (np. wizerunek ćwiczącego i zasady jego publikowania w mediach społecznościowych).

Jak trener personalny (instruktor fitness) może się zabezpieczyć?

W przypadku umowy o pracę oraz umowy zlecenia niezwykle ważna będzie analiza treści umów oraz ewentualnie wewnętrznych regulacji pracodawcy. Istotne będzie także bardzo precyzyjne określenie zakresu obowiązków trenera (czy to w umowie, czy oddzielnym dokumentem), aby w razie sporu wykazać działanie w zgodzie z umową. Działalność trenerska (instruktorska) jest bardziej dochodowa, gdy jest prowadzona niezależnie (najczęściej jednoosobowa działalność gospodarcza). Aby w takiej sytuacji dobrze zadbać o swoje bezpieczeństwo i chronić się przed roszczeniami warto zacząć od regulaminu świadczenia usług (ogólne warunki umowy), gdzie trener określi wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności szkodowej. Podstawę stanowić będzie także dobry wzór umowy z podopiecznymi i klubami, a także polityki i regulaminy (m.in. polityka prywatności, informacja o przetwarzaniu danych osobowych). Warto też rozważyć zawarcie umowy OC oraz skorzystanie z pomocy kwalifikowanego prawnika, który będzie w stanie szybko i bezpiecznie skoordynować i ujednolicić taką dokumentację.

