126 mln zł na lądowiska dla SOR. Rusza nabór na dofinansowanie z Funduszu Medycznego

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Dofinansowanie skierowane jest do publicznych podmiotów leczniczych posiadających szpitalne oddziały ratunkowe. Dotyczy zarówno budowy nowych lądowisk, jak i modernizacji już istniejących – pod warunkiem, że znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału SOR lub planowane są do budowy przy obecnie działającym szpitalu.

Wysokość dofinansowania i budżet

Całkowity budżet programu wynosi 126 mln zł:

- 100 mln zł przewidziano na budowę nowych lądowisk,

- 26 mln zł – na modernizację i dostosowanie istniejących obiektów.



Wnioskodawcy mogą ubiegać się nawet o 97% dofinansowania wartości inwestycji, co czyni ten program jednym z najatrakcyjniejszych finansowo dla sektora ochrony zdrowia w ostatnich latach.

Terminy naboru wniosków

Wnioski będzie można składać w terminie od 31 lipca do 29 sierpnia 2025 roku, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (e-inwestycje).

Na co można przeznaczyć dotację?

Pieniądze z dotacji mogą zostać wykorzystane na:

budowę nowego lądowiska zgodnego z obowiązującymi przepisami,

modernizację istniejących lądowisk,

instalację systemów oświetleniowych i naprowadzania,

dostosowanie infrastruktury do wymogów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przepisów technicznych.

Ekspert: „To nie tylko projekt infrastrukturalny, to projekt strategiczny”

- „Bezpieczny i bezpośredni transport lotniczy do SOR-u skraca czas interwencji medycznej nawet o kilkanaście minut. W warunkach zagrożenia życia to różnica, która może zadecydować o przeżyciu pacjenta” - komentuje Grzegorz Ocieczek, prezes zarządu LPW Consulting.



- „Z punktu widzenia szpitali to szansa nie tylko na pozyskanie niemal pełnego finansowania, ale również na trwałe podniesienie standardu opieki ratunkowej. Nasz zespół od lat wspiera placówki medyczne w skutecznym pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji - jesteśmy gotowi pomóc również teraz” – dodaje.



Szczegółowe informacje o programie, kryteriach oceny i harmonogramie znajdują się tutaj.

Oprac. Ewa Kowacz, Dyrektor ds. PR & Marketingu LPW Grupa