Święcona woda przyczyną zachorowań na cholerę

Z najnowszych danych WHO wynika, że od początku tego roku do 25 maja odnotowano na świecie 211 678 przypadków cholery oraz 2754 zgonów w 26 krajach, głównie w Afryce i Azji. W Europie dotychczas odnotowano pojedyncze przypadki zachorowania na cholerę.

Coraz więcej zachorowań na cholerę

W 2025 roku najwięcej zachorowań zarejestrowano w maju – 52 589, o 35 proc. więcej aniżeli w kwietniu tego samego roku. Z kolei w całym 2024 r. było prawie 805 tys. zachorowań oraz 5,8 tys. zgonów w 33 krajach. To oficjalne dane, faktyczna liczba zakażeń i zgonów może być znacznie większa.

REKLAMA

W Europie zdarzają się jedynie pojedyncze zachorowania, na ogół na skutek zawleczenia choroby na nasz kontynent. Do spektakularnych zakażeń doszło w styczniu i lutym tego roku. Zgłoszono wtedy trzy przypadki zachorowań na cholerę w Niemczech oraz cztery w Wielkiej Brytanii. Jak ustalono, wszystkie były związane z wyjazdem do Etiopii i zostały spowodowane tym samym przecinkowcem cholery z serotypu 01 (biotyp El Tor).

Zachorowali po wypiciu święconej wody

REKLAMA

Według pisma „Eurosurveillance”, trzy osoby z Niemiec zakaziły się po wypiciu święconej wody przywiezionej z Etiopii. Przy czym dwie osoby pochodzenia etiopskiego zabrały ze sobą wodę w plastikowej butelce. Wypiła ją w drodze powrotnej i poczęstowały jeszcze trzecią osobę, która nie przebywała w Etiopii. Ta osoba zakaziła się po tym, jak jedynie umyła twarz święconą wodą, w tym również usta. Wszystkie zakażone osoby musiały być poddane hospitalizacji z powodu silnej biegunki oraz wymiotów. Jedna musiała być nawet leczona na oddziale intensywnej terapii. Jednak wszystkie przeżyły infekcję.

Według Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) w Wielkiej Brytanii cholerą zakaziły się trzy osoby, które również wyjeżdżały do Etiopii, w tym jedna przyznała, że korzystała ze świętego źródła. Czwarta osoba nie przebywała w Etiopii, ale napiła się świętej wody przywiezionej z tego kraju. Trzy osoby musiały być hospitalizowane i to na oddziale intensywnej terapii.

Etiopia należy do krajów o największej liczbie zakażeń cholerą. W Afryce wiele zakażeń cholerą zdarza się także w Demokratycznej Republice Konga, Malawi, Somalii, Mozambiku i Zimbabwe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym jest cholera

REKLAMA

Cholera jest ostrą i zakaźną chorobą przewodu pokarmowego, wywoływaną przez szczepy przecinkowca wytwarzającego enterotoksynę. Do zakażenia dochodzi po spożyciu skażonego pokarmu lub wody. Choroba ta najczęściej występuje w Afryce i Azji. Można ją leczyć antybiotykami oraz płynami przeciwdziałającymi odwodnieniu i niedoborom elektrolitów. Jej śmiertelność jest raczej niewielka, sięga zwykle 1 proc., jednak w razie braku leczenia lub gdy jest ono mało skuteczne, może być znacznie większa.

Eksperci WHO uważają, że zachorowalność na cholerę rośnie z powodu zmian klimatu i narastających konfliktów zbrojnych, braku dostępu do czystej wody, niedostatecznej higieny oraz ubóstwa. Nie wszędzie też miejscowa ludność ma dostęp do odpowiedniej opieki medycznej.

Zbigniew Wojtasiński (PAP)