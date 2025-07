Stanowisko NIL z 2023 r. ws. biorezonansu

Choć zwolennicy stosowania terapii biorezonansem magnetycznym przypisują jej szerokie działanie terapeutyczne, stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej nie pozostawia wątpliwości: biorezonans nie jest uznawany za metodę leczniczą. W świetle aktualnej wiedzy medycznej brak jest naukowych dowodów potwierdzających skuteczność tego typu terapii, co budzi uzasadnione pytania o jej miejsce w systemie ochrony zdrowia.

NIL: Biorezonans nie jest metodą leczniczą

Stanowisko Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie biorezonansu magnetycznego nie pozostawia wątpliwości – metoda ta nie ma podstaw naukowych i nie powinna być traktowana jako forma leczenia. Eksperci z NIL wyrazili stanowczy sprzeciw wobec praktyki, która coraz częściej pojawia się w obiegu publicznym jako rzekome panaceum na szereg poważnych schorzeń – od alergii i chorób autoimmunologicznych, po nowotwory, autyzm czy uzależnienia. W swoim stanowisku wskazywali, że metoda ta jest niezgodna z zasadami medycyny opartej na faktach. A także to, że nie ma jakichkolwiek wiarygodnych badań, które potwierdziłyby jego skuteczność. Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej przestrzegła, że promowanie niesprawdzonych metod może prowadzić do opóźnień w podjęciu właściwego leczenia, co w wielu przypadkach niesie realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Stanowisko NIL ws. biorezonansu [komunikat]

Poniżej publikujemy całe stanowisko Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej dot. biorezonansu:

W związku z coraz częściej pojawiającymi się doniesieniami o stosowaniu terapii biorezonansem magnetycznym jako metody leczenia całego wachlarza schorzeń (od zatruć metalami ciężkimi, alergii, chorób autoimmunologicznych, pasożytniczych i zwyrodnieniowych przez nowotwory do autyzmu i leczenia nałogów) Rada Ekspertów NIL jednoznacznie sprzeciwia się uznawaniu biorezonansu za metodę leczniczą.



Biorezonans to pseudonaukowa i niekonwencjonalna metoda diagnostyczna, niezgodna z zasadami medycyny opartej na faktach i dowodach naukowych (evidence – based medicine). Żadne z rzetelnie przeprowadzonych badań naukowych nie potwierdziło dotychczas skuteczności biorezonansu w jakimkolwiek zakresie, a szczególnie leczniczym.



Ze względu na brak jakichkolwiek naukowych dowodów skuteczności biorezonansu Rada Medyczna NIL przestrzega przed jego stosowaniem. Stosowanie tej metody jest niezgodne z etycznym i prawnym nakazem wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.



W imieniu Rady Ekspertów NIL

dr hab. n. med. Magda Wiśniewska