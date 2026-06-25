Dramatyczna sytuacja szpitali powiatowych

Związek Powiatów Polskich (ZPP) jest zaniepokojony biernością rządu, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wobec drastycznie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Samorządowcy podkreślają, że w ubiegłym roku przychody szpitali powiatowych nie pokrywały kosztów działalności, a blisko 91 proc. placówek wykazało stratę operacyjną. Z roku na rok ta sytuacja się pogarsza.

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Z analizy ZPP wynika, że skala wydatków na wynagrodzenia – wywołana w szczególności rozwiązaniami ustawowymi – powoduje, że większość wydatków ma charakter sztywny. Pozostaje jedynie niewielki margines na elastyczne zarządzanie działalnością leczniczą, w tym podejmowanie decyzji inwestycyjnych czy związanych z poprawą jakości i standardu usług świadczonych na rzecz pacjentów.

Postulaty Związku Powiatów Polskich

W związku z dramatyczną sytuacją szpitali powiaty wielokrotnie zwracały się do właściwych organów z apelem w sprawie podjęcia koniecznych działań naprawczych, gdyż jednostki samorządu terytorialnego same nie są w stanie przeciwdziałać nieuchronnemu kryzysowi. Niestety nie spotkało się to z właściwą reakcją.

Samorządowcy, mimo braku reakcji rządu i NFZ, ponownie przedstawili swoje postulaty. Powiaty domagają się:

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dokonanie pilnej weryfikacji wyceny świadczeń medycznych,

świadczeń medycznych, wprowadzenie mechanizmu indeksacji kontraktów z NFZ,

z NFZ, utworzenie funduszu restrukturyzacyjnego dla szpitali powiatowych,

dla szpitali powiatowych, pełne finansowanie konsekwencji podwyżek w ochronie zdrowia,

w ochronie zdrowia, terminową zapłatę za wykonanie procedur medycznych ponad limit.

ZPP podkreśla, że szpitale powiatowe są dobrem wspólnym, a ich trwałość i sprawne funkcjonowanie jest obowiązkiem państwa wobec obywateli. Samorządowcy oczekują zagwarantowania stabilności funkcjonowania ochrony zdrowia i zachowania powszechnego dostępu do opieki szpitalnej na terenie całego kraju.