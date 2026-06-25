Dramatyczna sytuacja w szpitalach powiatowych. Samorządy zarzucają rządowi i NFZ bierność
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Sytuacja finansowa szpitali powiatowych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Związek Powiatów Polskich zarzuca Radzie Ministrów i NFZ bierność. Samorządowcy po raz kolejny domagają się działań naprawczych.
Dramatyczna sytuacja szpitali powiatowych
Związek Powiatów Polskich (ZPP) jest zaniepokojony biernością rządu, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wobec drastycznie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Samorządowcy podkreślają, że w ubiegłym roku przychody szpitali powiatowych nie pokrywały kosztów działalności, a blisko 91 proc. placówek wykazało stratę operacyjną. Z roku na rok ta sytuacja się pogarsza.
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Z analizy ZPP wynika, że skala wydatków na wynagrodzenia – wywołana w szczególności rozwiązaniami ustawowymi – powoduje, że większość wydatków ma charakter sztywny. Pozostaje jedynie niewielki margines na elastyczne zarządzanie działalnością leczniczą, w tym podejmowanie decyzji inwestycyjnych czy związanych z poprawą jakości i standardu usług świadczonych na rzecz pacjentów.
Postulaty Związku Powiatów Polskich
W związku z dramatyczną sytuacją szpitali powiaty wielokrotnie zwracały się do właściwych organów z apelem w sprawie podjęcia koniecznych działań naprawczych, gdyż jednostki samorządu terytorialnego same nie są w stanie przeciwdziałać nieuchronnemu kryzysowi. Niestety nie spotkało się to z właściwą reakcją.
Samorządowcy, mimo braku reakcji rządu i NFZ, ponownie przedstawili swoje postulaty. Powiaty domagają się:
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- dokonanie pilnej weryfikacji wyceny świadczeń medycznych,
- wprowadzenie mechanizmu indeksacji kontraktów z NFZ,
- utworzenie funduszu restrukturyzacyjnego dla szpitali powiatowych,
- pełne finansowanie konsekwencji podwyżek w ochronie zdrowia,
- terminową zapłatę za wykonanie procedur medycznych ponad limit.
ZPP podkreśla, że szpitale powiatowe są dobrem wspólnym, a ich trwałość i sprawne funkcjonowanie jest obowiązkiem państwa wobec obywateli. Samorządowcy oczekują zagwarantowania stabilności funkcjonowania ochrony zdrowia i zachowania powszechnego dostępu do opieki szpitalnej na terenie całego kraju.
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