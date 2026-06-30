Samorząd terytorialny: cyfrowa legitymacja samorządowca w aplikacji mObywatel?
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Bezpłatna aplikacja mObywatel coraz bardziej się rozwija. Nieustannie zwiększa się ilość dokumentów i legitymacji dostępnych w ramach aplikacji. Czy do tych dokumentów dołączy cyfrowa legitymacja samorządowca?
- Aplikacja mObywatel zastępuje portfel
- Cyfrowa legitymacja samorządowca w mObywatelu?
- Gdzie można pobrać aplikację mObywatel?
Aplikacja mObywatel zastępuje portfel
Coraz więcej Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Nie ma co się dziwić – aplikacja stała się czymś w rodzaju cyfrowego portfela, w którym może znaleźć się wiele oficjalnych dokumentów i legitymacji. Wszystkie dokumenty zawarte w mObywatelu są w Polsce honorowane na równi z tradycyjnymi plastikowymi dokumentami.
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Do najpopularniejszych dokumentów i legitymacji w aplikacji mObywatel można zaliczyć:
- dowód osobisty (mDowód) - pełnoprawny dokument tożsamości, którym można posłużyć się w urzędach, bankach, u notariusza czy podczas kontroli;
- prawo jazdy - cyfrowy odpowiednik uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych;
- legitymacja szkolna (mLegitymacja) - potwierdza status ucznia, umożliwiając korzystanie ze zniżek (np. na bilety). Dostępna jest również w dedykowanej wersji dla dzieci;
- legitymacja studencka - domyślny dokument każdego studenta uprawniający do ulg;
- legitymacja emeryta-rencisty - potwierdza status oraz przysługujące zniżki i uprawnienia;
- Karta Dużej Rodziny - cyfrowy dokument dla rodzin wielodzietnych.
W zeszłym tygodniu rząd przyjął rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Dzięki rozporządzeniu możliwe będzie udostępnianie kolejnych usług w mObywatelu – mDyplomy, świadectwa zawodowe rzeczoznawców, geodetów i ratowników medycznych, rozwój ksiąg wieczystych, nowe funkcje dla kierowców i portal poparcia.
Cyfrowa legitymacja samorządowca w mObywatelu?
Ostatnio Zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie potrzeby wdrożenia cyfrowej legitymacji samorządowca funkcjonującej w ramach aplikacji mObywatel. Zdaniem przedstawicieli miast rozwiązanie to ma usprawnić działanie samorządów i podnieść jakość usług świadczonych mieszkańcom.
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W stanowisku zaapelowano do Ministerstwa Cyfryzacji o podjęcie prac nad stworzeniem i wdrożeniem cyfrowej legitymacji samorządowca. Taka legitymacja miałaby pełnić funkcję:
- potwierdzenia statusu osoby wykonującej zadania publiczne,
- nośnika tożsamości instytucjonalnej,
- narzędzia identyfikacji podczas czynności służbowych wykonywanych poza urzędem,
- instrumentu dostępu do systemów państwowych,
- podstawy do składania podpisów elektronicznych w sprawach służbowych.
Tego typu legitymacja powinna zawierać wyłącznie dane niezbędne do identyfikacji osoby wykonującej zadania publiczne, w szczególności imię i nazwisko, pełnioną funkcję, nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz okres ważności uprawnienia – podkreślają samorządowcy.
Gdzie można pobrać aplikację mObywatel?
Bezpłatną aplikację mObywatel można pobrać na smartfon za pośrednictwem sklepów Google Play i App Store. Do korzystania z mObywatela potrzebny jest smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 8.0 (lub nowszej) lub z systemem iOS w wersji 16 (lub wyższym).
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