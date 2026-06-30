Bezpłatna aplikacja mObywatel coraz bardziej się rozwija. Nieustannie zwiększa się ilość dokumentów i legitymacji dostępnych w ramach aplikacji. Czy do tych dokumentów dołączy cyfrowa legitymacja samorządowca?

Aplikacja mObywatel zastępuje portfel

Coraz więcej Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Nie ma co się dziwić – aplikacja stała się czymś w rodzaju cyfrowego portfela, w którym może znaleźć się wiele oficjalnych dokumentów i legitymacji. Wszystkie dokumenty zawarte w mObywatelu są w Polsce honorowane na równi z tradycyjnymi plastikowymi dokumentami.

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Do najpopularniejszych dokumentów i legitymacji w aplikacji mObywatel można zaliczyć:

dowód osobisty (mDowód) - pełnoprawny dokument tożsamości, którym można posłużyć się w urzędach, bankach, u notariusza czy podczas kontroli;

(mDowód) - pełnoprawny dokument tożsamości, którym można posłużyć się w urzędach, bankach, u notariusza czy podczas kontroli; prawo jazdy - cyfrowy odpowiednik uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych;

- cyfrowy odpowiednik uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych; legitymacja szkolna (mLegitymacja) - potwierdza status ucznia, umożliwiając korzystanie ze zniżek (np. na bilety). Dostępna jest również w dedykowanej wersji dla dzieci;

(mLegitymacja) - potwierdza status ucznia, umożliwiając korzystanie ze zniżek (np. na bilety). Dostępna jest również w dedykowanej wersji dla dzieci; legitymacja studencka - domyślny dokument każdego studenta uprawniający do ulg;

- domyślny dokument każdego studenta uprawniający do ulg; legitymacja emeryta-rencisty - potwierdza status oraz przysługujące zniżki i uprawnienia;

- potwierdza status oraz przysługujące zniżki i uprawnienia; Karta Dużej Rodziny - cyfrowy dokument dla rodzin wielodzietnych.

W zeszłym tygodniu rząd przyjął rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Dzięki rozporządzeniu możliwe będzie udostępnianie kolejnych usług w mObywatelu – mDyplomy, świadectwa zawodowe rzeczoznawców, geodetów i ratowników medycznych, rozwój ksiąg wieczystych, nowe funkcje dla kierowców i portal poparcia.

Cyfrowa legitymacja samorządowca w mObywatelu?

Ostatnio Zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie potrzeby wdrożenia cyfrowej legitymacji samorządowca funkcjonującej w ramach aplikacji mObywatel. Zdaniem przedstawicieli miast rozwiązanie to ma usprawnić działanie samorządów i podnieść jakość usług świadczonych mieszkańcom.

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W stanowisku zaapelowano do Ministerstwa Cyfryzacji o podjęcie prac nad stworzeniem i wdrożeniem cyfrowej legitymacji samorządowca. Taka legitymacja miałaby pełnić funkcję:

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potwierdzenia statusu osoby wykonującej zadania publiczne,

wykonującej zadania publiczne, nośnika tożsamości instytucjonalnej,

narzędzia identyfikacji podczas czynności służbowych wykonywanych poza urzędem,

podczas czynności służbowych wykonywanych poza urzędem, instrumentu dostępu do systemów państwowych,

podstawy do składania podpisów elektronicznych w sprawach służbowych.

Tego typu legitymacja powinna zawierać wyłącznie dane niezbędne do identyfikacji osoby wykonującej zadania publiczne, w szczególności imię i nazwisko, pełnioną funkcję, nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz okres ważności uprawnienia – podkreślają samorządowcy.

Gdzie można pobrać aplikację mObywatel?

Bezpłatną aplikację mObywatel można pobrać na smartfon za pośrednictwem sklepów Google Play i App Store. Do korzystania z mObywatela potrzebny jest smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 8.0 (lub nowszej) lub z systemem iOS w wersji 16 (lub wyższym).