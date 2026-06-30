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Samorząd terytorialny: cyfrowa legitymacja samorządowca w aplikacji mObywatel?

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30 czerwca 2026, 13:31
[Data aktualizacji 30 czerwca 2026, 13:37]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
mObywatel aplikacja samorząd legitymacja
Samorząd terytorialny: cyfrowa legitymacja samorządowa w aplikacji mObywatel?
Shutterstock

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Bezpłatna aplikacja mObywatel coraz bardziej się rozwija. Nieustannie zwiększa się ilość dokumentów i legitymacji dostępnych w ramach aplikacji. Czy do tych dokumentów dołączy cyfrowa legitymacja samorządowca?

Aplikacja mObywatel zastępuje portfel

Coraz więcej Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Nie ma co się dziwić – aplikacja stała się czymś w rodzaju cyfrowego portfela, w którym może znaleźć się wiele oficjalnych dokumentów i legitymacji. Wszystkie dokumenty zawarte w mObywatelu są w Polsce honorowane na równi z tradycyjnymi plastikowymi dokumentami.

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Do najpopularniejszych dokumentów i legitymacji w aplikacji mObywatel można zaliczyć:

  • dowód osobisty (mDowód) - pełnoprawny dokument tożsamości, którym można posłużyć się w urzędach, bankach, u notariusza czy podczas kontroli;
  • prawo jazdy - cyfrowy odpowiednik uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  • legitymacja szkolna (mLegitymacja) - potwierdza status ucznia, umożliwiając korzystanie ze zniżek (np. na bilety). Dostępna jest również w dedykowanej wersji dla dzieci;
  • legitymacja studencka - domyślny dokument każdego studenta uprawniający do ulg;
  • legitymacja emeryta-rencisty - potwierdza status oraz przysługujące zniżki i uprawnienia;
  • Karta Dużej Rodziny - cyfrowy dokument dla rodzin wielodzietnych.

W zeszłym tygodniu rząd przyjął rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Dzięki rozporządzeniu możliwe będzie udostępnianie kolejnych usług w mObywatelu – mDyplomy, świadectwa zawodowe rzeczoznawców, geodetów i ratowników medycznych, rozwój ksiąg wieczystych, nowe funkcje dla kierowców i portal poparcia.

Cyfrowa legitymacja samorządowca w mObywatelu?

Ostatnio Zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie potrzeby wdrożenia cyfrowej legitymacji samorządowca funkcjonującej w ramach aplikacji mObywatel. Zdaniem przedstawicieli miast rozwiązanie to ma usprawnić działanie samorządów i podnieść jakość usług świadczonych mieszkańcom.

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W stanowisku zaapelowano do Ministerstwa Cyfryzacji o podjęcie prac nad stworzeniem i wdrożeniem cyfrowej legitymacji samorządowca. Taka legitymacja miałaby pełnić funkcję:

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  • potwierdzenia statusu osoby wykonującej zadania publiczne,
  • nośnika tożsamości instytucjonalnej,
  • narzędzia identyfikacji podczas czynności służbowych wykonywanych poza urzędem,
  • instrumentu dostępu do systemów państwowych,
  • podstawy do składania podpisów elektronicznych w sprawach służbowych.

Tego typu legitymacja powinna zawierać wyłącznie dane niezbędne do identyfikacji osoby wykonującej zadania publiczne, w szczególności imię i nazwisko, pełnioną funkcję, nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz okres ważności uprawnienia – podkreślają samorządowcy.

Gdzie można pobrać aplikację mObywatel?

Bezpłatną aplikację mObywatel można pobrać na smartfon za pośrednictwem sklepów Google Play i App Store. Do korzystania z mObywatela potrzebny jest smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 8.0 (lub nowszej) lub z systemem iOS w wersji 16 (lub wyższym).

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Źródło: INFOR
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