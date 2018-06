Jak prawidłowo wypełnić protokół powypadkowy - krok po kroku

Przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej należy dołożyć należytej staranności, ponieważ błędnie sporządzona dokumentacja powoduje bardzo często konieczność wdrożenia postępowania wyjaśniającego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas dochodzi do przedłużenia terminu załatwienia sprawy, a tym samym powoduje to dłuższe oczekiwanie wnioskodawcy na przyznanie i wypłatę przysługujących jemu świadczeń. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy wraz z załącznikami, które powinny zostać dołączone do dokumentacji powypadkowej.