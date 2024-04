Będzie eksplozja w Polsce? 15 000 zachorowań w Chinach. Wzrost o 1500%. Źle w Bułgarii, Czechach. I Chorwacji

Czy ta choroba eksploduje w Polsce tak jak w innych krajach. Krztusiec atakuje coraz więcej krajów.

Na początku 2024 r. w Chinach zarejestrowano około 15 000 przypadków krzuścia - to 1500% więcej dla porównywalnego okresu.

Krztusiec w Bułgarii

Ponad 250 zachorowań na krztusiec odnotowano w Bułgarii w ostatnim tygodniu. Zmarła dwójka niemowląt. Minister zdrowia Galia Kondewa poinformowała, że w związku z podwyższającą się liczbą zarażeń w kraju rośnie napięcie, a główny inspektor sanitarny Angel Kunczew przestrzegł przed epidemią.

Dwójka niemowląt, które zmarły w tym tygodniu, pochodziła z zachodniego miasta Kiustendeił, miały poniżej 3 miesięcy i nie były zaszczepione. Krajowe centrum ds. zaraźliwych chorób poinformowało, że tylko w ostatnim tygodniu odnotowano 54 przypadki zachorowań na krztusiec wśród dzieci, przeważnie w wieku 8-10 lat.

Inspektor sanitarny z niepokojem stwierdził, że szczepienia przeciw tej chorobie w ostatnim czasie nie są regularne, niemało rodziców sprzeciwia się im niezależnie od zapewnień lekarzy w ich skuteczności. Resort zdrowia zobowiązał lekarzy rodzinnych do aktualizacji harmonogramu szczepień i wystawiania wezwań dla rodziców niezaszczepionych dzieci.

Krztusiec w Polsce - informacje z 18 kwietnia 2024 r.

"Pozostaje pytanie, jaka część społeczeństwa musi być zaszczepiona, aby to miało znaczenie, aby pozostali skorzystali z odporności zbiorowej? W przypadku krztuśca i odry to 94 procent" - mówiła. "Bo najbardziej zaraźliwe są właśnie krztusiec i odra. W tych przypadkach od jednego chorego zarazi się do 12 do 17, 18 osób podatnych" - podsumowała Majda-Stanisławska.

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyła się w czwartek konferencja prasowa dotycząca ankiety ws. szczepień dzieci w regionie. Na 1296 rodziców 93 proc. z nich zadeklarowało przyjmowanie przez dziecko szczepień okresowych, 3 proc. rodziców przyznało, że nie szczepią swoich dzieci a pozostali ankietowani (1 proc.) nie udzielili odpowiedzi na pytania. (

Krztusiec w Chorwacji - depesza PAP z 15 IV 2024 r. - 1500 chorych

Czechy/ Rekordowe zachorowania na krztusiec

Państwowy Instytut Zdrowia (SZU) podał w poniedziałek, że w ciągu ostatniego tygodnia na krztusiec zachorowała w Czechach rekordowa liczba 1500 osób. To dotąd najwyższy tygodniowy wzrost potwierdzonych przypadków tej choroby. Od początku 2024 roku stwierdzono 7888 zachorowań.

Te liczby są wyższe niż przewidywania epidemiologów z początku roku, gdy szacowano, że będzie najwyżej 4000 przypadków, a do przełomu, czyli cofania się choroby dojdzie w marcu.

Najwięcej chorych jest wśród młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej. Najbardziej zagrożone są małe dzieci, zwłaszcza niemowlęta, które nie są chronione przez szczepienia, a przebieg choroby może być skomplikowany i doprowadzić do śmierci. W br. krztusiec został potwierdzony u 119 dzieci poniżej pierwszego roku życia.

Pomimo dużej liczby przypadków, niewielu pacjentów trafia do szpitali. To według SZU zaledwie około 2 proc. W ubiegłym tygodniu w Czechach nikt nie zmarł na krztusiec. W dalszym ciągu SZU mówi o trzech zmarłych z krztuścem, które miały mieć także inne dolegliwości. Jedna z ofiar to kilkumiesięczne niemowlę, które poza krztuścem miało zapalenie płuc.

Media zwróciły uwagę, że razem ze wzrostem zachorowań na krztusiec wzrasta zainteresowanie szczepieniami. Według resortu zdrowia od początku roku lekarze podali łączną szczepionkę przeciwko tężcowi, krztuścowi, błonicy, a w niektórych przypadkach polio ponad 45 000 osobom. W ubiegłym roku było to prawie 24 000 osób.

Zainteresowanie prewentywnymi szczepionkami było na tyle duże, że ograniczono możliwość zamawiania specyfików do gabinetów lekarzy pierwszego kontaktu. W najbliższym czasie do Czech ma trafić 100 tys. dawek szczepionki, co powinno pokryć zwiększone zapotrzebowanie.

Krztusiec w Chorwacji - depesza PAP z 9 IV 2024 r. (6381 chorych)

Chorwacja W Europie rozprzestrzenia się jedna z najbardziej zaraźliwych chorób, krztusiec, a Chorwacja stanowi ognisko zachorowań - ostrzegł we wtorek dziennik "Jutarnji list".

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego o charakterze nawracającym. Do zakażenia dochodzi drogą powietrzno-kropelkową, najczęściej w warunkach rodzinnych i w skupiskach dzieci. Typowym objawem choroby u niemowląt i dzieci jest napadowy, „szczekający” kaszel połączony z wydzielaniem lepkiej wydzieliny, natomiast u osób dorosłych jest to kaszel przewlekły.

Do niedawnego wzrostu liczby zachorowań doszło m.in. w Czechach, Danii, Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. "Obecnie jednak europejskim ogniskiem krztuśca jest Chorwacja, w której w ciągu ostatnich 15 miesięcy odnotowano 6381 przypadków" - podano.

Jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się krztuśca w Europie jest spadek liczby szczepień.

W większości krajów europejskich dzieci otrzymują pierwsze dwie dawki skojarzonej szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi w wieku od dwóch miesięcy do pierwszego roku życia, kolejną dawkę w wieku dwóch lat, a ostatnią w wieku od trzech do siedmiu lat.

W celu ochrony noworodków przed chorobami szczepionkę przeciwko krztuścowi podaje się również kobietom w ciąży. W Anglii, jak zauważył British Medical Journal, akceptacja szczepionek w tej grupie spadła z ponad 70 proc. we wrześniu 2017 r. do 58 proc. we wrześniu 2023 r.

Choroba u dorosłych ma przeważnie nieprzyjemny przebieg, jednak u najmłodszych może powodować szereg poważnych powikłań, a w niektórych przypadkach nawet zakończyć się śmiercią - przypomniał dziennik.