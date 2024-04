Ministerstwo Zdrowia: Ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatorów programu in vitro. Oferty można składać do 9 maja 2024 r.

9 maja 2024 r. minie termin składania ofert na wybór realizatorów programu in vitro. Realizatorami programu mogą być zarówno ośrodki prywatne, jak i podmioty publiczne.

Konkurs ofert – do 9 maja br.

Izabela Leszczyna, minister zdrowia, ogłosiła konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej - „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028”.

Konkurs realizowany będzie na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej. Termin składania ofert upływa 9 maja 2024 r.

Kto może być realizatorem programu

Realizatorem programu mogą być ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji, spełniające wymogi kadrowe, sprzętowe i techniczne.

Realizator musi m. in. zapewnić:

dostęp do świadczeń finansowanych w ramach programu przez co najmniej 6 dni w tygodniu,

stały nadzór embriologiczny nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu,

telefoniczny dostęp pacjentki do personelu również przez cały tydzień.

Realizator ma także zapewnić dyżury w dni wolne od pracy, jeśli będzie tego wymagać sytuacja kliniczna pacjentów.

Ośrodek ma również zapewnić personel m. in.: co najmniej:

dwóch lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

dwie osoby ze specjalizacją w dziedzinie embriologii klinicznej lub wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologicznym,

jednego psychologa.

Z kolei liczba położnych i pielęgniarek ma być stosowna do planowanych procedur.

Realizatorami programu mogą być zarówno ośrodki prywatne, jak i podmioty publiczne. - Zależy mi, aby realizatorami programu nie były tylko ośrodki prywatne, ale aby uczestniczyło w nim jak najwięcej podmiotów publicznych – podkreśla Izabela Leszczyna, minister zdrowia.

Realizacja programu in vitro

Program in vitro będzie realizowany od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie państwa każdego roku 500 mln zł. Łącznie to 2,5 mld zł.

Program, opracowany przez zespół ekspertów, obejmie pary:

ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,

będące w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

te, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Przyjęto również kryterium wieku. Z bezpłatnego in vitro będą mogły skorzystać kobiety:

do 42. roku życia, korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,

do 45. roku życia jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,

a także mężczyźni do 55. roku życia.

Onkopłodność częścią programu

Program obejmuje również onkopłodność. Pacjenci z chorobami onkologicznymi, którzy chcą mieć dzieci, będą mogli zabezpieczyć materiał rozrodczy na przyszłość poprzez pobranie i przechowywanie gamet przed lub w trakcie leczenia onkologicznego.

W tym wypadku program obejmie kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyzn od okresu dojrzewania do 45. roku życia.