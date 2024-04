Wykaz zmian na liście lektur w podstawówkach [rok 2024/2025]. Części lektur nie będzie na egzaminie ósmoklasisty

W podstawówce poza listą lektur "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego i wiersze Jarosława Marka Rymkiewicza.

Z listy lektur obowiązkowych w szkołach podstawowych wykreślono: "Żonę modną" Ignacego Krasickiego, "Śmierć Pułkownika" Adama Mickiewicza, tren I i V Jana Kochanowskiego, "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego, "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza, a ponadto wiersze Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta i fraszki Jana Sztaudyngera.

Dotychczasowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasach I-III szkoły podstawowej, gdzie nie przewidziano zmian.

Podstawówka: Zmiany w klasie IV-VIII

Także w szkole podstawowej w klasach IV-VIII do listy lektur uzupełniających dodano nowsze pozycje: Raquel Jaramillo Palacio "Cudowny chłopak", Katherine Paterson "Most do Terabithii", Sara Pennypacker "Pax", Rick Riordan "Percy Jackson i bogowie olimpijscy", Marcin Szczygielski "Teatr Niewidzialnych Dzieci" i "Arka Czasu", Danuta Wawiłow, Natalia Usenko "Wierzbowa 13. Opowieści z Wierzbowej 13".

W sumie lista przykładowych lektur uzupełniających dla klas IV-VIII obejmuje 56 pozycji, ale projekt dopuszcza też inne utwory. Zgodnie z nim w każdym roku szkolnym uczniowie klas IV–VI obowiązkowo poznają z niej co najmniej dwie pozycje książkowe (wybrane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów), a w klasach VII i VIII – jedną.

Jeśli chodzi o lektury obowiązkowe, to w klasach IV-VI szkoły podstawowej uczniowie nadal będą czytali m.in. "Akademię Pana Kleksa" Jana Brzechwy, komiks "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" Janusza Christy, "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa" C.S. Lewisa, "Chłopców z Placu Broni" Ferenca Molnára i "Hobbita, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkiena.

Na liście lektur obowiązkowych w tych samych klasach pozostawiono m.in. "Mikołajka" (wybór opowiadań) René Goscinnego i Jeana-Jacquesa Sempégo, wybrane bajki Ignacego Krasickiego, wybrane fragmenty "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza, "Panią Twardowską" i "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W przypadku ostatniej pozycji mają to być wybrane fragmenty, ale resort nie wskazał konkretnych; na dotychczas obowiązującej liście lektur są to: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego.

Ponadto w klasach IV-VI uczniowie nadal będą czytali: "Katarynkę" Bolesława Prusa, "Mazurek Dąbrowskiego" Józefa Wybickiego, wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie; z Biblii - stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o talentach, o miłosiernym Samarytaninie, wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie, wybrane baśnie polskie i europejskie, np. "Kopciuszek" Charles'a Perraulta, "Bajkę o rybaku i rybce" Aleksandra Puszkina i wybrane wiersze Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego, a także pieśni patriotyczne.

Części lektur nie będzie na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązuje znajomość treści i problematyki krótkich utworów literackich poznawanych w całości, utworów literackich poznawanych we fragmentach i utworów poetyckich dla klas IV–VI.

Z listy lektur obowiązkowych w klasach IV-VI wykreślono m.in.: "W pamiętniku Zofii Bobrówny" Juliusza Słowackiego, mit o Orfeuszu i Eurydyce, przypowieść ewangeliczną o pannach roztropnych i "Powrót taty" Adama Mickiewicza.

W klasach VII-VIII lekturami obowiązkowymi pozostaną: Charles Dickens "Opowieść wigilijna", Aleksander Fredro "Zemsta", Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec", Adam Mickiewicz "Dziady" (cz. II), Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę", Henryk Sienkiewicz "Quo vadis", Juliusz Słowacki "Balladyna".

W klasach VII-VIII nadal trzeba będzie przeczytać następujące krótsze utwory literackie lub fragmenty dłuższych: Jan Kochanowski - wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII, Adam Mickiewicz "Reduta Ordona" i "Świtezianka", wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie", a także - zamiast całości jak do tej pory - księgi: I, II, IV, X, XI, XII "Pana Tadeusza", Sławomir Mrożek "Artysta", Henryk Sienkiewicz "Latarnik", wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto wybrane wiersze: Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego oraz aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

